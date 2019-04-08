Число ИП впервые превысило количество компанийРоссийская газета 05:30

В России начало снижаться количество компаний и расти число индивидуальных предприятий. Такие данные содержатся в материалах агентства "Федеральная служба информации". Так, на 2 апреля в России было зарегистрировано более 4 миллионов ИП, в то время, как количество юрлиц составило 3,98 миллиона.

Происшествия В Бурятии школьники повредили 37 могил В Бичурском районе Бурятии двое школьников повредили 37 надмогильных сооружений на кладбище в селе Буй, сообщает ГУ МВД по республике.

Политика МИД Венгрии вызвал посла Украины Украинского посла в Венгрии Любовь Непал вызвали в ведомство для разбирательств. Хунор ездит по миру с румынским дипломатическим паспортом.

Политика Зеленский согласился на дебаты с Порошенко 19 апреля Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен провести дебаты с действующим главой государства Петром Порошенко 19 апреля на стадионе в Киеве.

Политика Отравленный в Эймсбери Чарли Роули встретился с послом РФ Отравленный в Эймсбери нервно-паралитическим веществом британец Чарли Роули встретился с послом России в Великобритании Александром Яковенко.

Армия и оружие Байкеры впервые примут участие в параде Победы в Екатеринбурге Байкеры из клуба «Черные ножи» в 2019 году впервые примут участие в параде на 9 Мая в центре Екатеринбурга, сообщил заместитель командующего войсками ЦВО генерал-майор Евгений Поплавский.

Происшествия Под Воронежем сотрудница ПФР назначила отцу пенсию 150 тысяч рублей Потом афера вскрылась, женщину уволили и завели в отношении нее уголовное дело, а отцу назначили пенсию обычную.

Общество ПФР разъяснил, как работающим пенсионерам узнать полный размер пенсии Пенсионный фонд России рассказал, как работающие пенсионеры могут узнать полный размер пенсии, которую они получат в случае, елси решат уволиться.

Общество Мосгорсуд освободил Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста Мосгорсуд изменил меру пресечения режиссеру Кириллу Серебренникову с домашнего ареста на подписку о невыезде, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента из зала суда.

Футбол Леонид Слуцкий назвал судью богом и сравнил с официантом Сразу после финального свистка в матче «Витесса» с ПСВ Леонид Слуцкий дал комментарий местному телевидению.

Финансы Индекс Мосбиржи снова обновил исторический максимум Индекс Московской биржи на открытии торгов превысил 2554 пункта, обновив исторический максимум.

Шоу-бизнес Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к Собчак Народный артист России Эммануил Виторган в интервью газете "Вечерняя Москва" рассказал о своем отношении к телеведущей Ксении Собчак, назвав ее "добрым" и "хорошим" человеком.

Политика Путин заявил о необходимости обеспечивать свободу интернета В заявлении, которое собравшимся озвучил первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко, указывается, что необходимо и «впредь следовать принципу свободы интернета, обеспечить все условия для широкого обмена информацией, для реализации бизнес-инициатив и стартапов», сообщает агентство ТАСС.

Политика В США пожаловались на усталость от антироссийских санкций Американский сенатор Марко Рубио заявил, что законодатели страны устали от антироссийских санкций.

Политика Порошенко отстранил от должности губернатора Одесской области Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении главы Одесской области Максима Степанова.

Армия и оружие Корабли ЧФ выведены на дежурство из-за учений НАТО в Чёрном море Разведывательные и ударные корабли Черноморского флота выведены на дежурство в связи с учениями НАТО Sea Shield — 2019 в Чёрном море.

Энергетика Сечин предложил свой вариант регулирования рынка топлива Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что решение о продлении на три месяца соглашения по сдерживанию цен на моторные топлива не обсуждалось с нефтяными компаниями.

Политика Фарион: русскоязычные украинцы являются рабами и оккупантами Бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион, выступая в эфире телеканала "ИнТБ" заявила, что русскоязычные жители страны являются оккупантами и рабами.

Армия и оружие Минобороны рассекретило документы о Крымской наступательной операции Специалисты архива Минобороны РФ опубликовали документы, посвященные обороне и освобождению Крыма в годы ВОВ.

Армия и оружие На пляже Малайзии задержали беженцев из Мьянмы 37 представителей народности рохинджа были арестованы правоохранительными органами Малайзии на пляже, расположенном на севере страны, сообщает 8 апреля Al Arabia.