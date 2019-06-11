Экономика

Число бедных в РФ уменьшилось на 400 тысяч человекГазета.Ru 09 июня в 19:52

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что число бедных россиян уменьшилось на 400 тысяч человек за 2018 год. Об этом сообщает газета "Известия". По ее словам, количество бедных в России составляет 12,9% населения.
Читать в источнике
с чего всё началось

«Действие соцконтракта не должно ограничиваться месяцем или годом»

Количество бедных, с доходами ниже прожиточного минимума, сократилось на 400 тыс. человек, сейчас это 12,9%.
Известия09 июня в 17:01

Подробнее о событии

Голикова сообщила о снижении числа бедных в России

РИА Новости09 июня в 19:19

Число бедных в России сократилось на 400 тыс. человек

Коммерсантъ09 июня в 20:31

Голикова рассказала о снижении числа бедных россиян

RT на русском09 июня в 19:45

В России снизилось число бедных

Газета.Ruвчера в 02:23

Голикова: бедных стало меньше

News.ru09 июня в 19:41

Число бедных россиян в 2018 году сократилось на 400 тыс

ТАСС09 июня в 18:24

«Действие соцконтракта не должно ограничиваться месяцем или годом»

Известия09 июня в 17:01
Показать все источники
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 03:38, Ашберн

Российских бедняков пообещали урезать

Вести.UZ09 июня в 23:44
Показать все источники
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 03:38, Ашберн
Происшествия

Начальник задержавших Голунова полицейских не увидел нестыковок в его деле

Начальник подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по западному округу Москвы, полковник Андрей Щиров, который руководил задержанием Ивана Голунова, заявил, что в деле журналиста нет никаких нестыковок.
Обновлено вчера в 13:28
Общество

Представитель мэрии обратился к инициаторам марша «За свободу Ивана Голунова» с предложением обсудить мероприятие

Азар добавил, что ответа со стороны Горбенко до сих пор не последовало.
Обновлено в 03:30
Политика

Порошенко отрицает блокаду Донбасса

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев не устанавливал экономическую блокаду в отношении неподконтрольных территорий Донбасса.
Обновлено вчера в 18:52
Общество

Андрей Разин рассказал, как проник в реанимацию к Бари Алибасову

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин рассказал, каким образом сумел проникнуть в палату к коллеге Бари Алибасову.
Обновлено вчера в 22:09
Экономика

AliExpress ускорит доставку недорогих товаров в Россию

Китайская торговая площадка AliExpress решила ускорить доставку товаров дешевле 150 рублей и будет поставлять их самолетами.
Обновлено вчера в 20:08
Происшествия

В Подмосковье мотоблогер разбился в ДТП

В Московской области произошло ДТП, в котором погиб российский мотоблогер Артем Болдырев, известный как Болт, передает РИА "Новости" со ссылкой на соцсети.
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия

СК возбудил дело по факту взрыва на танкере в Махачкале

Обновлено в 03:12
Экономика

Россияне стали гораздо больше интересоваться недвижимостью на Кипре

Со стороны россиян спрос вырос сразу на 40 процентов.
Обновлено в 02:33
Футбол

Камболов перешел в «Краснодар» из «Рубина»

Обновлено вчера в 11:03
Общество

Немцы назвали самые красивые русские имена

Обновлено в 02:15
Армия и оружие

Обучавшихся в США турецких пилотов отстранили от полетов на F-35

Обновлено вчера в 18:54
Музыка

Лазарев сделал заявление о скандальной ссоре с Лободой

Ранее СМИ сообщали, что Лобода отписалась от Лазарева в инстаграме после скандала на премии "Муз-ТВ".
Обновлено в 02:18
Экономика

Россия начнёт выплачивать пенсии трудовым мигрантам

В настоящее время трудовые мигранты делают отчисления в Пенсионный фонд России, однако пенсий они не получают.
Обновлено в 01:28
Общество

