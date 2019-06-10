Экономика

Число бедных в России сократилось на 400 тысяч человекКоммерсантъ 20:31

Число бедных россиян уменьшилось на 400 тыс. человек за 2018 год.
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с чего всё началось

«Действие соцконтракта не должно ограничиваться месяцем или годом»

Количество бедных, с доходами ниже прожиточного минимума, сократилось на 400 тыс. человек, сейчас это 12,9%.
Известия17:01

Подробнее о событии

Число бедных в России сократилось на 400 тысяч человек

Коммерсантъ20:31

Живём за чертой бедности: топ-5 самых бедных городов России

Pro Город Ярославльвчера в 03:00

Голикова рассказала об уменьшении числа бедных россиян

RT на русском19:45

Число бедных россиян в 2018 году сократилось на 400 тыс

ТАСС18:24

«Действие соцконтракта не должно ограничиваться месяцем или годом»

Известия17:01

Число бедных в РФ уменьшилось на 400 тысяч человек

Газета.Ru19:52

Татьяна Голикова: Снижение бедности — ключевая национальная цель номер один

Пятый канал07 июня в 10:53
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 20:43, Ашберн
Шоу-бизнес

Близкая подруга Людмилы Зыкиной рассказала о причине её бездетности

Близкая подруга российской исполнительницы народных песен и романсов Людмилы Зыкиной недавно поделилась, почему певица оставалась бездетной несмотря на четыре брака.
Обновлено в 09:45
Финансы

Всемирный банк: В России в ближайшие два года снизится бедность

Часть российских семей находится у черты бедности. Ранее Росстат заявил о рекордных показателях снижения уровня бедности.
Обновлено в 20:02
Авто

Опубликована пятерка лучших бюджетных автомобилей

Специалисты назвали пятерку лучших бюджетных автомобилей на российском рынке.
Обновлено в 18:06
Общество

ВЦИОМ: почти половина россиян удовлетворена уровнем жизни

Почти половина опрошенных россиян (49%) сообщила, что жизнь их в целом устраивает, об обратном заявили 22%, больше четверти (28%) отметили, что уровень жизни устраивает их отчасти.
Обновлено в 20:02
Политика

США признали итоги выборов в Молдавии

Госдеп заявил, что выборы в Молдавии были конкурентными и выражают волю народа. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 18:34
Происшествия

В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину

Обновлено вчера в 11:04
Происшествия

Три издания потребовали проверить действия МВД при задержании Голунова

В заявлении редакции трех изданий потребовали проверки действий сотрудников МВД и обнародования ее результатов в СМИ, заявление опубликовано на сайтах газет.
Обновлено в 16:39
Экономика

Голикова: потери соцфондов из-за теневой занятости составляют около 2,3 трлн рублей в год

Социальные фонды недополучают около 2,3 трлн рублей в год из-за теневой занятости граждан.
Обновлено в 19:24
Армия и оружие

Стратегические бомбардировщики США признаны негодными к службе

Численность готовых к бою американских стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer составляет 15 процентов от списочного состава.
Обновлено 07 июня в 04:55
Происшествия

Выброс химикатов в реку произошел на Украине

Обновлено в 08:42
Культура

Горбачев опроверг представленные в сериале «Чернобыль» факты

Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что события, изложенные в мини-сериале телеканала HBO «Чернобыль», не до конца соответствуют реальности.
Обновлено в 11:26
Футбол

Сборная Португалии выиграла Лигу Наций

Хет-трик оформил нападающий Криштиану Роналду. Сборная Португалии стала первым победителем Лиги Наций.
Обновлено в 16:53
Армия и оружие

Почему украинским резервистам хотят разрешить хранение оружия дома

Для Украины разрешение хранить нарезное оружие дома приведёт к трагическим последствиям.
Обновлено в 14:33
Шоу-бизнес

Сын Бари Алибасова рассказал о состоянии отца

Обновлено вчера в 07:30
Игры

Microsoft сформировала новую студию для развития Age of Empires

Неизвестно, сказалось ли появление новой студии на производстве четвёртой части.
Обновлено в 19:36
Происшествия

В Чернобыльской зоне отчуждения поймали трех сталкеров

Обновлено в 12:05
Общество

Россиян ждет короткая рабочая неделя

Будущая рабочая неделя в России станет короткой, у работников будет дополнительный выходной в среду.
Обновлено в 17:49
Общество

Плавучий российский «Змей Горыныч» обескуражил финских пограничников

Ранее стало известно, что древнерусская ладья «Змей Горыныч» побывала в Нижнем Новгороде.
Обновлено в 18:05
Технологии

В США готовят к первому полету секретный самолет-пулю

Американская компания Otto Aviation готовится провести первый полет самолета Celera 500L, который разрабатывает в строжайшем секрете вот уже десять лет.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия

Полицейский, который руководил операцией по задержанию Ивана Голунова, может владеть землей на 70 миллионов рублей

По словам стороны защиты, полицейские после задержания применили к нему силу.
Обновлено в 12:30
Единоборства

Головкин нокаутировал Роллса в первом бою после поражения от Альвареса

Бывший чемпион мира по боксу по трем престижным версиям казахстанец Геннадий Головкин одержал победу в первом поединке после поражения от мексиканца Сауля Альвареса.
Обновлено вчера в 23:31
Автоспорт

Франц Тост: Даниил фантастически провёл гонку

Обновлено в 18:48
Гаджеты

Жителям США предложили тысячу долларов за отказ от смартфона на неделю

В США местные жители могут получить тысячу долларов, если на неделю полностью откажутся от использования смартфона.
Обновлено в 02:17
Космос

Строительство космодрома Восточный контролируют спутники

Роскосмос установил видеокамеры на всех объектах стройки космодрома Восточный в Амурской области.
Обновлено в 01:28
Здоровье

На Сахалине работают 2,8 тысячи врачей

Из общей численности врачей наибольшая доля приходилась на врачей терапевтического профиля — 21,8%, хирургического профиля — 11,4% и педиатров — 8,5%. Численность среднего медицинского персонала в 2018 году составила 6471 человек (132 человека в расчете на 10 тыс. жителей области).
Обновлено в 18:50
Недвижимость

Квартирам не хватает покупателей

В качестве примера эксперт приводит Сочи, где недвижимость за месяц подорожала на 3,5%, до 121,6 тыс. руб. за кв. м и Владивосток — положительная динамика 3,3%, до 119,3 тыс. руб. за кв. м. Цены на вторичную недвижимость начали расти вслед за первичным рынком в середине прошлого года.
Обновлено в 10:00
Происшествия

Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи

В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
Обновлено в 05:24
Авто

Названы самые продаваемые подержанные Opel в России

Специалисты «Автостат Инфо» провели исследование и выявили самые продаваемые подержанные Opel в России.
Обновлено в 09:45
Происшествия

В Новороссийске загорелось здание морского университета

Здание Государственного морского университета имени Ф.Ушакова загорелось на площади 300 квадратных метров в Новороссийске, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 14:20
Общество

El Mundo (Испания): Владимир Путин против военной службы в России (El Mundo)

Президент России Владимир Путин недавно объявил, что настало время поднять вопрос об отмене призыва на срочную службу в России, хотя для этого «потребуется время».
Обновлено в 20:33
Как работают Яндекс.Новости?
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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018 года. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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