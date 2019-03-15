Недвижимость

Число ипотечных сделок в Москве в феврале выросло на 40%РИА Новости 02:40

Управление Росреестра по Москве в феврале 2019 года зарегистрировало 7 тысяч ипотечных сделок, что на 40% больше результатов февраля прошлого года, говорится в пресс-релизе ведомства. К январю 2019 года показатель вырос на 26%, уточняется в сообщении.
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Число ипотечных сделок в Москве выросло на 40%

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