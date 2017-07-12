В 2019 году число иностранцев, которых можно будет принять на работу в России, снизится почти на 20% по сравнению с предыдущем годом. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Всего в 2019 году на работу можно будет принять 144,58 тыс. человек.

Число иностранных рабочих в России в 2019 году снизят почти на 20%

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