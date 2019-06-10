Экономика
Число бедных в России сократилось на 400 тыс. человекКоммерсантъ вчера в 20:31
По данным Росстата за январь—сентябрь 2018 года, 19,6 млн россиян (13,3% населения) имели доходы ниже прожиточного минимума. Прожиточный минимум в третьем квартале 2018 года составил 10 451 руб. Ранее экономисты ВШЭ и РАНХиГС заявили, что в 2019 году нет причин для роста реальных доходов россиян.
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с чего всё началось
Однако эффект это дало лишь в 35% случаев, сообщила в интервью «Известиям» вице-премьер по вопросам социальной политики Татьяна Голикова.Известиявчера в 17:01
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