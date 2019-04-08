Экономика
Количество ИП в России впервые превысило количество компанийКоммерсантъ 02:07
По состоянию на 7 апреля в России действует 4,014 млн индивидуальных предпринимателей (ИП). Количество юрлиц при этом составило 2,6 млн, сообщает агентство «Федеральная служба информации».
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 16:17, Ашберн
Шоу-бизнес
Кикабидзе объяснил, почему не приедет на похороны Данелии
Популярный советский и грузинский актер Вахтанг Кикабидзе заявил, что не сможет приехать в Москву на похороны своего друга, кинорежиссера Георгия Данелии, которые состоятся во вторник, 9 апреля, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 06:38
Наука
Физики «усовершенствовали» теорию концентрированного электролита
Американские физики построили модель, с помощью которой можно быстро и точно оценить проводимость раствора с высокой концентрацией ионов.
Обновлено 05 апреля в 09:29
Политика
Путин не договорился с Эрдоганом о цене на российский газ
Президент Российской Федерации Владимир Путин подвел итоги своих переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые состоялись сегодня, 8 апреля, в Москве.
Обновлено в 13:57
Армия и оружие
На видео попал танк Т-80, стреляющий дровами
Танк Т-80 на 61-м бронетанковом заводе под Санкт-Петербургом произвел выстрел поленом.
Обновлено в 04:39
Политика
Бастрыкин раскрыл применяемую в СК методику вычисления лжи
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин рассказал о применении уникальной методики вычисления лжи, которую наработали эксперты СК.
Обновлено в 13:07
Армия и оружие
ИГ опубликовало видео с телами российских военных
Новостное агентство Amaq, публикующее новости, связанные с радикальной исламистской группировкой «Исламское государство» (запрещена в России по решению Верховного суда), выложило в сеть видеоролик, на котором якобы запечатлены тела погибших в Сирии российских военных.
Обновлено в 01:21
Общество
Число браков в России опустилось до минимума с начала века
Коэффициент брачности (число зарегистрированных браков на 1 тыс. человек населения) составил 6,2 в прошлом году, тогда как в 2017-м показатель составлял 7,2. Этот коэффициент (как и абсолютное количество браков) опустился до минимального значения с 2000 года, когда показатель составлял те же 6,2.
Обновлено в 12:57
Спорт
Российскую фигуристку дисквалифицировали на год за допинг
Российская фигуристка Анастасия Шакун признана виновной в нарушении антидопинговых правил, сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).
Обновлено в 08:13
Интернет
Microsoft Edge на основе Chromium доступен для скачивания
Новая версия Microsoft Edge базируется на движке Chromium, что позволяет ему использовать расширения для Chrome.
Обновлено в 15:02
Кино
Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище
Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Обновлено в 08:59
Общество
Госдума ввела налог на вёсельные лодки в России
«Была одобрена поправка об исключении весельных и моторных лодок с двигателем мощностью менее пяти лошадиных сил из перечня необлагаемых транспортным налогом транспортных средств - теперь их владельцы будут уплачивать транспортный налог», - написало издание.
Обновлено вчера в 02:40
Транспорт
Ловить водителей на нарушении правил сможет не только ГИБДД
Сотрудников Военной автоинспекции (ВАИ) могут наделить правом фиксировать нарушения правил дорожного движения со стороны гражданских водителей.
Обновлено в 04:10
Политика
Глава Хакасии подал в суд на Леонтьева, назвавшего его «дебилом»
Глава Хакасии Валентин Коновалов подал в суд на вице-президента и пресс-секретаря «Роснефти», тележурналиста Михаила Леонтьева.
Обновлено в 08:04
Общество
Прокуратура объяснила отмены концертов рэперов в конце 2018 года
Концерты рэперов и музыкальных групп в конце 2018 года отменялись по решению их организаторов, к такому выводу пришли региональные прокуратуры, сообщает ТАСС со ссылкой на копии их ответов на запросы депутата Госдумы Анатолия Выборного и главы Молодежного парламента при нижней палате.
Обновлено в 05:37
Политика
Ирина Фарион заявила об отсутствии на Украине русскоязычного населения
Украинский политик, член националистической партии "Свобода" Ирина Фарион призвала лишить не пользующихся украинским языком граждан страны прав на образование и трудоустройство.
Обновлено в 06:21
Армия и оружие
Представитель армии Хафтара назвал цель авиаудара по аэропорту Триполи
Представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмед аль-Мисмари подтвердил, что удар по аэропорту в Триполи был нанесен авиацией ЛНА, а его целью были военные самолеты войск, подконтрольных правительству национального согласия Фаиза Сараджы, передает Reuters.
Обновлено в 14:58
Общество
Росконтроль назвал лучшие марки плавленого сыра
Обновлено в 05:23
Экономика
Российские банки стали чаще отказывать в выдаче кредитов
Получить кредит в 2019 году стало сложнее. Российские банки стали чаще отказывать в выдаче почти всех видов займов.
Обновлено вчера в 23:30
Транспорт
Тарифы на проезд по платным дорогам вырастут с 15 апреля
Госкомпания "Автодор" с 15 апреля на платных участках дорог М-3 "Украина", М-4 "Дон" и М-11 "Москва - Санкт-Петербург" проиндексирует тарифы на проезд на размер инфляции.
Обновлено в 06:58
Футбол
Семак: врачей «Зенита» скоро допустят в СИЗО к Кокорину
Врачам "Зенита" разрешили в ближайшее время посетить нападающего команды Александра Кокорина, находящегося в СИЗО, сообщил главный тренер санкт-петербургского футбольного клуба Сергей Семак.
Обновлено в 15:19
Экономика
Для автомобилистов в России могут ввести два новых налога
Введение двух дополнительных налогов может коснуться российских автомобилистов. Речь идет об экологическом и утилизационном сборах.
Обновлено в 01:09
Происшествия
Макгрегор подрался в баре в Ирландии
Обновлено в 12:26
Авто
Названы самые аварийные марки автомобилей в Москве
Согласно статистике страховой компании «Согласие» за 2018 год, на исследование которой ссылается агентство «Москва», самыми аварийными брендами в столице являются Maserati, Lexus, Audi, Porsche и Jaguar.
Обновлено в 11:15
Экономика
Золотовалютные резервы России достигли максимума с 2014 года
По данным на конец июня 2018 года доля доллара в золотовалютных резервах страны достигла исторического минимума 21,9% по сравнению с 43,7% в марте.
Обновлено в 15:28
Политика
ФБР ведет расследование против Игоря Коломойского
Федеральное бюро расследований ведет расследование против олигарха Игоря Коломойского, пишет The Daily Beast.
Обновлено в 03:33
Политика
В штабе Порошенко подтвердили его дебаты с Зеленским 19 апреля
Президент Украины Петр Порошенко придет на дебаты с лидером первого тура выборов Владимиром Зеленским 19 апреля.
Обновлено в 11:54
Авто
Volkswagen сделает электрокроссовер с прямоугольным рулем
Обновлено в 06:34
Шоу-бизнес
Кети Топурия снова встречается с Гуфом
Певица Кети Топурия, разорвавшая в прошлом году отношения с Алексеем Долматовым, известным под псевдонимом Гуф, вновь стала встречаться с бывшим возлюбленным.
Обновлено в 09:15