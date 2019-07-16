Недвижимость
Число ипотечных сделок в Москве в I полугодии выросло на 12%РИА Новости 02:59
Число ипотечных кредитов, выданных в Москве в первом полугодии 2019 года, выросло в годовом выражении к аналогичному периоду прошлого года на 12% - до 42,372 тысячи договоров, говорится в пресс-релизе управления Росреестра по Москве.
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Росреестр по Москве отметил увеличение на 22% числа ипотечных сделок с начала года
Агентство Москва02:57
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