Недвижимость

Число ипотечных сделок в Москве в I полугодии выросло на 12%РИА Новости 02:59

Число ипотечных кредитов, выданных в Москве в первом полугодии 2019 года, выросло в годовом выражении к аналогичному периоду прошлого года на 12% - до 42,372 тысячи договоров, говорится в пресс-релизе управления Росреестра по Москве.
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