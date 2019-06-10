Число бедных в России сократилось на 400 тыс. человекКоммерсантъ вчера в 20:31

Количество бедных, с доходами ниже прожиточного минимума, сократилось на 400 тыс. человек, сейчас это 12,9%.

с чего всё началось

По данным Росстата за январь—сентябрь 2018 года, 19,6 млн россиян (13,3% населения) имели доходы ниже прожиточного минимума. Прожиточный минимум в третьем квартале 2018 года составил 10 451 руб. Ранее экономисты ВШЭ и РАНХиГС заявили, что в 2019 году нет причин для роста реальных доходов россиян.

Число бедных в России сократилось на 400 тыс. человек

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