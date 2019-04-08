Экономика
Число ИП в России впервые превысило количество компанийРБК 01:00
Количество действующих компаний всегда превышало число индивидуальных предпринимателей за время их анализа через публичные реестры (ЕГРЮЛ появился в 2002 году), отмечает агентство.
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Экономика
Правительство утвердило госпрограмму научно-технологического развития
В новую госпрограмму входит ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы».
Обновлено в 03:57
Политика
В США заявили об «усталости» от инициатив по санкциям против России
В конгрессе Соединённых Штатов Америки наблюдается «небольшая усталость» от инициатив, предлагающих введение новых санкций против России за «вмешательство» в американские выборы.
Обновлено в 02:37
Энергетика
Мировые цены на нефть достигли пятимесячного максимума
Цены на нефть выросли до пятимесячного максимума.
Обновлено в 04:04
Происшествия
В подмосковной Коломне произошел хлопок газа в жилом доме
Утром в понедельник в подмосковной Коломне произошел взрыв газо-воздушной смеси в одной из квартир многоквартирного жилого дома.
Обновлено в 03:59
Политика
Умер бывший член ЦИК России Василий Лихачев
В возрасте 67 лет умер бывший член ЦИК России Василий Лихачев. Об этом ТАСС сообщил зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев.
Обновлено в 03:15
Наука
Ученые назвали главную причину возникновения рака
Обновлено вчера в 16:33
Политика
Путин считает необходимым следовать принципу свободы интернета
«Убеждён, мы должны и впредь следовать принципу свободы интернета, обеспечивать все условия для широкого обмена информацией, для реализации бизнес-инициатив и стартапов», — приводит РИА Новости сообщение.
Обновлено в 03:55
Политика
Карлоса Гона исключили из совета директоров компании Nissan
Акционеры компании Nissan в ходе внеочередного собрания приняли решение об исключении бывшего главы автоконцерна Карлоса Гона из совета директоров.
Обновлено в 01:22
Политика
Трамп сообщил об отставке министра внутренней безопасности США
Министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен подала в отставку, об этом сообщил президент страны Дональд Трамп в своем твиттере.
Обновлено в 01:10
Политика
ЦИК Украины потребовал от Зеленского и Порошенко провести дебаты на ТВ
Центральная избирательная комиссия Украины потребовала, чтобы кандидаты в президенты страны Владимир Зеленский и Петр Порошенко провели на телевидении дебаты перед вторым туром выборов.
Обновлено в 04:01
Политика
Большинство россиян выступили против закона о неуважении к власти
Что россияне думают о законах Клишаса Более половины россиян — 64% — считают, что недавно принятые законы о наказании за неуважение к власти и за распространение недостоверных новостей призваны не допустить критики власти.
Обновлено в 00:00
Общество
В России может появиться норма учебной нагрузки для школьников
Эксперты Общероссийского народного фронта предлагают Роспотребнадзору разработать максимальную суточную норму учебной нагрузки для школьников.
Обновлено в 00:30
Кино
Десятки человек пришли проститься с актером Алексеем Булдаковым
Церемония прощания с народным артистом России Алексеем Булдаковым началось в Доме кино в Москве.
Обновлено в 04:05
Политика
Раскрыто настоящее место рождения жены Порошенко
Отмечается, что женщина долгое время скрывала истинное место рождения. В ее официальной биографии указывалось, что она родилась в Киеве.
Обновлено в 01:24
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к Собчак
Народный артист России Эммануил Виторган в интервью газете "Вечерняя Москва" рассказал о своем отношении к телеведущей Ксении Собчак, назвав ее "добрым" и "хорошим" человеком.
Обновлено вчера в 20:50
Авто
Внедорожники ГАЗ, которые не поступили на конвейер
Эксперты рассказали о пяти внедорожниках ГАЗ, которые не поступили в серийное производство во время кризиса 90-х.
Обновлено вчера в 05:46
Общество
Женщины назвали самые неприятные черты мужчин
Обновлено в 02:51
Общество
Производитель семечек «Мартин» хочет получить права на бренд Martini
Российский производитель снэков «Мартин» обратился в российский суд по интеллектуальным правам с требованием досрочно прекратить правовую охрану товарного знака Martini, под которым Bacardi & Company Ltd. выпускает вермуты и игристые вина, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:38
Музыка
YouTube заблокировал клип «На заре» группы «Альянс»
Обновлено вчера в 17:55
Армия и оружие
В Севастополе оценили опасность новой украинской ракеты
Ранее советник Петра Порошенко по вопросам армии Юрий Бирюков, комментируя испытания нового ракетного комплекса "Нептун", заявил, что снаряд способен преодолеть около 300 километров и поразить цели в Севастопольской бухте.
Обновлено в 03:47
Единоборства
«Вот это животное»: Макгрегор оценил кулачный бой Лобова
Конор Макгрегор похвалил своего соратника, российского бойца смешанных единоборств Артема Лобова, имеющего также ирландское гражданство, за бой с американцем Джейсом Найтом.
Обновлено в 03:49
Армия и оружие
Стреляющий бревнами танк Т-80 попал на видео
В интернете появились кадры, на которых видно, как российский танк Т-80 произвёл выстрел поленом.
Обновлено в 00:04
Происшествия
В Новороссийске выявлено хищение земли на 22 млн рублей
В результате действий злоумышленников из муниципальной собственности неправомерно выбыли три земельных участка, а также один земельный участок из земель лесного фонда общей площадью 16 тыс. кв. м, сообщили в прокуратуре края.
Обновлено в 02:31
Наука
Американцы разработали складную носимую роборуку
Инженеры под руководством Панагиотиса Полигериноса (Panagiotis Polygerinos) из Университета штата Аризона разработали носимую мягкую складную роборуку с пневматическим механизмом движения.
Обновлено 05 апреля в 13:52
Здоровье
Пермский край отмечен в списке, где дети часто заболевают раком
Пермский край попал в список регионов, где несовершеннолетние чаще всего заболевают раком.
Обновлено в 03:39
Происшествия
Под Воронежем сотрудница ПФР назначила отцу пенсию 150 тысяч рублей
Потом афера вскрылась, женщину уволили и завели в отношении нее уголовное дело, а отцу назначили пенсию обычную.
Обновлено в 02:19
Экономика
Пенсионеров подготовили к стрессу
Негативно на доходность повлияла и подготовка фондов к стресс-тестированию портфелей пенсионных резервов.
Обновлено вчера в 18:07
Транспорт
ВАИ глаза как тормоза: военные видеокамеры зафиксируют нарушения ПДД
Нарушители ПДД вскоре начнут получать штрафы по данным не только ГИБДД, но и Военной автоинспекции (ВАИ).
Обновлено вчера в 17:01