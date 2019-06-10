Число бедных россиян уменьшилось на 400 тысяч человек за 2018 годРИА Новости 19:19

Количество бедных, с доходами ниже прожиточного минимума, сократилось на 400 тыс. человек, сейчас это 12,9%.

с чего всё началось

Количество бедных россиян, с доходами ниже прожиточного минимума, в 2018 году сократилось на 400 тысяч человек и составляет 12,9% населения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Число бедных россиян уменьшилось на 400 тысяч человек за 2018 год

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