Экономика
Число ИП впервые превысило количество компанийРоссийская газета 05:30
В России начало снижаться количество компаний и расти число индивидуальных предприятий. Такие данные содержатся в материалах агентства "Федеральная служба информации". Так, на 2 апреля в России было зарегистрировано более 4 миллионов ИП, в то время, как количество юрлиц составило 3,98 миллиона.
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Кино
В Доме кино проходит прощание с Алексеем Булдаковым
Обновлено в 05:36
Происшествия
Экстренно госпитализирован Анатолий Мукасей
Обновлено в 04:18
Происшествия
В Бурятии школьники повредили 37 могил
В Бичурском районе Бурятии двое школьников повредили 37 надмогильных сооружений на кладбище в селе Буй, сообщает ГУ МВД по республике.
Обновлено в 03:20
Политика
МИД Венгрии вызвал посла Украины
Украинского посла в Венгрии Любовь Непал вызвали в ведомство для разбирательств. Хунор ездит по миру с румынским дипломатическим паспортом.
Обновлено вчера в 09:27
Политика
Зеленский согласился на дебаты с Порошенко 19 апреля
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен провести дебаты с действующим главой государства Петром Порошенко 19 апреля на стадионе в Киеве.
Обновлено в 05:33
Политика
Отравленный в Эймсбери Чарли Роули встретился с послом РФ
Отравленный в Эймсбери нервно-паралитическим веществом британец Чарли Роули встретился с послом России в Великобритании Александром Яковенко.
Обновлено 06 апреля в 18:53
Армия и оружие
Байкеры впервые примут участие в параде Победы в Екатеринбурге
Байкеры из клуба «Черные ножи» в 2019 году впервые примут участие в параде на 9 Мая в центре Екатеринбурга, сообщил заместитель командующего войсками ЦВО генерал-майор Евгений Поплавский.
Обновлено в 04:59
Происшествия
В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
В работе системы «Сбербанк Онлайн» наблюдаются проблемы, сообщили РБК в пресс-службе банка.
Обновлено в 04:44
Происшествия
Под Воронежем сотрудница ПФР назначила отцу пенсию 150 тысяч рублей
Потом афера вскрылась, женщину уволили и завели в отношении нее уголовное дело, а отцу назначили пенсию обычную.
Обновлено в 02:19
Общество
ПФР разъяснил, как работающим пенсионерам узнать полный размер пенсии
Пенсионный фонд России рассказал, как работающие пенсионеры могут узнать полный размер пенсии, которую они получат в случае, елси решат уволиться.
Обновлено вчера в 05:42
Общество
Мосгорсуд освободил Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста
Мосгорсуд изменил меру пресечения режиссеру Кириллу Серебренникову с домашнего ареста на подписку о невыезде, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента из зала суда.
Обновлено в 05:05
Происшествия
В Саратовской области охотника застрелили вместо утки
Обновлено в 05:11
Футбол
Леонид Слуцкий назвал судью богом и сравнил с официантом
Сразу после финального свистка в матче «Витесса» с ПСВ Леонид Слуцкий дал комментарий местному телевидению.
Обновлено вчера в 15:50
Финансы
Индекс Мосбиржи снова обновил исторический максимум
Индекс Московской биржи на открытии торгов превысил 2554 пункта, обновив исторический максимум.
Обновлено в 03:39
Космос
Марс был обитаем: венгерские ученые нашли органический материал в минералах
Обновлено 06 апреля в 01:11
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к Собчак
Народный артист России Эммануил Виторган в интервью газете "Вечерняя Москва" рассказал о своем отношении к телеведущей Ксении Собчак, назвав ее "добрым" и "хорошим" человеком.
Обновлено вчера в 20:50
Политика
Путин заявил о необходимости обеспечивать свободу интернета
В заявлении, которое собравшимся озвучил первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко, указывается, что необходимо и «впредь следовать принципу свободы интернета, обеспечить все условия для широкого обмена информацией, для реализации бизнес-инициатив и стартапов», сообщает агентство ТАСС.
Обновлено в 03:18
Политика
В США пожаловались на усталость от антироссийских санкций
Американский сенатор Марко Рубио заявил, что законодатели страны устали от антироссийских санкций.
Обновлено в 03:41
Политика
Порошенко отстранил от должности губернатора Одесской области
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении главы Одесской области Максима Степанова.
Обновлено в 05:12
Армия и оружие
Корабли ЧФ выведены на дежурство из-за учений НАТО в Чёрном море
Разведывательные и ударные корабли Черноморского флота выведены на дежурство в связи с учениями НАТО Sea Shield — 2019 в Чёрном море.
Обновлено в 04:33
Энергетика
Сечин предложил свой вариант регулирования рынка топлива
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что решение о продлении на три месяца соглашения по сдерживанию цен на моторные топлива не обсуждалось с нефтяными компаниями.
Обновлено в 05:02
Спорт
Олимпийский чемпион Крюков объявил о завершении карьеры лыжника
Обновлено в 04:51
Политика
Фарион: русскоязычные украинцы являются рабами и оккупантами
Бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион, выступая в эфире телеканала "ИнТБ" заявила, что русскоязычные жители страны являются оккупантами и рабами.
Обновлено в 00:13
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о Крымской наступательной операции
Специалисты архива Минобороны РФ опубликовали документы, посвященные обороне и освобождению Крыма в годы ВОВ.
Обновлено в 02:11
Армия и оружие
На пляже Малайзии задержали беженцев из Мьянмы
37 представителей народности рохинджа были арестованы правоохранительными органами Малайзии на пляже, расположенном на севере страны, сообщает 8 апреля Al Arabia.
Обновлено в 05:31
Кино
Эмилия Кларк не помнит концовку сериала «Игра престолов»
В эфире программы актриса сыгравшая «Мать драконов» Дейенерис Таргариен заявила, что не помнит, чем закончился телесериал «Игра престолов».
Обновлено в 04:32
Футбол
Шупо-Мотинг о своем промахе: «Я сомневался, думал, что я в офсайде»
Нападающий "ПСЖ" Эрик Максим Шупо-Мотинг прокомментировал свой промах в матче со "Страсбуром" (2:2).
Обновлено вчера в 17:10
Происшествия
Адвокат намерен вытащить Алексея Прокопенко на свободу
Обновлено в 04:40
Авто
ТОП-5 мотоциклов российского производства
Обновлено в 05:00