Число бедных россиян выросло почти на 4 млн человек за пять летИзвестия 04:27

В Республике Тыва по 2017 году беспрецедентный уровень бедности - 41,5% от численности населения. Это так называемая детская бедность, поскольку численность детей в структуре населения региона - около 35%, занятость почти нулевая, семьи живут на пособие.

Численность россиян, находящихся за чертой бедности, с 2012 по 2017 год выросла на 3,9 млн человек. Об этом в четверг, 14 февраля, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Число бедных россиян выросло почти на 4 млн человек за пять лет

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