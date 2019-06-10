Экономика

Число бедных в России сократилось на 400 тыс. человекКоммерсантъ вчера в 20:31

По данным Росстата за январь—сентябрь 2018 года, 19,6 млн россиян (13,3% населения) имели доходы ниже прожиточного минимума. Прожиточный минимум в третьем квартале 2018 года составил 10 451 руб. Ранее экономисты ВШЭ и РАНХиГС заявили, что в 2019 году нет причин для роста реальных доходов россиян.
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с чего всё началось

«Действие соцконтракта не должно ограничиваться месяцем или годом»

Однако эффект это дало лишь в 35% случаев, сообщила в интервью «Известиям» вице-премьер по вопросам социальной политики Татьяна Голикова.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Голикова сообщила о снижении числа бедных в России

9111.ru03:59

В России снизилось число бедных

Газета.Ru02:23

Число бедных в России сократилось на 400 тыс. человек

Коммерсантъвчера в 20:31

Голикова заявила об эффекте соцконтрактов только в трети случаев

РБКвчера в 22:27

В России снизилось число бедных

Вести.Ruвчера в 19:52

Голикова сообщила о снижении числа бедных в России

РИА Новостивчера в 19:19

Голикова рассказала об эффекте соцконтрактов

Известиявчера в 15:00
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 06:26, Ашберн

Российских бедняков пообещали урезать

Вести.UZвчера в 23:44
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 06:26, Ашберн
Экономика

МЭР: Инфляция в начале 2020 года может опуститься ниже 3,5%

Официальный прогноз правительства РФ по инфляции на нынешний год - 4,3%. В мае инфляция замедлилась до 5,1% с 5,2% в апреле.
Обновлено в 05:08
Происшествия

Фура протаранила колонну МЧС на тульской трассе

Пять спасателей пострадали в ДТП с участием фуры, водитель которой не совладал с управлением и протаранил колонну МЧС в Тульской области.
Обновлено в 04:22
Происшествия

На Сахалине рыбаки нашли тело бывшего мэра Шахтерска

Тело бывшего мэра Шахтерска Владимира Хапалова нашли в Тихой бухте в Углегорском районе Сахалинской области.
Обновлено в 05:05
Здоровье

Москвичам дали рекомендации перед отпуском

От переживаний и нервных потрясений спасут растительные настойки — пустырника и валерианы.
Обновлено в 02:50
Армия и оружие

Минобороны продолжит параллельные закупки Су-35 и Су-57

Обновлено в 01:44
Происшествия

В Москве задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта по борьбе

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева.
Обновлено 08 июня в 11:30
Шоу-бизнес

Крис Пратт женился на дочери Шварценеггера

Свадьба прошла на частном ранчо в Калифорнии Старшая дочь бывшего губернатора Калифорнии и звезды "Терминатора" Арнольда Шварценеггера писательница Кэтрин вышла замуж за актера Криса Пратта, сообщает lenta.ru.
Обновлено в 05:34
Происшествия

Суд признал полковника Захарченко виновным в коррупции

Пресненский суд Москвы вынес обвинительный приговор по делу бывшего замначальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрия Захарченко, признав его виновным в двух эпизодах крупных взяток и воспрепятствовании правосудию, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 06:10
Происшествия

Сотрудницу АЛРОСА арестовали за кражу алмазов на миллионы долларов

Обновлено в 03:21
Теннис

Надаль решил не выступать на турнирах до Уимблдона

Рафаэль Надаль заявил, что не будет выступать на турнирах до Уимблдона, который в 2019 году пройдет с 1 по 14 июля.
Обновлено в 04:02
Общество

Россиян ждет короткая рабочая неделя

Ранее сообщалось, что россиянам напомнили о короткой рабочей неделе.
Обновлено вчера в 19:08
Политика

Зеленский прокомментировал скандал с речью в Брюсселе

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на обвинения администрации Петра Порошенко в том, что он заимствовал слова своего предшественника для речи в Брюсселе.
Обновлено в 04:31
Происшествия

