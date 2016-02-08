Происшествия

Число фигурантов дела о разбое сотрудников ФСБ удвоилосьBFM.ru 12:18

Ранее было известно о семи фигурантах. По делу уже проведено 15 обысков, изъяты сотни миллионов рублей, сообщают собеседники агентства. Военный суд в Москве 5 июля арестовал пятерых сотрудников ФСБ и отправил под домашний арест еще двоих.
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с чего всё началось

Число сотрудников ФСБ по делу о разбое увеличилось до 15

Фигурантами дела являются сотрудники Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ, которые ранее работали в управлении "К" ведомства (управление по контрразведывательному обеспечению кредитно-финансовой сферы), а также офицеры спецподразделений "Альфа" и "Вымпел".
Интерфакс08:37

Подробнее о событии

Четыре бойца спецподразделений ФСБ проходят по делу о разбое

ТАСС12:39

Украли сотни миллионов: число арестованных сотрудников ФСБ увеличилось вдвое

Вести.Ru13:16

Сотрудников ФСБ проверят на причастность к краже денег Захарченко

Газета.Ru14:00

Стали известны хозяева отобранных сотрудниками ФСБ миллионов рублей

Lenta.ru19:34

Арестованных сотрудников ФСБ проверят на причастность к краже денег, изъятых у полковника МВД Дмитрия Захарченко

Эхо Москвы13:30

Новые деньги ФСБ

Ведомости07 июля в 16:58

«Банда ФСБ», московская версия. Сотрудников ведомства заподозрили в организации ОПГ

Телеканал 360°07 июля в 08:12
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Грузинские депутаты «Альянса патриотов» посетят Москву

Депутаты оппозиционной фракции парламента Грузии «Альянс патриотов» намерены посетить Москву в ближайшие дни, заявила лидер партии Ирма Инашвили.
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Происшествия

Минивэн снес остановку с людьми в США

Шесть человек пострадали в результате столкновения минивэна с остановкой в американском городе Миннеаполис, сообщает издание Star Tribune.
Обновлено в 18:40
Политика

Примаков предложил «поставить на паузу» санкции в отношении Грузии

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Игрок линии атаки и лучший бомбардир «Баварии» Роберт Левандовски принял решение о продлении контракта со своим клубом.
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Кино

В Петербурге начались съемки фильма с Ходченковой и Серебряковым

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Обновлено в 04:04
Происшествия

При взрыве мины на востоке Сирии погибли семь детей

Взрыв мины, установленной террористами в поселке Деблан в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, произошел 9 июля.
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Происшествия

Судьбу похищенных кассиршей более 20 млн рублей выяснили СМИ

Обновлено вчера в 16:25
Общество

Dagens Nyheter (Швеция): руки прочь от русских ягод и грибов! (Dagens Nyheter)

Власти несколько раз пытались ввести лицензии на сбор ягод, но пока что успехом все это не увенчалось.
Обновлено в 18:42
Шоу-бизнес

Диана Арбенина похудела из-за стресса

Обновлено в 14:00
Политика

«Коммерсантъ» узнал о возможном возобновлении авиасообщения с Грузией

Минтранс предварительно оценил потери российских авиакомпаний от приостановки авиасообщения с Грузией в 3 млрд руб. Правительство пообещала российским авиакомпаниям компенсации, их механизм сейчас прорабатывается, отмечал вице-премьер Максим Акимов.
Обновлено в 19:45
Общество

Мосгосстройнадзор. Доверяет, но проверяет. Насколько можно уклониться от проверок на стройке

По заявкам Комитета на всех этапах, начиная от фундаментной плиты и до завершения работ, ГБУ «ЦЭИИС» ведет постоянный контроль за качеством бетона, проводятся работы по оценке соответствия класса бетона по прочности, марки бетона по водонепроницаемости требованиям технических регламентов и проектной документации, контроль за армированием и толщиной защитного слоя бетона.
Обновлено в 20:00
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В Екатеринбурге президент России Владимир Путин после посещения одного из корпусов Уральского федерального университета пообщался с жителями и гостями города, которые ожидали его возле здания.
Обновлено в 13:25
Происшествия