Более половины парка российских авиакомпаний находятся в группе риска

Росавиация в 2019 году начала требовать от российских авиакомпаний сертифицировать в России изменения в конструкции иностранных самолетов, зарегистрированных в иностранных реестрах, в основном на Бермудских островах, сообщили сотрудники пяти авиакомпаний.
Обновлено в 01:35
Политика

Убитый брат Ким Чен Ына помогал ЦРУ

Жертвой оказался гражданин Северной Кореи с паспортом на имя Ким Чхоля, но по данным малайзийской полиции это был Ким Чен Нам, брат Ким Чен Ына.
Обновлено в 02:57
Футбол

«Ювентус» может купить четырёх игроков «Реала»

Туринский «Ювентус» проявляет интерес к целой группе игроков мадридского «Реала», утверждает Tuttosport.
Обновлено в 02:45
Культура

СМИ нашли картину «Спаситель мира» да Винчи на яхте саудовского принца

Обновлено в 01:48
Политика

Умер депутат законодательного собрания Петербурга Павел Зеленков

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга, член фракции "Единая Россия" Павел Зеленков умер на 51-м году жизни.
Обновлено вчера в 18:39
Политика

В Киеве проходит митинг возле здания Конституционного суда

Акция протеста проходит возле здания Конституционного суда в Киеве, где во вторник начнут рассматривать вопрос о законности роспуска Верховной рады, передает агентство УНН.
Обновлено в 03:15
Наука

Обнаружено место падения крупнейшего в истории метеорита

Учеными из Оксфордского и Абединского университетов было обнаружено место падения крупнейшего в истории Великобритании метеорита возрастом 1,2 млрд лет.
Обновлено вчера в 01:42
Политика

Huawei хочет заменить Android российской ОС

Источники проинформировали о том, что китайская телекоммуникационная компания Huawei из-за санкций США может начать использовать российскую "Аврору" вместо операционной системы (ОС) Android.
Обновлено вчера в 21:39
Интернет

«Яндекс» тестирует AR-приложение про стиль и моду

Обновлено вчера в 20:37
Баскетбол

«Голден Стэйт» сократил отставание в серии с «Торонто»

Самым результативным у "Голден Стэйт" стал Стефен Карри, набравший 31 очко. Таким образом, счет в серии стал 3 - 2 в пользу "Торонто".
Обновлено в 00:02
Происшествия

В Якутии при стрельбе погибли два человека

В Якутии в селе Кирово Вилюйского района мужчина открыл стрельбу, в результате два человека погибли и двое пострадали.
Обновлено вчера в 23:09
Армия и оружие

Су-27 перехватил над Балтикой самолеты-разведчики ВВС США и Швеции

Обновлено в 01:34
Шоу-бизнес

Бывшую жену Джигарханяна избили на глазах Прохора Шаляпина

Бывшую жену Джигарханяна избили на глазах российского певца Прохора Шаляпина.
Обновлено 09 июня в 22:42
Энергетика

Мозырский НПЗ потребовал от «Роснефти» $155 млн за грязную нефть

Белорусский ОАО "Мозырский НПЗ" направил в ПАО "Транснефть" предложение возместить издержки предприятия на $155 млн из-за поставок загрязненной хлоридами нефти, сообщил во вторник "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо "Транснефти" в правительство РФ.
Обновлено в 03:21
Финансы

Рубль растет к доллару и евро на фоне подорожавшей нефти

Рубль в понедельник днем повышался против доллара и в большей степени к евро на фоне коррекционного снижения европейской валюты в направлении уровня 1,13 доллара.
Обновлено вчера в 08:07
Шоу-бизнес

Пугачева «потеряла сознание» на архивном видео с фестиваля «Жара»

На фанатской страничке Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой в Instagram появилась забавная видеозапись, которая датирована 2017 годом.
Обновлено в 00:56
Футбол

Испания — Швеция 3:0

Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон получил травму в матче за сборную Швеции.
Обновлено вчера в 15:18
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018 года. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное