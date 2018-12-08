Экономика
Число иностранных рабочих в России в 2019 году снизят почти на 20%
Число иностранных рабочих в России в 2019 году снизят почти на 20%Коммерсантъ01:44
В 2019 году число иностранцев, которых можно будет принять на работу в России, снизится почти на 20% по сравнению с предыдущем годом. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Всего в 2019 году на работу можно будет принять 144,58 тыс. человек.
Коммерсантъ01:44
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