Последний поход: из-за чего могли погибнуть 14 офицеров-подводников

Обновлено в 09:09
Авто

Skoda начала производство кроссовера Kamiq

Чешская автомобилестроительная компания Skoda запустила серийное производство кроссовера Kamiq.
Обновлено в 10:16
Футбол

Кшиштоф Пентек продолжит выступать за «Милан» под 9 номером

Мой новый игровой номер — 9, — написал игрок в Instagram Отметим, в «Милане» под 9 номером выступали такие футболисты, как Марко ван Бастен, Филиппо Индзаги, Роберто Баджо, Патрик Клюйверт, Фернандо Торрес.
Обновлено в 18:27
Экономика

Forbes составил рейтинг самых богатых депутатов и чиновников в России

Обновлено в 05:36
Происшествия

Саакашвили сломал руку пожилой жительнице Одессы

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили со своими сторонниками устроили потасовку с группой поддержки мэра Одессы Геннадия Труханова в коридоре здания Малиновского районного суда города, в ходе которой грузинский политик якобы толкнул пожилую женщину, в результате чего она упала и сломала руку.
Обновлено в 15:59
Кино

Джордж Мартин раскрыл пять новых фактов о приквеле «Игры престолов»

Обновлено в 16:03
Футбол

Тарасова пригласили на встречу с болельщиками «Локомотива»

Обновлено в 13:13
Происшествия

В Норвегии обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»

Ученые из России и Норвегии обнаружили превышение уровня радиации в районе затонувшей советской атомной подлодки "Комсомолец" в сто тысяч раз.
Обновлено в 10:26
Технологии

Учиться по критериям: легко для учителя, понятно для школьника

Понятные «правила игры» помогают сделать образовательный процесс прозрачным и для учителя, и для учеников.
Обновлено в 11:00
Политика

Симоньян прокомментировала отказ Лондона аккредитовать Sputnik и RT

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала заявление британского МИД о причинах отказа в аккредитации RT и агентства Sputnik на конференцию по свободе СМИ.
Обновлено в 05:54
Общество

Россия оказалась среди стран—лидеров с отклонениями от стандартного режима труда

Россия оказалась среди стран—лидеров с отклонениями от стандартного режима труда Примерно две трети россиян регулярно трудятся вечером, ночью и в выходные дни — это один из самых высоких показателей среди европейских стран, говорится в исследовании Высшей школы экономики.
Обновлено в 19:16
Шоу-бизнес

СМИ: у Максима Виторгана и Нино Нинидзе роман

Обновлено в 18:14
Политика

Путин рассказал о невыполненных Обамой договоренностях по Украине

Президент России Владимир Путин напомнил о договоренностях, достигнутых в 2014 году во время телефонного разговора с занимавшим тогда пост главы США Бараком Обамой, касающихся Украины, которые не были исполнены американской стороной.
Обновлено в 16:33
Экономика

Брокеры оценили потери от ограничений на биржевые инвестиции россиян

Поправки, уже принятые в первом чтении, не учитывают специфику различных финансовых инструментов и вместо защиты инвесторов создают для них необоснованные барьеры и увеличивают издержки работающих на финансовом рынке компаний, считают банкиры и брокеры, предлагая депутатам ряд поправок к законопроекту ко второму чтению.
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Лучшее за день. 8 июля

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Политика

Трамп назвал британского посла в США «чокнутым»

Президент США Дональд Трамп в своём Twitter высказался о после Великобритании в Соединённых Штатах Киме Дэрроке после ситуации с утечкой информации о представителях администрации американского лидера.
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Путешествия

Авиакомпания «Чеджу Эйр» совместно с НОТК запускает акцию «Летние каникулы»

Корейская авиакомпания «Чеджу Эйр» совместно с Национальной организацией туризма Кореи (НОТК) объявляет о начале акции «Летние каникулы» в Южной Корее.
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