Происшествия
Число фигурантов дела о разбое сотрудников ФСБ удвоилосьBFM.ru 12:18
Ранее было известно о семи фигурантах. По делу уже проведено 15 обысков, изъяты сотни миллионов рублей, сообщают собеседники агентства. Военный суд в Москве 5 июля арестовал пятерых сотрудников ФСБ и отправил под домашний арест еще двоих.
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с чего всё началось
Фигурантами дела являются сотрудники Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ, которые ранее работали в управлении "К" ведомства (управление по контрразведывательному обеспечению кредитно-финансовой сферы), а также офицеры спецподразделений "Альфа" и "Вымпел".Интерфакс08:37
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«Банда ФСБ», московская версия. Сотрудников ведомства заподозрили в организации ОПГ
Телеканал 360°07 июля в 08:12
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