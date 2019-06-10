Число бедных в России сократилось на 400 тысяч человекКоммерсантъ 20:31

Количество бедных, с доходами ниже прожиточного минимума, сократилось на 400 тыс. человек, сейчас это 12,9%.

с чего всё началось

Число бедных россиян уменьшилось на 400 тыс. человек за 2018 год.

Число бедных в России сократилось на 400 тысяч человек

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