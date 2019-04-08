Экономика

Число ИП впервые превысило количество компанийРоссийская газета 05:30

В России начало снижаться количество компаний и расти число индивидуальных предприятий. Такие данные содержатся в материалах агентства "Федеральная служба информации". Так, на 2 апреля в России было зарегистрировано более 4 миллионов ИП, в то время, как количество юрлиц составило 3,98 миллиона.
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Количество ИП в России впервые превысило количество компаний

Коммерсантъ02:07

Число юрлиц в России упало до 2008 года, и количество ИП впервые превысило количество компаний

Вести.Финанс03:00

В России ИП стало больше, чем компаний

Телеканал 360°02:41

Число ИП в России впервые превысило число компаний

Известия02:13

Число ИП впервые превысило количество компаний

Российская газета05:30

В России количество ИП впервые превысило число компаний

БИЗНЕС Online01:45

Число ИП в России впервые превысило количество компаний

РБК01:00
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Кино

В Доме кино проходит прощание с Алексеем Булдаковым

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Происшествия

Экстренно госпитализирован Анатолий Мукасей

Обновлено в 04:18
Происшествия

В Бурятии школьники повредили 37 могил

В Бичурском районе Бурятии двое школьников повредили 37 надмогильных сооружений на кладбище в селе Буй, сообщает ГУ МВД по республике.
Обновлено в 03:20
Политика

МИД Венгрии вызвал посла Украины

Украинского посла в Венгрии Любовь Непал вызвали в ведомство для разбирательств. Хунор ездит по миру с румынским дипломатическим паспортом.
Обновлено вчера в 09:27
Политика

Зеленский согласился на дебаты с Порошенко 19 апреля

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен провести дебаты с действующим главой государства Петром Порошенко 19 апреля на стадионе в Киеве.
Обновлено в 05:33
Политика

Отравленный в Эймсбери Чарли Роули встретился с послом РФ

Отравленный в Эймсбери нервно-паралитическим веществом британец Чарли Роули встретился с послом России в Великобритании Александром Яковенко.
Обновлено 06 апреля в 18:53
Армия и оружие

Байкеры впервые примут участие в параде Победы в Екатеринбурге

Байкеры из клуба «Черные ножи» в 2019 году впервые примут участие в параде на 9 Мая в центре Екатеринбурга, сообщил заместитель командующего войсками ЦВО генерал-майор Евгений Поплавский.
Обновлено в 04:59
Происшествия

В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой

В работе системы «Сбербанк Онлайн» наблюдаются проблемы, сообщили РБК в пресс-службе банка.
Обновлено в 04:44
Происшествия

Под Воронежем сотрудница ПФР назначила отцу пенсию 150 тысяч рублей

Потом афера вскрылась, женщину уволили и завели в отношении нее уголовное дело, а отцу назначили пенсию обычную.
Обновлено в 02:19
Общество

ПФР разъяснил, как работающим пенсионерам узнать полный размер пенсии

Пенсионный фонд России рассказал, как работающие пенсионеры могут узнать полный размер пенсии, которую они получат в случае, елси решат уволиться.
Обновлено вчера в 05:42
Общество

Мосгорсуд освободил Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста

Мосгорсуд изменил меру пресечения режиссеру Кириллу Серебренникову с домашнего ареста на подписку о невыезде, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента из зала суда.
Обновлено в 05:05
Происшествия

В Саратовской области охотника застрелили вместо утки

Обновлено в 05:11
Футбол

Леонид Слуцкий назвал судью богом и сравнил с официантом

Сразу после финального свистка в матче «Витесса» с ПСВ Леонид Слуцкий дал комментарий местному телевидению.
Обновлено вчера в 15:50
Финансы

Индекс Мосбиржи снова обновил исторический максимум

Индекс Московской биржи на открытии торгов превысил 2554 пункта, обновив исторический максимум.
Обновлено в 03:39
Космос

Марс был обитаем: венгерские ученые нашли органический материал в минералах

Обновлено 06 апреля в 01:11
Шоу-бизнес

Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к Собчак

Народный артист России Эммануил Виторган в интервью газете "Вечерняя Москва" рассказал о своем отношении к телеведущей Ксении Собчак, назвав ее "добрым" и "хорошим" человеком.
Обновлено вчера в 20:50
Политика

Путин заявил о необходимости обеспечивать свободу интернета

В заявлении, которое собравшимся озвучил первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко, указывается, что необходимо и «впредь следовать принципу свободы интернета, обеспечить все условия для широкого обмена информацией, для реализации бизнес-инициатив и стартапов», сообщает агентство ТАСС.
Обновлено в 03:18
Политика

Савченко назвала своей заслугой победу Зеленского в первом туре

Обновлено в 03:55
Политика

В США пожаловались на усталость от антироссийских санкций

Американский сенатор Марко Рубио заявил, что законодатели страны устали от антироссийских санкций.
Обновлено в 03:41
Политика

Порошенко отстранил от должности губернатора Одесской области

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении главы Одесской области Максима Степанова.
Обновлено в 05:12
Армия и оружие

Корабли ЧФ выведены на дежурство из-за учений НАТО в Чёрном море

Разведывательные и ударные корабли Черноморского флота выведены на дежурство в связи с учениями НАТО Sea Shield — 2019 в Чёрном море.
Обновлено в 04:33
Энергетика

Сечин предложил свой вариант регулирования рынка топлива

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что решение о продлении на три месяца соглашения по сдерживанию цен на моторные топлива не обсуждалось с нефтяными компаниями.
Обновлено в 05:02
Спорт

Олимпийский чемпион Крюков объявил о завершении карьеры лыжника

Обновлено в 04:51
Политика

Фарион: русскоязычные украинцы являются рабами и оккупантами

Бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион, выступая в эфире телеканала "ИнТБ" заявила, что русскоязычные жители страны являются оккупантами и рабами.
Обновлено в 00:13
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о Крымской наступательной операции

Специалисты архива Минобороны РФ опубликовали документы, посвященные обороне и освобождению Крыма в годы ВОВ.
Обновлено в 02:11
Армия и оружие

На пляже Малайзии задержали беженцев из Мьянмы

37 представителей народности рохинджа были арестованы правоохранительными органами Малайзии на пляже, расположенном на севере страны, сообщает 8 апреля Al Arabia.
Обновлено в 05:31
Кино

Эмилия Кларк не помнит концовку сериала «Игра престолов»

В эфире программы актриса сыгравшая «Мать драконов» Дейенерис Таргариен заявила, что не помнит, чем закончился телесериал «Игра престолов».
Обновлено в 04:32
Футбол

Шупо-Мотинг о своем промахе: «Я сомневался, думал, что я в офсайде»

Нападающий "ПСЖ" Эрик Максим Шупо-Мотинг прокомментировал свой промах в матче со "Страсбуром" (2:2).
Обновлено вчера в 17:10
Происшествия

Адвокат намерен вытащить Алексея Прокопенко на свободу

Обновлено в 04:40
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ТОП-5 мотоциклов российского производства

Обновлено в 05:00
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