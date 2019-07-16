Недвижимость
Число ипотечных сделок в Москве в I полугодии выросло на 12%РИА Новости 02:59
Число ипотечных кредитов, выданных в Москве в первом полугодии 2019 года, выросло в годовом выражении к аналогичному периоду прошлого года на 12% - до 42,372 тысячи договоров, говорится в пресс-релизе управления Росреестра по Москве.
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Росреестр по Москве отметил увеличение на 22% числа ипотечных сделок с начала года
Агентство Москва02:57
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«Рубин» арендует форварда «Ростова» Видар Кьяртанссона. Срок арендного соглашения продлится до конца сезона.
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Обновлено в 06:37
Политика
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Администрация президента РФ следит за ситуаций с выборами в Мосгордуму, но вмешиваться не намерена, об этом 16 июля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Владелиц 9% доли в грузинской телекомпании "Рустави 2" Нино Нижарадзе просит Генпрокуратуру Грузии возбудить дело против гендиректора ТВ Ники Гварамии по факту злоупотреблений служебными полномочиями, передает ТАСС.
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Москва и Киев договорились об обмене пленными
По словам чиновника, обмен пленными обсуждался на встрече советников лидеров нормандской четверки, которая состоялась 12 июля.
Обновлено в 06:31
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Петицию к Зеленскому поддержал миллион жителей Донбасса
Миллион жителей Донбасса поддержал обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому "Выбор Донбасса" с требованиями предоставить региону особый статус, прекратить обстрелы, вернуть жителям пенсии, признать право на интеграцию с РФ.
Обновлено в 05:51
Происшествия
Избитой в Ингушетии девочке проведут ампутацию части руки
Столичные врачи готовят девочку из Ингушетии к ампутации омертвевших тканей правой руки.
Обновлено вчера в 12:20
Происшествия
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Обновлено в 06:11
Экономика
Казахстанский банкир продал Троценко долю в золотодобытчике из России
Казахстанский горно-металлургический холдинг Fincraft Resources заключил с российским НПО «Альтаир» соглашение о продаже последнему своей кипрской структуры Fincraft Holdings, контролирующей 22,42% капитала российской золотодобывающей компании Petropavlovsk.
Обновлено в 07:01
Политика
Зеленскому посоветовали дать Донбассу особый статус и забыть о НАТО
«Пока граждане Украины в своём большинстве не просто скажут, что они за мир, а признают, что мир в любом случае будет ценой уступок, например отказа от НАТО, особого статуса Донбасса, и что это всё уступки приемлемые, мы от этого не станем беднее», — заявил Волошин.
Обновлено вчера в 22:53
Общество
НАФИ: около 10 миллионов россиян арендуют жилье
Около 10 миллионов россиян арендуют жилье, и почти половина из них (49%) планируют продолжать жить в арендованном жилье как минимум в течение ближайших двух лет, сообщило Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ).
Обновлено в 06:03
Происшествия
Фура с костюмами Филиппа Киркорова попала в аварию
Обновлено в 06:37
Футбол
«Тоттенхэм» сделал предложение «Реалу» по трансферу Бэйла
Обновлено в 01:23
Футбол
Президент РФС объяснил, почему мачти РПЛ начинаются в позднее время
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, что позднее время начала матчей Премьер-лиги связано, прежде всего, с погодными условиями.
Обновлено в 06:27
Спорт
Российские ватерполистки разгромили команду Кореи на ЧМ
Сборная России одержала крупную победу над командой Кореи в матче группового этапа чемпионата мира по водным видам спорта в Кванджу.
Обновлено в 01:08
Футбол
Арбитр: «По новым правилам гол Миранчука засчитывать было нельзя»
Российский арбитр Сергей Хусаинов считает, что в моменте с голом Алексея Миранчука во время матча «Локомотив» — «Рубин» была допущена судейская ошибка.
Обновлено вчера в 16:24
Политика
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Политика
Росгвардейцы не обязаны представляться и могут потребовать телефон
Поводом для журналистского запроса стал инцидент с участием бывшего сотрудника агентства, у которого росгвардеец потребовал телефон, а вот представляться он отказался.
Обновлено вчера в 20:39