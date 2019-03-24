Число госпитализированных из-за отравления в Хасавюрте выросло до 104RT на русском 08:53

с чего всё началось

В первую очередь надо обеспечить подвозную воду и оповестить население о необходимости кипятить воду. Помимо этого, с привлечением молодых медиков и волонтерского корпуса необходимо организовать подомовой обход для профилактических бесед с жильцами.

Ранее в пресс-службе Минздрава Дагестана сообщили, что в Хасавюрте из-за употребления низкокачественной воды произошло массовое отравление. В больницы были доставлены около 90 человек.

Число госпитализированных из-за отравления в Хасавюрте выросло до 104

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