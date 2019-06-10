Экономика
Число бедных в России сократилось на 400 тыс. человекКоммерсантъ вчера в 20:31
По данным Росстата за январь—сентябрь 2018 года, 19,6 млн россиян (13,3% населения) имели доходы ниже прожиточного минимума. Прожиточный минимум в третьем квартале 2018 года составил 10 451 руб. Ранее экономисты ВШЭ и РАНХиГС заявили, что в 2019 году нет причин для роста реальных доходов россиян.
Читать в источнике
Оценить533
с чего всё началось
Количество бедных, с доходами ниже прожиточного минимума, сократилось на 400 тыс. человек, сейчас это 12,9%.Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 06:18, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 06:18, Ашберн
Политика
Соловьев прокомментировал дело журналиста Голунова
Свои первые два поста в мессенджере Соловьев посвятил резонансному делу арестованного журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено в 05:11
Происшествия
Отравленная река оставила два города на Украине без водоснабжения
Два украинских города оказались отрезаны от водоснабжения из-за попадания химикатов в реку.
Обновлено в 03:07
Культура
Горбачев опровергает изложенные факты в сериале «Чернобыль»
Обновлено в 05:25
Происшествия
Суд признал полковника Захарченко виновным в коррупции
Обновлено в 06:10
Наука
Ученые выяснили, что перья появились на 80 миллионов лет раньше птиц
Обновлено 07 июня в 08:30
Футбол
Сборная Португалии выиграла Лигу Наций
Хет-трик оформил нападающий Криштиану Роналду. Сборная Португалии стала первым победителем Лиги Наций.
Обновлено вчера в 16:53
Авто
АвтоВАЗ ответил, почему не выпускает автомобили LADA на пропане
Обновлено в 03:44
Общество
Власти Солсбери решили выкупить дом Скрипаля
Дом, в котором до отравления проживал британский агент и бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, будет выкуплен городским советом Солсбери.
Обновлено вчера в 13:54
Политика
Глава Роскомнадзора назвал печальной ситуацию с Facebook в России
В интервью РБК Александр Жаров рассказал, что представители Facebook уровня вице-президентов приезжают в Россию, ведут переговоры, «но не принимают никаких решений, уезжают обратно, и дальше наступает тишина».
Обновлено в 01:00
Общество
В Москве 12 июня планируется марш в поддержку Ивана Голунова
Группа журналистов решила организовать в Москве марш в поддержку корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, находящегося под домашним арестом по обвинению в попытке сбыть наркотики (ст. 228.1 УК РФ).
Обновлено в 04:43
Происшествия
ФСБ начала обыски в домах предполагаемых террористов в Крыму
Силовики нагрянули с обысками в квартиры и дома предполагаемых сторонников «Хизб ут-Тахрир»*.
Обновлено в 02:51
Общество
ВЦИОМ: 49% россиян удовлетворены уровнем жизни
Почти половина (49%) опрошенных заявили, что жизнь их в целом устраивает. Еще 28% сказали, что довольны уровнем жизни отчасти.
Обновлено в 01:59
Происшествия
Фура врезалась в ехавшую разминировать Керчь колонну МЧС
Четыре машины МЧС ехали в Керчь для проведения плановых работ по разминированию. Во время технической остановки в колонну врезалась фура.
Обновлено в 04:15
Шоу-бизнес
Жену Джигарханяна избили в эфире НТВ на глазах у Прохора Шаляпина
Бывшая жена актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская пришла на студию ток-шоу НТВ вместе со своим новым спутником Прохором Шаляпиным - и из-за шуток певца на нее напала бывшая подруга Эвелина Мазур.
Обновлено в 05:33
Армия и оружие
ВСУ вновь сорвали отвод сил в районе Станицы Луганской, заявили в ЛНР
Обновлено в 05:40
Автоспорт
«Феррари» подала апелляцию на штраф Феттеля
"Феррари" будет оспаривать штраф своего пилота Себастьяна Феттеля на "Гран-при Канады", сообщает в своем Твиттере журналист Тоби Грюнер.
Обновлено вчера в 18:45
Происшествия
Аскольд Запашный попал в ДТП в Москве
Обновлено в 04:04
Энергетика
В России с 1 июля цена на газ вырастет на 1,4%
Компания Газпром с 1 июля 2019 года повысит цену на газ для жителей России на 1,4%, сообщает 10 июня «Интерфакс» со ссылкой на приказ Федеральной антимонопольной службы.
Обновлено в 02:07
Армия и оружие
В Японии назвали причину крушения истребителя F-35A
Обновлено в 03:45
Происшествия
Пенсионер в Якутии убил трёх человек и покончил с собой
Как сообщается, 60-летний местный житель во время конфликта с соседями по даче убил 38-летнего мужчину, его 39-летнюю жену и их 14-летнюю дочь.
Обновлено вчера в 22:30
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова сообщил об осложнениях у отца
Обновлено в 00:33
Шоу-бизнес
Яна Поплавская о фотографии с большим животом: «Жду девочку»
Звезда сопроводила интригующий снимок лаконичным комментарием: «Жду девочку».
Обновлено в 02:51
Футбол
Артем Дзюба: «Пусть хоть весь мир отвернется. Ничего страшного»
Пусть хоть весь мир отвернется, а такое уже случалось со мной не раз.
Обновлено в 04:23
Наука
Названы четыре главные угрозы человечеству
Агентство создало специальный сайт How Will The World End (Каким будет конец света — прим.), на котором подробно рассказывается об основных угрозах жизни человечества.
Обновлено вчера в 09:30
Происшествия
Тувинец откусил напавшему на него медведю язык
Обновлено в 04:36
Музыка
Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени» в День России
Российский певец Григорий Лепс в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» прокомментировал сообщение об отмене участия группы «Машина времени» в рамках сборного концерта на Красной площади по случаю Дня России 12 июня.
Обновлено вчера в 15:39
Происшествия
В Зеленограде женщина перевернула коляску с ребенком и поцарапала пенсионерку
Утром 10 июня в московском округе Зеленоград женщина без видимых причин атаковала коляску, в которой находился ребенок в возрасте год и восемь месяцев.
Обновлено в 06:08