Происшествия

Число фигурантов дела о разбое сотрудников ФСБ удвоилосьBFM.ru 12:18

Ранее было известно о семи фигурантах. По делу уже проведено 15 обысков, изъяты сотни миллионов рублей, сообщают собеседники агентства. Военный суд в Москве 5 июля арестовал пятерых сотрудников ФСБ и отправил под домашний арест еще двоих.
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с чего всё началось

Число сотрудников ФСБ по делу о разбое увеличилось до 15

Фигурантами дела являются сотрудники Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ, которые ранее работали в управлении "К" ведомства (управление по контрразведывательному обеспечению кредитно-финансовой сферы), а также офицеры спецподразделений "Альфа" и "Вымпел".
Интерфакс08:37

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«Изъятое исчисляется сотнями миллионов». Число задержанных сотрудников ФСБ увеличилось вдвое

Алтапресс21:06

Новые деньги ФСБ

Ведомости07 июля в 16:58

Обвиняемых в разбое сотрудников ФСБ проверят на причастность к делу Захарченко

Lenta.ru13:25

Число фигурантов дела о разбое сотрудников ФСБ удвоилось

BFM.ru12:18

Число подозреваемых в деле разбойников из ФСБ возросло до 15

Первое антикоррупционное09:10

Сотрудников ФСБ проверят на причастность к краже денег Захарченко

Газета.Ru14:00

«Банда ФСБ», московская версия. Сотрудников ведомства заподозрили в организации ОПГ

Телеканал 360°07 июля в 08:12
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Происшествия

Суд арестовал почти €122 млн на банковских счетах экс-министра Абызова

Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн, находящихся на банковских счетах бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве.
Обновлено в 20:01
Происшествия

Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов

Обновлено вчера в 15:24
Политика

Путин выступил против санкций в отношении Грузии

Российский лидер Владимир Путин, комментируя возможность введения санкций в отношении Грузии, заявил, что не считает это необходимым из уважения к грузинскому народу.
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Политика

Антонов призвал США поддержать усилия РФ по борьбе с неонацизмом

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Происшествия

Сотрудники ФСБ проводят обыски у первого вице-премьера Якутии

Сотрудники ФСБ проводят обыски в кабинете первого вице-премьера Якутии Алексея Колодезникова.
Обновлено в 22:30
Армия и оружие

В Германии потребовали сноса памятника погибшим в бою под Прохоровкой

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Экономика

«Ведомости»: правительство предлагает повысить акцизы на вино

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Обновлено вчера в 22:47
Армия и оружие

Адмирал США заявил, что в Венесуэле находятся сотни российских военных

Глава Южного командования вооруженных сил США адмирал Крейг Фоллер считает, что в Венесуэле находятся сотни российских военнослужащих и военных подрядчиков.
Обновлено в 18:20
Политика

Владимир Путин поддержал изобретение молодого ученого из УрФУ

Президент России Владимир Путин в рамках рабочей поездки в Екатеринбург провел встречу со студентами и аспирантами Уральского федерального университета имени Бориса Ельцина.
Обновлено в 12:43
Здоровье

Депздрав Москвы предупредил горожан об опасности ходьбы босиком

Обновлено в 04:06
Общество

Жительница Бурятии получила отказ, постояв 55 лет в очереди на жилье

Было установлено, что с декабря 1964 года женщина состояла в очереди на улучшение жилищных условий, но квартиру ей отказывались выдавать, так как у нее нет статуса "малоимущая".
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Политика

Порошенко раскритиковал Зеленского за отмену парада

Обновлено в 15:46
Политика

Комитет защиты журналистов осудил ситуацию с RT и Sputnik в Британии

Международная неправительственная организация "Комитет защиты журналистов" (КЗЖ) направила письмо министру иностранных дел Великобритании Джереми Ханту, в котором указана обеспокоенность из-за отказа в аккредитации на конференцию в Лондоне телеканалу RT и агентству Sputnik.
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Интернет

Расширение для Google Chrome позволяет смотреть Netflix на работе

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Обновлено в 11:03
Авто

Названы самые популярные автомобили в России до 1 млн рублей

Эксперты "Автостат" составили топ-5 самых популярных автомобилей на рынке РФ с учетом средневзвешенных цен.
Обновлено вчера в 01:42
Происшествия

Саакашвили подрался с оппонентами и сломал руку пенсионерке

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сломал руку пожилой жительнице Одессы. Об этом сообщает портал Odessit.ua.
Обновлено в 21:14
Хоккей

Кудашов сменит Воробьева на посту главного тренера сборной России

Обновлено в 12:32
Армия и оружие

В Донбассе на мине подорвался автомобиль с бойцами «Азова»

У линии соприкосновения в Донбассе в районе населённого пункта Новолуганское подорвался на мине автомобиль с бойцами отдельного полка специального назначения «Азов» Национальной гвардии Украины.
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Общество

В Великобритании туристка отсудила у турфирмы почти 24 тысячи евро

Туристка из Великобритании отсудила у турфирмы, отправившей ее на отдых, около 24 тысяч евро из-за отравления, сообщает АТОР.
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Футбол

Тарасова на встречу с болельщиками «Локомотива» позвал Семин

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Политика

Грузинские депутаты решили приехать в Москву

Депутаты оппозиционной фракции парламента Грузии «Альянс патриотов» решили в ближайшее время прибыть с визитом в Москву.
Обновлено в 18:36
Здоровье

Названы основные причины вызова скорой помощи в России

С текстом исследования ознакомился RT. На втором месте среди основных причин выезда скорой помощи — травмы и отравления (3,8 млн).
Обновлено в 23:05
Политика

«Коммерсантъ» узнал о возможном возобновлении авиасообщения с Грузией

Москву удовлетворила реакция официального Тбилиси на инцидент с грузинским журналистом, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в МИДе.
Обновлено в 19:45
Экономика

Брокеры оценили потери от ограничений на биржевые инвестиции россиян

Поправки, уже принятые в первом чтении, не учитывают специфику различных финансовых инструментов и вместо защиты инвесторов создают для них необоснованные барьеры и увеличивают издержки работающих на финансовом рынке компаний, считают банкиры и брокеры, предлагая депутатам ряд поправок к законопроекту ко второму чтению.
Обновлено в 17:00
Происшествия

На Алтае опекун «в воспитательных целях» сломала ногу ребёнку

Заринский суд Алтайского края приговорил к трём годам и двум месяцам лишения свободы условно женщину, которая являлась опекуном семи детей.
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Политика

В Генпрокуратуре России рассказали о сотрудничестве с Украиной

Генпрокуратура России на постоянной основе взаимодействует с главным надзорным ведомством Украины по вопросам выдачи и оказания правовой помощи по уголовным делам.
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Происшествия

Землетрясение в Калифорнии привело к заметному из космоса разлому

Землетрясение магнитудой 7,1, произошедшее в штате Калифорния (США) 5 июля, создало на поверхности Земли разлом, который виден из космоса.
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Интернет

Найдена уязвимость веб-камер компьютеров Apple

Джонатан Лейтшу, который занимается компьютерной безопасностью, нашел уязвимое место в работе веб-камер компьютеров Apple при использовании приложения Zoom.
Обновлено в 05:18
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Джим Керри заменил Джека Николсона в «Сиянии» Стэнли Кубрика

Обновлено в 14:24
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На тренера Конора Макгрегора напали в ночном клубе Нью‐Йорка

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Обновлено в 21:54
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