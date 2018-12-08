Экономика

Число иностранных рабочих в России в 2019 году снизят почти на 20%
Коммерсантъ
01:44

В 2019 году число иностранцев, которых можно будет принять на работу в России, снизится почти на 20% по сравнению с предыдущем годом. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Всего в 2019 году на работу можно будет принять 144,58 тыс. человек.
Коммерсантъ01:44

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Кабмин утвердил квоты на иностранных работников в 2019 году

Газета.Ru02:24

Число иностранных рабочих в России в 2019 году снизят почти на 20%

Коммерсантъ01:44

Кабмин утвердил количество квот на иностранных работников в России в 2019 г

ПРАЙМ00:20

Медведев распорядился снизить число иностранных рабочих в 2019 году

РБК00:20

Правительство утвердило число квот на иностранных работников в 2019 году

РИА Новости00:17

Число мигрантов в России снизится почти на четверть

News.ru00:07

Россия в 2019 году привлечет почти на 20% иностранных рабочих меньше, чем в 2018 году

ТАССвчера в 23:49
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Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 18:09, Ашберн
Энергетика

Кудрин оценил влияние соглашения ОПЕК+ на российскую экономику

Соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи лишь временно стабилизирует цены на нефть, считает председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
Обновлено в 08:59
Экономика

Орешкин: инфляция в России выйдет за пределы прогноза

Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что инфляция в стране на конец 2018 года превысит прогнозный показатель в 3,4%. Об этом сообщает ТАСС.
Обновлено в 17:17
Экономика

Росрыболовство сообщило о падении цен на красную икру в два раза

В декабре цены на красную икру в России снизились вдвое, сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков.
Обновлено в 14:32
Экономика

Силуанов заявил, что налоговая нагрузка не изменится за шесть лет

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что в ближайшие шесть лет повышения налоговой нагрузки на бизнес не будет.
Обновлено в 09:38
Экономика

В Роструде назвали регионы с наиболее проблемными предприятиями

Руководитель Роструда Всеволод Вуколов назвал Удмуртию, Тверскую и Астраханскую области в числе регионов, где находятся самые проблемные предприятия по размеру задолженности по зарплате.
Обновлено в 11:37
Экономика

Reuters: Slack собирается выйти на IPO в 2019 году

Компания Slack готовится выйти на IPO в 2019 году, и наняла для этих целей банк Goldman Sachs, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено в 11:32
Экономика

Товарооборот РФ и Китая в январе-ноябре вырос на 27,8%

Товарооборот между Россией и Китаем за январь-ноябрь текущего года вырос на 27,8% - до $97,23 млрд.
Обновлено в 12:57
Экономика

Минфин США продлил срок завершения сделок с компаниями Олега Дерипаски

Минфин США в очередной раз продлил срок, по истечению которого американские компании должны прекратить сотрудничество с «Русалом», EN+ и группой ГАЗ бизнесмена Олега Дерипаски.
Обновлено в 07:05
Экономика

Минпромторг поддержал идею маркировки детского питания

Минпромторг России поддерживает идею маркировки детского питания, сообщил журналистам в кулуарах съезда "Единой России" министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
Обновлено в 11:45
Экономика

Частные инвесторы предпочли рискованные инвестиции

Частные инвесторы предпочли рискованные инвестиции Столь провального месяца, как минувший ноябрь, на рынке коллективных инвестиций не было четыре года.
Обновлено в 04:05
Экономика

В «Единой России» призвали помогать небольшим компаниям

Для развития российского бизнеса необходимо обеспечить доступ к мировому рынку большому количеству маленьких и средних компаний, заявил сопредседатель внутрипартийной платформы "Единой России" по поддержке предпринимательской инициативы Евгений Демин.
Обновлено в 06:45
Экономика

Германия и Боливия подписали соглашение о финансовом сотрудничестве

7 декабря Германия и Боливия подписали рамочное соглашение о финансовом сотрудничестве, направленное на содействие проектам социального развития.
Обновлено в 00:02
Экономика

Табачная компания перешла на марихуану

Обновлено в 15:43
Энергетика

Госдеп раскритиковал решение ОПЕК о сокращении добычи нефти

Заместитель помощника госсекретаря США по энергетике Сандра Оудкирк заявила, что Вашингтон негативно относится к решению ОПЕК по сокращению добычи нефти.
Обновлено в 01:18
Экономика

Белоруссия: переговоры с РФ по налоговому маневру пройдут 11 декабря

Игорь Ляшенко, вице-премьер Белоруссии, сообщил о позиции Минска касательно ситуации с намерением России провести налоговый маневр в нефтяном секторе.
Обновлено в 06:54
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