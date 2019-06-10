Общество

В России задумались об ограничении количества кошек и собак в квартиреИзвестия 02:39

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию порекомендует правительству и Минприроды рассчитывать возможное число кошек и собак в квартире, исходя из метража жилплощади. Об этом 7 июня написала «Парламентская газета».
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с чего всё началось

Количество кошек и собак в квартире могут ограничить

Возможное число питомцев в доме или квартире предлагают рассчитывать исходя из метража жилплощади, а руководство регионов хотят попросить выделить деньги на приюты для животных, в том числе конфискованных диких зверей.
Парламентская газетавчера в 17:00

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Количество кошек и собак в квартирах россиян могут ограничить

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Зоозащитница оценила идею ограничить число питомцев в квартирах

RT на русском08:41

В России могут ограничить количество домашних животных в квартирах

РИА Новости07:14

Депутат усомнился в эффективности ограничения количества домашних животных в квартирах

Народные новости09:34

В России задумались об ограничении количества кошек и собак в квартире

Известия02:39

Число кошек и собак в квартире могут ограничить

Газета.Ru12:15

Количество кошек и собак в квартире могут ограничить

Парламентская газетавчера в 17:00
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Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке

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Политика

Москалькова предложила отпустить Голунова под подписку о невыезде

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что журналиста Ивана Голунова было бы целесообразно перевести на подписку о невыезде.
Обновлено в 12:47
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Компания Microsoft представила новую консоль Xbox Scarlett

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Происшествия

В Петербурге произошел пожар на химическом заводе

В Петербурге в заводском здании по 6-му Предпортовому проезду, 8, произошел пожар.
Обновлено в 09:38
Происшествия

СК просит арестовать шесть подозреваемых в убийстве борца в Москве

Обновлено в 05:00
Происшествия

В ОНК заявили, что Голунов письменно отказался от медпомощи

Специальный корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов, которого суд отправил под домашний арест, сам отказался от медицинской помощи в письменной форме.
Обновлено в 09:43
Происшествия

Анализы арестованного спецкора Голунова не показали наличия наркотиков

Само задержание состоялось 6 июня – тогда появилась версия, что спецкор «Медузы» Иван Голунов был задержан из-за своего расследования, а найденные в рюкзаке наркотики могли подкинуть.
Обновлено в 04:42
Общество

Бари Алибасов очнулся, спросил про кота и потерял сознание

Обновлено в 12:47
Баскетбол

ЦСКА победил «Химки» и в восьмой раз подряд выиграл Единую лигу ВТБ

Счет в серии до трех побед стал 3-0 в пользу армейцев. ЦСКА в восьмой раз подряд и девятый в истории стал чемпионом Единой лиги ВТБ.
Обновлено в 14:13
Происшествия

Опубликовано видео столкновения фуры с колонной МЧС под Тулой

В Сети появилось видеозапись ДТП в Тульской области с участием грузовика и машин МЧС.
Обновлено в 09:58
Общество

Соратника Навального Леонида Волкова арестовали повторно на 15 суток

Обновлено в 09:03
Общество

Сергей Шнуров написал стихотворение о задержании Ивана Голунова

Обновлено в 08:17
Футбол

«Зенит» обратился к смертельно больному экс-футболисту Риксену

Ранее сообщалось, что смертельно больной экс-футболист «Зенита» объявил о своём «последнем вечере».
Обновлено в 09:59
Происшествия

Бывшего главу Коми Гайзера осудили на 11 лет колонии строгого режима

Бывший чиновник приговорен к 11 годам колонии строгого режима, он также должен будет выплатить штраф в размере 160 миллионов рублей, передает РИА «Новости».
Обновлено в 06:32
Авто

Коробки передач Renault подвели автомобили Lada

Обновлено в 15:34
Игры

Rebellion Games анонсировала Zombie Army 4: Dead War

Rebellion Games анонсировала Zombie Army 4: Dead War на E3 2019.
Обновлено в 14:05
Спорт

Колобков ответил Ласицкене по поводу критики ВФЛА

Обновлено в 13:07
Политика

Трамп введёт пошлины для КНР при отказе Си Цзиньпина от участия в G20

Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что США введут новые пошлины на китайские товары, если председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на встречу глав государств G20.
Обновлено в 10:12
Политика

В Кремле прокомментировали дело журналиста Голунова

Реакция общества на задержание журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, занимавшегося расследованиями, по обвинению в "покушении на сбыт наркотических средств" показала, насколько низок уровень доверия людей к полиции.
Обновлено в 08:54
Происшествия

В Москве самолет экстренно прервал взлет из-за неисправности

Обновлено в 15:27
Авто

Новым гендиректором производителя Aurus стал глава УАЗа Адиль Ширинов

Глава УАЗа и Ford Sollers Адиль Ширинов сменил Герхарда Хильгерта на посту генерального директора производителя президентского лимузина из проекта "Кортеж" компании "Аурус".
Обновлено в 13:02
Происшествия

Суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арест на 2 месяца

Обновлено 08 июня в 14:59
Общество

Филипп Киркоров подал заявление в Главное следственное управление МВД

Филипп Киркоров устал от претензий и подал заявление в Главное следственное управление МВД РФ.
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Политика

Посол США в России вернется на родину

Посол США в России Джон Хантсман к концу этого года оставит свой пост и вернется на родину.
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Здоровье

Врач-диетолог рассказала о лечебных свойствах зелени

Юлия Чехонина, врач-диетолог и кандидат медицинских наук, в беседе с журналистами рассказала о том, какими полезными качествами для человеческого организма обладает зелень.
Обновлено в 09:23
Политика

Чем разрешится политический кризис в Молдавии

Политический кризис в Молдавии привел к образованию в стране двоевластия.
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Политика

Большой адронный коллайдер впечатлил Дмитрия Медведева

Главе правительства рассказали об истории создания, современном состоянии и планах на будущее организации, а также показали Большой адронный коллайдер, сообщает агентство "Интерфакс".
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Космос

Ученые нашли галактику с рекордно легкой «сверхмассивной» черной дырой

Центр карликовой галактики NGC 4395 населяет крайне необычная "сверхмассивная" черная дыра, чья масса оказалась рекордно низкой – она тяжелее Солнца всего в 9-11 тысяч раз.
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Политика

МИД призвал Зеленского не устраивать саботаж в Донбассе

"Надеемся, что новые киевские власти, декларирующие настрой на скорейшее прекращение войны на Юго-Востоке, не будут, как [Петр] Порошенко, искать искусственные предлоги для саботажа минского процесса", - заявили в МИДе.
Обновлено в 14:56
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