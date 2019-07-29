Экономика

Рост уровня бедности зафиксировал РосстатТелеканал 360° вчера в 15:49

Федеральная служба государственной статистики сообщила, что число граждан России с доходами ниже прожиточного минимума увеличилось до 20,9 миллионов человек, с 13,9% в первом квартале 2018 года до 14,3% в текущем году за тот же отчетный период.
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