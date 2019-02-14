Экономика
Число бедных россиян выросло почти на 4 млн человек за пять летИзвестия 04:27
По словам Голиковой, ситуация изменилась к 2007 году, когда число находящихся за чертой бедности сократилось до 18,8 млн человек. При этом самым успешным оказался 2012 год, когда число бедных составило 15,4 млн человек, что составляет 10,7% от общей численности.
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В Республике Тыва по 2017 году беспрецедентный уровень бедности - 41,5% от численности населения. Это так называемая детская бедность, поскольку численность детей в структуре населения региона - около 35%, занятость почти нулевая, семьи живут на пособие.
— Татьяна Голикова, российский политикИнфорос 04:53
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Главу контрразведки Бельгии заподозрили в шпионаже в пользу России
Шеф бельгийской контрразведки подозревается в шпионаже в пользу России.
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