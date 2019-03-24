Происшествия
Число госпитализированных из-за отравления в Хасавюрте выросло до 104RT на русском 08:53
Ранее в пресс-службе Минздрава Дагестана сообщили, что в Хасавюрте из-за употребления низкокачественной воды произошло массовое отравление. В больницы были доставлены около 90 человек.
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В первую очередь надо обеспечить подвозную воду и оповестить население о необходимости кипятить воду. Помимо этого, с привлечением молодых медиков и волонтерского корпуса необходимо организовать подомовой обход для профилактических бесед с жильцами.
— Артем Здунов, российский политикИнтерфакс вчера в 08:35
с чего всё началось
В Хасавюрте зафиксирован рост заболеваемостью острой кишечной инфекцией (ОКИ).Министерство здравоохранения Республики Дагестанвчера в 06:58
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Информация Минздрава Дагестана о состоянии госпитализированных с острой кишечной инфекцей в Хасавюрте
Министерство здравоохранения Республики Дагестан08:37
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