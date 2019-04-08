Экономика
Число ИП впервые превысило количество компанийРоссийская газета 05:30
В России начало снижаться количество компаний и расти число индивидуальных предприятий. Такие данные содержатся в материалах агентства "Федеральная служба информации". Так, на 2 апреля в России было зарегистрировано более 4 миллионов ИП, в то время, как количество юрлиц составило 3,98 миллиона.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7306 источников, обновлено в 08:44, Ашберн
Происшествия
Под Воронежем сотрудница ПФР назначила отцу пенсию 150 тысяч рублей
Потом афера вскрылась, женщину уволили и завели в отношении нее уголовное дело, а отцу назначили пенсию обычную.
Обновлено в 02:19
Политика
Порошенко высмеяли за попытку использовать молодежный сленг
В сети высмеяли президента Украины Петра Порошенко за попытку использовать молодежный сленг. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:07
Транспорт
Тарифы на проезд по платным дорогам вырастут с 15 апреля
Госкомпания "Автодор" с 15 апреля на платных участках дорог М-3 "Украина", М-4 "Дон" и М-11 "Москва - Санкт-Петербург" проиндексирует тарифы на проезд на размер инфляции.
Обновлено в 06:58
Происшествия
Пожар на моторном заводе в Нижегородской области локализован
Пожар на моторном заводе в городе Заволжье в Нижегородской области (входит в состав компании "Соллерс") локализован, пострадавших и ущерба для производства нет, сообщили ТАСС в пресс-службе "Соллерс".
Обновлено в 08:03
Происшествия
В Самаре восьмилетний мальчик отравился едой в санатории
Восьмилетний ребенок находится в крайне тяжелом состоянии после отравления в самарском санатории, сообщает в понедельник СУСК по региону.
Обновлено в 08:01
Политика
В Кремле оценили готовность Зеленского встретиться с Путиным
Ранее кандидат в президенты Украины Зеленский заявил, что если станет главой государства, то попытается договориться с Москвой о скорейшем прекращении огня в Донбассе.
Обновлено в 08:00
Политика
Посол России встретился с отравленным в Эймсбери британцем Роули
Житель Эймсбери Чарли Роули, который, по заявлению британских властей, был отравлен нервно-паралитическим препаратом, не знает ни о своем отравлении, ни о лечении.
Обновлено 06 апреля в 18:32
Происшествия
Суд изъял имущество Александра Шестуна на 10 млрд рублей
Обновлено в 08:24
Общество
Россиянин выиграл в лотерею 155 миллионов рублей
Обновлено в 07:04
Кино
В Доме кино простились с Алексеем Булдаковым
Церемония прощания с народным артистом России Алексеем Булдаковым прошла в понедельник в столичном Доме кино.
Обновлено в 08:08
Общество
В Краснодаре неизвестные выбросили под мост гору новой обуви
Обновлено в 07:27
Футбол
Леонид Слуцкий назвал судью богом и сравнил с официантом
Обновлено вчера в 15:50
Политика
Зеленский проведет дебаты с Порошенко в «Олимпийском» 19 апреля
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский настаивает на проведении дебатов со своим соперником по президентской гонке Петром Порошенко 19 апреля на стадионе "Олимпийский".
Обновлено в 05:30
Армия и оружие
Первые истребители Су-57 может получить авиационный полк в ЮВО
Истребители пятого поколения Су-57 может первым получить один из авиационных полков Южного военного округа.
Обновлено в 06:55
Спорт
Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Крюков завершил карьеру
Крюков добавил, что у него появилась еще одна цель в виде прощальной гонки.
Обновлено в 04:25
Политика
В Конгрессе США заявили об «усталости» от антироссийских санкций
Сенаторы Конгресса США заявили о снижении энтузиазма в отношении новых санкций против России. Об этом 8 апреля сообщило агентство Bloomberg.
Обновлено в 03:39
Общество
Суд отпустил Серебренникова из-под домашнего ареста
4. Освободить режиссера призывали Кобзон, Оксимирон, Кейт Бланшетт и Изабель Юппер Серебренников находился под домашним арестом с августа 2017 года.
Обновлено в 07:48
Политика
Губернатор Одесской области отказался покидать пост по указу Порошенко
Председатель Одесской областной администрации Максим Степанов отказался уйти в отставку, несмотря на соответствующий указ президента Украины.
Обновлено в 07:27
Политика
ФБР начало расследование против Коломойского, пишут СМИ
Федеральное бюро расследований (ФБР) ведет расследование в отношении украинского бизнесмена Игоря Коломойского, сообщило издание Daily Beast со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:32
Происшествия
В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
В работе системы «Сбербанк Онлайн» наблюдаются проблемы, сообщили РБК в пресс-службе банка.
Обновлено в 04:44
Единоборства
Лобов выиграл дебютный бой в кулачных боях
Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата Артем Лобов успешно провел дебютный поединок по кулачному бою.
Обновлено вчера в 02:50
Происшествия
Вынесен приговор уральскому маньяку Алексею Фалькину
Сегодня, 8 апреля, Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга приговорил 36-летнего жителя Екатеринбурга Алексея Фалькина к 20 годам лишения свободы, а с учетом прошлого приговора – к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.
Обновлено в 07:59
Авто
В России возобновят продажи бюджетных седанов Ravon
Бренд Ravon может восстановить поставки своих моделей в страны СНГ, в том числе и в Россию, сообщает Speedme.ru.
Обновлено в 04:59
Здоровье
Российские регионы отказались закупать лекарства для больных ВИЧ
За год выросло число регионов, не участвовавших в закупках лекарств для лечения больных ВИЧ. Если в 2017 году их был 21, то в 2018 – уже 35.
Обновлено в 08:11
Политика
Лукашенко назвал возможного победителя выборов на Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что действующий украинский лидер Пётр Порошенко станет победителем выборов главы государства на Украине.
Обновлено в 07:31
Политика
Опубликован третий выпуск «Рейтинга травли» медиаперсон
Обновлено в 04:48
Финансы
Российские банки стали чаще отказывать в выдаче кредитов
Получить кредит в 2019 году стало сложнее. Российские банки стали чаще отказывать в выдаче почти всех видов займов.
Обновлено вчера в 23:30