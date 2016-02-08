Фигурантами дела являются сотрудники Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ, которые ранее работали в управлении "К" ведомства (управление по контрразведывательному обеспечению кредитно-финансовой сферы), а также офицеры спецподразделений "Альфа" и "Вымпел".

с чего всё началось

Ранее было известно о семи фигурантах. По делу уже проведено 15 обысков, изъяты сотни миллионов рублей, сообщают собеседники агентства. Военный суд в Москве 5 июля арестовал пятерых сотрудников ФСБ и отправил под домашний арест еще двоих.

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