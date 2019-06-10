Экономика
Голикова сообщила о снижении числа бедных в РоссииРИА Новости 19:19
Количество бедных россиян, с доходами ниже прожиточного минимума, в 2018 году сократилось на 400 тысяч человек и составляет 12,9% населения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью газете "Известия". В январе сообщалось, что за девять месяцев 2018 года уровень бедности составил 13,3%.
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Есть. Может быть, она не такая активная, как нам бы хотелось. Количество бедных, с доходами ниже прожиточного минимума, сократилось на 400 тыс. человек, сейчас это 12,9%
— Татьяна Голикова, российский экономистКоммерсантъ 20:31
с чего всё началось
В прошлом году государственную поддержку в форме социального контракта получили 309 тыс. бедных семей. Однако эффект это дало лишь в 35% случаев, сообщила в интервью «Известиям» вице-премьер по вопросам социальной политики Татьяна Голикова.Известия17:01
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