Экономика
Число бедных россиян уменьшилось на 400 тысяч человек за 2018 годРИА Новости 19:19
Количество бедных россиян, с доходами ниже прожиточного минимума, в 2018 году сократилось на 400 тысяч человек и составляет 12,9% населения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
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Количество бедных, с доходами ниже прожиточного минимума, сократилось на 400 тыс. человек, сейчас это 12,9%.Известия17:01
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Татьяна Голикова: Снижение бедности — ключевая национальная цель номер один
Пятый канал07 июня в 10:53
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 19:37, Ашберн
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