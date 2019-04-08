Экономика

Число ИП впервые превысило количество компанийРоссийская газета 05:30

В России начало снижаться количество компаний и расти число индивидуальных предприятий. Такие данные содержатся в материалах агентства "Федеральная служба информации". Так, на 2 апреля в России было зарегистрировано более 4 миллионов ИП, в то время, как количество юрлиц составило 3,98 миллиона.
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Число ИП впервые превысило количество компаний

Российская газета05:30

Эксперт объяснил стремление бизнеса к ИП

REGNUM07:40

Число ИП в России впервые превысило количество компаний

РБК01:00

Число ИП в России впервые превысило число компаний

Известия02:13

Количество ИП в России впервые превысило количество компаний

Коммерсантъ02:07

В России количество ИП впервые превысило число компаний

БИЗНЕС Online01:45

В России ИП стало больше, чем компаний

Телеканал 360°02:41
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Происшествия

В Петербурге погибла женщина из-за прорыва трубы с кипятком

Обновлено в 00:26
Происшествия

Под Воронежем сотрудница ПФР назначила отцу пенсию 150 тысяч рублей

Потом афера вскрылась, женщину уволили и завели в отношении нее уголовное дело, а отцу назначили пенсию обычную.
Обновлено в 02:19
Политика

Порошенко высмеяли за попытку использовать молодежный сленг

В сети высмеяли президента Украины Петра Порошенко за попытку использовать молодежный сленг. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:07
Транспорт

Тарифы на проезд по платным дорогам вырастут с 15 апреля

Госкомпания "Автодор" с 15 апреля на платных участках дорог М-3 "Украина", М-4 "Дон" и М-11 "Москва - Санкт-Петербург" проиндексирует тарифы на проезд на размер инфляции.
Обновлено в 06:58
Происшествия

Пожар на моторном заводе в Нижегородской области локализован

Пожар на моторном заводе в городе Заволжье в Нижегородской области (входит в состав компании "Соллерс") локализован, пострадавших и ущерба для производства нет, сообщили ТАСС в пресс-службе "Соллерс".
Обновлено в 08:03
Происшествия

В Самаре восьмилетний мальчик отравился едой в санатории

Восьмилетний ребенок находится в крайне тяжелом состоянии после отравления в самарском санатории, сообщает в понедельник СУСК по региону.
Обновлено в 08:01
Политика

В Кремле оценили готовность Зеленского встретиться с Путиным

Ранее кандидат в президенты Украины Зеленский заявил, что если станет главой государства, то попытается договориться с Москвой о скорейшем прекращении огня в Донбассе.
Обновлено в 08:00
Политика

Посол России встретился с отравленным в Эймсбери британцем Роули

Житель Эймсбери Чарли Роули, который, по заявлению британских властей, был отравлен нервно-паралитическим препаратом, не знает ни о своем отравлении, ни о лечении.
Обновлено 06 апреля в 18:32
Происшествия

Суд изъял имущество Александра Шестуна на 10 млрд рублей

Обновлено в 08:24
Общество

Россиянин выиграл в лотерею 155 миллионов рублей

Обновлено в 07:04
Кино

В Доме кино простились с Алексеем Булдаковым

Церемония прощания с народным артистом России Алексеем Булдаковым прошла в понедельник в столичном Доме кино.
Обновлено в 08:08
Общество

В Краснодаре неизвестные выбросили под мост гору новой обуви

Обновлено в 07:27
Футбол

Леонид Слуцкий назвал судью богом и сравнил с официантом

Обновлено вчера в 15:50
Политика

Зеленский проведет дебаты с Порошенко в «Олимпийском» 19 апреля

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский настаивает на проведении дебатов со своим соперником по президентской гонке Петром Порошенко 19 апреля на стадионе "Олимпийский".
Обновлено в 05:30
Происшествия

Госавтоинспекция назвала самые опасные для водителей регионы

Обновлено в 00:31
Армия и оружие

Первые истребители Су-57 может получить авиационный полк в ЮВО

Истребители пятого поколения Су-57 может первым получить один из авиационных полков Южного военного округа.
Обновлено в 06:55
Спорт

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Крюков завершил карьеру

Крюков добавил, что у него появилась еще одна цель в виде прощальной гонки.
Обновлено в 04:25
Политика

В Конгрессе США заявили об «усталости» от антироссийских санкций

Сенаторы Конгресса США заявили о снижении энтузиазма в отношении новых санкций против России. Об этом 8 апреля сообщило агентство Bloomberg.
Обновлено в 03:39
Общество

Суд отпустил Серебренникова из-под домашнего ареста

4. Освободить режиссера призывали Кобзон, Оксимирон, Кейт Бланшетт и Изабель Юппер Серебренников находился под домашним арестом с августа 2017 года.
Обновлено в 07:48
Политика

Губернатор Одесской области отказался покидать пост по указу Порошенко

Председатель Одесской областной администрации Максим Степанов отказался уйти в отставку, несмотря на соответствующий указ президента Украины.
Обновлено в 07:27
Политика

ФБР начало расследование против Коломойского, пишут СМИ

Федеральное бюро расследований (ФБР) ведет расследование в отношении украинского бизнесмена Игоря Коломойского, сообщило издание Daily Beast со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:32
Происшествия

В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой

В работе системы «Сбербанк Онлайн» наблюдаются проблемы, сообщили РБК в пресс-службе банка.
Обновлено в 04:44
Единоборства

Лобов выиграл дебютный бой в кулачных боях

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата Артем Лобов успешно провел дебютный поединок по кулачному бою.
Обновлено вчера в 02:50
Происшествия

Вынесен приговор уральскому маньяку Алексею Фалькину

Сегодня, 8 апреля, Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга приговорил 36-летнего жителя Екатеринбурга Алексея Фалькина к 20 годам лишения свободы, а с учетом прошлого приговора – к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.
Обновлено в 07:59
Авто

В России возобновят продажи бюджетных седанов Ravon

Бренд Ravon может восстановить поставки своих моделей в страны СНГ, в том числе и в Россию, сообщает Speedme.ru.
Обновлено в 04:59
Гаджеты

Компания Huawei готовится к презентации смартфона Honor 20 Pro

Обновлено в 05:40
Здоровье

Российские регионы отказались закупать лекарства для больных ВИЧ

За год выросло число регионов, не участвовавших в закупках лекарств для лечения больных ВИЧ. Если в 2017 году их был 21, то в 2018 – уже 35.
Обновлено в 08:11
Политика

Лукашенко назвал возможного победителя выборов на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что действующий украинский лидер Пётр Порошенко станет победителем выборов главы государства на Украине.
Обновлено в 07:31
Политика

Опубликован третий выпуск «Рейтинга травли» медиаперсон

Обновлено в 04:48
Финансы

Российские банки стали чаще отказывать в выдаче кредитов

Получить кредит в 2019 году стало сложнее. Российские банки стали чаще отказывать в выдаче почти всех видов займов.
Обновлено вчера в 23:30
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