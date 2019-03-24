Происшествия

Число госпитализированных из-за отравления в Хасавюрте выросло до 104RT на русском 08:53

Ранее в пресс-службе Минздрава Дагестана сообщили, что в Хасавюрте из-за употребления низкокачественной воды произошло массовое отравление. В больницы были доставлены около 90 человек.
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Артем Здунов
В первую очередь надо обеспечить подвозную воду и оповестить население о необходимости кипятить воду. Помимо этого, с привлечением молодых медиков и волонтерского корпуса необходимо организовать подомовой обход для профилактических бесед с жильцами.
— Артем Здунов, российский политикИнтерфакс вчера в 08:35
с чего всё началось

Министр здравоохранения РД держит на контроле ситуацию в Хасавюрте

В Хасавюрте зафиксирован рост заболеваемостью острой кишечной инфекцией (ОКИ).
Министерство здравоохранения Республики Дагестанвчера в 06:58

Подробнее о событии

Уголовное дело возбуждено в связи с массовым отравлением в Хасавюрте

ТАСС10:31

В Дагестане возбудили уголовное дело по факту массового отравления

Интерфакс10:29

Полиция в Хасавюрте возбудила уголовное дело после отравления людей водой

АиФ Дагестан10:34

В Дагестане число госпитализированных с кишечной инфекцией выросло до 104

РИА Новости09:31

По факту массового отравления граждан возбуждено уголовное дело

Дагестанская правда09:57

Информация Минздрава Дагестана о состоянии госпитализированных с острой кишечной инфекцей в Хасавюрте

Министерство здравоохранения Республики Дагестан08:37

Порядка ста человек отравились в Хасавюрте

Черновиквчера в 04:15
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Происшествия

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