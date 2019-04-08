Экономика
Количество ИП в России впервые превысило количество компанийКоммерсантъ 02:07
По состоянию на 7 апреля в России действует 4,014 млн индивидуальных предпринимателей (ИП). Количество юрлиц при этом составило 2,6 млн, сообщает агентство «Федеральная служба информации».
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Политика
Губернатор Одесской области отказался покидать пост по указу Порошенко
Председатель Одесской областной администрации Максим Степанов отказался уйти в отставку, несмотря на соответствующий указ президента Украины.
Обновлено в 07:27
Кино
Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище
Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Обновлено в 09:20
Происшествия
В Литве задержали бывшего литовского посла в России
В Литве задержан бывший литовский посол в России Римантас Шидлаускас.
Обновлено в 09:04
Общество
Законы о землях ИЖС изменились с 8 апреля
Отмечается, что новый закон уточняет понятийный аппарат, исключая использование участков для выращивания ягод, фруктов, овощей, сохраняя возделывание сельскохозяйственных культур.
Обновлено в 05:50
Общество
Неизвестные выбросили гору новой обуви под мост в Краснодаре
Обновлено в 08:00
Финансы
Индекс МосБиржи обновил исторический максимум
Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, утром в понедельник обновил исторический максимум, превысив 2553 пункта на фоне благоприятной внешней сырьевой конъюнктуры, при этом локомотивом подъема выступили акции Сбербанка.
Обновлено в 03:19
Политика
Путин назвал приоритетом поставку С-400 в Турцию
Завершение контракта по поставке в Турцию зенитно-ракетных систем С-400 является приоритетом для Москвы и Анкары, заявил президент России Владимир Путин на заседании российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня.
Обновлено в 09:46
Спорт
Российскую фигуристку дисквалифицировали на год за допинг
Обновлено в 08:23
Автоспорт
McLaren показала машину Фернандо Алонсо для Инди 500
В понедельник, 8 апреля, за 48 дней до старта 103-й в истории гонки «500 миль Индианаполиса» команда McLaren представила публике машину, за рулём которой Фернандо Алонсо попробует покорить главную гонку Америки и стать вторым в истории автоспорта обладателем Тройной короны после Грэма Хилла.
Обновлено в 09:49
Происшествия
Струя кипятка выбила окно и убила жительницу Петербурга
Обновлено в 03:19
Наука
Учёные рассказали, как сахар влияет на настроение на самом деле
Группа исследователей из Великобритании и Германии проанализировала 31 исследование о воздействии сахара на человеческий организм и опровергла бытующее мнение, что употребление сахара делает человека энергичнее.
Обновлено 06 апреля в 12:26
Происшествия
Под Воронежем сотрудница ПФР назначила отцу пенсию 150 тысяч рублей
Потом афера вскрылась, женщину уволили и завели в отношении нее уголовное дело, а отцу назначили пенсию обычную.
Обновлено в 02:19
Политика
Президент Финляндии поехал к Путину на поезде
Обновлено в 08:24
Шоу-бизнес
Фотографию за день до родов опубликовала Виктория Лопырева
Вчера, в праздник Благовещеньем Пресвятой Богородицы, Виктория Лопырева выложила снимок, сделанный за день до родов и поздравила подписчиков с праздником.
Обновлено в 02:18
Политика
Ассанж заявил об угрозах убийством
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил о «смертельной опасности».
Обновлено в 08:42
Происшествия
В Оренбурге пенсионер умер в цирке, помогая клоунам на сцене
Следственные органы Оренбургской области проводят проверку по факту гибели пенсионера во время циркового представления: мужчина был вызван клоунами на сцену, принял участие в нескольких шуточных сценах и упал замертво, сообщили в следственном управлении СКР по региону.
Обновлено в 08:30
Политика
Глава Хакасии подал в суд на Михаила Леонтьева
Глава Хакасии Валентин Коновалов подал иск о защите чести и достоинства после резкого высказывания телеведущего Михаила Леонтьева, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства республики.
Обновлено в 06:42
Общество
Ночные заморозки вернутся в Москву
Похолодание и ночные заморозки ожидаются в столичном регионе в конце недели.
Обновлено в 07:13
Общество
Мизулина опровергла свои слова о запрете йоги в СИЗО
Российский сенатор Елена Мизулина опровергла информацию о её предложении запретить занятия йогой в следственных изоляторах.
Обновлено в 06:35
Армия и оружие
Армия России получит за три года 150 тысяч новых АК-12 и АК-15
150 тысяч автоматов Калашникова АК-12 и АК-15 получит в ближайшие три года, с 2019 по 2021, армия России, сообщает 6 апреля Интерфакс со ссылкой на осведомленный источник.
Обновлено 06 апреля в 15:22
Политика
ФБР ведет расследование против Игоря Коломойского
Федеральное бюро расследований ведет расследование против олигарха Игоря Коломойского, пишет The Daily Beast.
Обновлено в 03:33
Происшествия
Пожар на моторном заводе в Нижегородской области локализован
Пожар на моторном заводе в городе Заволжье в Нижегородской области (входит в состав компании "Соллерс") локализован, пострадавших и ущерба для производства нет, сообщили ТАСС в пресс-службе "Соллерс".
Обновлено в 08:03
Общество
Раскрыта правильная техника глажки рубашки
Сотрудники профессиональной химчистки Jeeves Belgravia в Лондоне, которая на протяжении 34 лет обслуживала принца Чарльза, объяснили, как правильно гладить рубашки.
Обновлено в 03:02
Политика
Официальный Берлин начал кампанию по снятию санкций с России
Немецкие политики начали негласную кампанию по снятию санкций с России в Совете Европы - об этом сообщает украинское издание "Европейская правда", ссылаясь на источники среди западных дипломатов.
Обновлено в 05:19
Происшествия
Участник банды Басаева признал вину в нападении на Буденновск
Руслан Исламов, член банды Шамиля Басаева, признал вину в нападении на Буденновск в 1995 году.
Обновлено в 10:15
Экономика
Автомобилистов обяжут платить два новых налога
Чиновники придумали два новых налога для водителей: экологический и утилизационный сбор.
Обновлено в 08:05
Шоу-бизнес
Александр Цекало красиво признался в любви молодой жене
В середине марта СМИ сообщили, что Александр Цекало женился в четвёртый раз: новой избранницей продюсера стала актриса Дарина Эрвин.
Обновлено в 04:02
Происшествия
В МЧС назвали причину пожара в строящемся конгресс-холле в Челябинске
Предварительной причиной возгорания в понедельник на стройплощадке конгресс-холла в Челябинске стало неосторожное обращение с огнем в ходе работ, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону.
Обновлено в 09:17
Происшествия
Титов посетит основателя Baring Vostok Калви в СИЗО
"Девятого апреля Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов посетит в следственном изоляторе №1 арестованного главу инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви", - говорится в сообщении.
Обновлено в 08:16