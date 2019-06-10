В России задумались об ограничении количества кошек и собак в квартиреИзвестия 02:39

Возможное число питомцев в доме или квартире предлагают рассчитывать исходя из метража жилплощади, а руководство регионов хотят попросить выделить деньги на приюты для животных, в том числе конфискованных диких зверей.

с чего всё началось

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию порекомендует правительству и Минприроды рассчитывать возможное число кошек и собак в квартире, исходя из метража жилплощади. Об этом 7 июня написала «Парламентская газета».

В России задумались об ограничении количества кошек и собак в квартире

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