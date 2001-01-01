Общество
Число арестов на месте протеста в Екатеринбурге становится все большеТвой Континент 06:07
Число арестов на месте протеста в Екатеринбурге, продолжающегося с 13 мая, становится все больше. Агентство «Интерфакс» напоминает, что против решения о возведении собора Святой Великомученицы Екатерины на месте сквера, принятого в сентябре прошлого года, сразу же выступила часть горожан.
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Не будет в Екатеринбурге собора, придется отменять строительство элитного ЖК?
Красная веснавчера в 19:15
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Музыка
«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»
«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — пояснили свое решение представители канала, отметив, что финальный отчет по проверке шоу будет готов до конца мая.
Обновлено в 07:28
Интернет
Павел Дуров очень сильно раскритиковал WhatsApp
Создатель Telegram Павел Дуров публично раскритиковал WhatsApp из-за проблем с безопасностью - по его словам, пользователи этого мессенджера находятся под постоянной угрозой слежки.
Обновлено в 05:01
Космос
Китайский луноход исследовал мантию на обратной стороне Луны
Ученые представили результаты анализа проб, собранные на обратной стороне Луны китайским луноходом «Юйту-2», сообщает журнал Nature.
Обновлено вчера в 20:45
Политика
Климкин отменил поездку на заседание СЕ из-за решения по России
Глава МИД Украины Павел Климкин не поедет на министерское заседание Совета Европы в Хельсинки из-за решения по России, сообщил украинский постпред в организации Дмитрий Кулеба.
Обновлено в 04:35
Экономика
ЦБ зафиксировал снижение стоимости полисов ОСАГО
Банк России фиксирует в большинстве регионов страны снижение стоимости полисов ОСАГО для легковых автомобилей, сообщил журналистам на Петербургском международном юридическом форуме заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин.
Обновлено в 08:03
Политика
Госдума приняла во втором чтении законопроект о допуске в реанимацию
Государственная дума приняла во втором чтении законопроект, обязывающий предоставлять доступ в реанимационные отделения родственникам пациента.
Обновлено в 07:58
Политика
Вакарчук объявил, что его партия будет участвовать в выборах в Раду
Певец Святослав Вакарчук заявил, что возглавляемая им партия "Голос" будет участвовать в парламентских выборах на Украине.
Обновлено в 04:35
Происшествия
На Ставрополье в ДТП с восемью машинами погибли два человека
В результате аварии погибли два человека, сообщили в четверг в краевом управлении ГИБДД.
Обновлено в 07:49
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне
Температура выше обычной ожидается на большей части нашей страны в июне, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
В Минэнерго заявили о готовности к переговорам с Украиной и ЕК по газу
3 мая глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что Россия готовит новую газовую войну с Украиной.
Обновлено в 08:10
Общество
Жалобы Арашукова на отсутствие халяля в СИЗО проверят
В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) пообещали проверить жалобы временно отстраненного сенатора Рауфа Арашукова, обвиняемого в убийствах, на отсутствие халяльного питания в СИЗО «Лефортово».
Обновлено в 07:20
Наука
Французский регулятор предупредил о вреде светодиодных ламп для глаз
«Синий свет», излучаемый при светодиодном освещении, может привести к повреждению чувствительной к его воздействию сетчатки глаза и нарушению естественных ритмов сна, заявило на этой неделе Французское агентство по продовольствию, охране окружающей среды, гигиене и безопасности труда (ANSES), занимающееся оценкой рисков для здоровья в области пищевых продуктов, окружающей среды и труда.
Обновлено вчера в 15:45
Происшествия
Состояние свидетеля по делу Кокорина и Мамаева улучшилось
Обновлено вчера в 17:07
Футбол
Мирзов: потасовки с моим участием после матча с «Уралом» не было
Полузащитник тульского "Арсенала" Резиуан Мирзов заявил РИА Новости, что никаких потасовок после ответного матча 1/2 финала Кубка России против екатеринбургского "Урала" с его участием не было.
Обновлено в 07:14
Культура
16 столичных проектов представят на WAF
В этом году на престижную премию World Architecture Festival Awards подаются 16 московских проектов, рассказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.
Обновлено в 07:07
Общество
Россияне после 40 лет получат дополнительный день отпуска
С 2019 года работающие россияне могут взять один дополнительный день оплачиваемого отпуска раз в три года на прохождение диспансеризации, а люди предпенсионного возраста — два дня каждый год.
Обновлено в 02:40
Кино
От HBO потребовали переснять 8 сезон «Игры престолов»
Поклонники сериала "Игра престолов" потребовали переснять восьмой, заключительный сезон саги.
Обновлено в 04:05
Транспорт
«Уральские авиалинии» отменили рейсы из «Жуковского» в Париж и Ниццу
"На сегодняшний момент российские авиационные власти не смогли договориться с французскими авиационными властями о выполнении рейсов, и авиакомпания вынуждена отменить рейсы по маршрутам Жуковский-Ницца и Жуковский-Париж, начиная с 18 мая", - пояснила собеседница агентства.
Обновлено в 04:45
Здоровье
Среди пожилых россиян увеличилось число новых заражений ВИЧ
Среди россиян в возрасте от 50 до 60 лет увеличилась доля новых случаев заражения ВИЧ.
Обновлено в 04:41
Здоровье
Руководству больницы №8 рекомендовали повысить зарплату врачам
На встрече обсуждалось будущее одной из ведущих больниц наукограда - клинической больницы №8.Губернатор региона подчеркнул, что от качественной работы сотрудников учреждения зависит здоровье и качество жизни горожан.
Обновлено в 07:47
Политика
Путин поддержал бесплатное питание для школьников
Обновлено в 08:15
Хоккей
Задоров — о дебюте в сборной: Считаю, что сыграл нормально
Задоров добавил, что зрители в основном знают игроков по выступлениями за сборную, а НХЛ считают чем-то далёким.
Обновлено в 07:33
Теннис
Хачанов сыграет с Вердаско в третьем круге «Мастерса» в Риме
Российский теннисист Карен Хачанов встретится с представителем Испании Фернандо Вердаско в третьем матче турнира серии «Мастерс», который проходит в Риме.
Обновлено в 07:26
Экономика
Большинство российских семей оказались вообще без сбережений
Почему россияне не сберегают Главная причина отсутствия сбережений у большинства российских семей — низкий уровень доходов, уверен главный экономист БКС Владимир Тихомиров.
Обновлено в 00:00
Политика
В команде Зеленского прокомментировали назначение даты его инаугурации
Назначением инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского на 20 мая депутаты Верховной рады решили «насолить украинскому народу», который ждёт его скорейшего вступления в должность.
Обновлено в 05:09
Происшествия
Мужчина перечислил более 50 млн рублей для ИГ
Обновлено в 06:25
Происшествия
Две россиянки пострадали в результате авианалета в Йемене
В числе раненных в результате авиаударов арабской коалиции по Йемену фигурируют две россиянки, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на йеменское министерство здравоохранения.
Обновлено в 05:50
Армия и оружие
Турция пообещала взять С-400 под полный контроль
Обновлено в 07:34