В анализах Голунова не нашли следов наркотиков

Тест на наркотики корреспондента "Медузы" Ивана Голунова показал отрицательный результат, сообщил РИА Новости главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн.
Обновлено в 04:13
Армия и оружие

Адмирал оценил реакцию моряков РФ при сближении с крейсером ВМС США

В СМИ продолжается обсуждение реакции моряков большого противолодочного корабля "Адмирал Виноградов" во время сближения с американским ракетным крейсером Chancellorsville.
Обновлено в 05:10
Здоровье

Производителей кваса упрекнули в замалчивании важного факта

Эксперты "Росконтроля" протестировали квас брендов "Очаковский", "Русский дар", "Лидский", "Вятский квас", "Никола", "Суздальские напитки" и "Букет Чувашии".
Обновлено в 02:31
Автоспорт

Хэмилтон выиграл гонку в Канаде благодаря штрафу Феттеля

Британский гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон выиграл гонку седьмого этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Канады.
Обновлено вчера в 16:09
Финансы

Силуанов рассказал о причинах снижения реальных доходов россиян

Министр финансов России Антон Силуанов рассказал, какие факторы оказывают негативное влияние на показатель реальных доходов населения.
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Петербургский УФАС подозревает картель на 84 млн казенных рублей

Как сообщает пресс-служба ведомства, организации и индивидуальный предприниматель подозреваются в заключении картельного соглашения на 30-ти торгах по текущему ремонту нескольких районных администраций, школ, детских садов, поликлиник и других бюджетных учреждений на общую сумму, превышающую 84 млн руб.
Обновлено в 06:21
Шоу-бизнес

Сын Бари Алибасова сообщил об осложнениях у отца

Обновлено в 00:33
Происшествия

Тувинец откусил напавшему на него медведю язык

Обновлено в 04:36
Игры

В Microsoft рассказали о новом Xbox

На конференции Electronic Entertainment Expo представители Microsoft поделились подробностями об игровой консоли Xbox следующего поколения.
Обновлено в 06:15
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YouTube заблокировал видео с Шамилем Басаевым

Администрация видеохостинга YouTube заблокировала доступ к роликам с заявлениями лидеров бандформирований, в частности, чеченского террориста Шамиля Басаева.
Обновлено в 05:57
Политика

Врио главы Курганской области предложил объединить регион с Тюменью

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков выступил с инициативой объединить свою область с Тюменской, рассказал РБК источник, близкий к руководству региона, и подтвердил собеседник, близкий к Кремлю.
Обновлено в 04:54
Экономика

Роскомнадзор назвал утечку данных банковских клиентов вопиющей

Роскомнадзор анализирует ситуацию с утечкой данных клиентов российских банков, заявил пресс-секретарь регулятора Вадим Ампелонский.
Обновлено в 04:49
Происшествия

Ребенок задохнулся в холодильнике в Саратовской области

В Саратовской области проводится проверка по факту смерти восьмилетнего мальчика. Тело ребенка обнаружили в старом закрытом холодильнике.
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Происшествия

Отравленная река оставила два города на Украине без водоснабжения

Два украинских города оказались отрезаны от водоснабжения из-за попадания химикатов в реку.
Обновлено в 03:07
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Смертельно больной экс-футболист «Зенита» проведет прощальный вечер

Обновлено в 04:42
Политика

Соловьев прокомментировал дело журналиста Голунова

Свои первые два поста в мессенджере Соловьев посвятил резонансному делу арестованного журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено в 05:11
Происшествия

УФСБ задержала замдиректора ГУП «Горэлектротранс» Ростокина

Сотрудники управления ФСБ по Петербургу задержали заместителя руководителя ГУП "Горэлектротранс" Андрея Ростокина, передает "Фонтанка" со ссылкой на собственные источники.
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Транспорт

Движение поездов по Крымскому мосту запустят в начале декабря

«Открытие продажи билетов на железнодорожные маршруты, которые будут проходить через Крымский мост, планируется за 45 суток до открытия движения пассажирских поездов»,— уточнил господин Назарян.
Обновлено в 00:59
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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018 года. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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