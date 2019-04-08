Число ИП впервые превысило количество компанийРоссийская газета 05:30

В России начало снижаться количество компаний и расти число индивидуальных предприятий. Такие данные содержатся в материалах агентства "Федеральная служба информации". Так, на 2 апреля в России было зарегистрировано более 4 миллионов ИП, в то время, как количество юрлиц составило 3,98 миллиона.

Происшествия Под Воронежем сотрудница ПФР назначила отцу пенсию 150 тысяч рублей Потом афера вскрылась, женщину уволили и завели в отношении нее уголовное дело, а отцу назначили пенсию обычную.

Политика Порошенко высмеяли за попытку использовать молодежный сленг В сети высмеяли президента Украины Петра Порошенко за попытку использовать молодежный сленг. Об этом сообщает РИА "Новости".

Транспорт Тарифы на проезд по платным дорогам вырастут с 15 апреля Госкомпания "Автодор" с 15 апреля на платных участках дорог М-3 "Украина", М-4 "Дон" и М-11 "Москва - Санкт-Петербург" проиндексирует тарифы на проезд на размер инфляции.

Происшествия Пожар на моторном заводе в Нижегородской области локализован Пожар на моторном заводе в городе Заволжье в Нижегородской области (входит в состав компании "Соллерс") локализован, пострадавших и ущерба для производства нет, сообщили ТАСС в пресс-службе "Соллерс".

Происшествия В Самаре восьмилетний мальчик отравился едой в санатории Восьмилетний ребенок находится в крайне тяжелом состоянии после отравления в самарском санатории, сообщает в понедельник СУСК по региону.

Политика В Кремле оценили готовность Зеленского встретиться с Путиным Ранее кандидат в президенты Украины Зеленский заявил, что если станет главой государства, то попытается договориться с Москвой о скорейшем прекращении огня в Донбассе.

Политика Посол России встретился с отравленным в Эймсбери британцем Роули Житель Эймсбери Чарли Роули, который, по заявлению британских властей, был отравлен нервно-паралитическим препаратом, не знает ни о своем отравлении, ни о лечении.

Кино В Доме кино простились с Алексеем Булдаковым Церемония прощания с народным артистом России Алексеем Булдаковым прошла в понедельник в столичном Доме кино.

Политика Зеленский проведет дебаты с Порошенко в «Олимпийском» 19 апреля Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский настаивает на проведении дебатов со своим соперником по президентской гонке Петром Порошенко 19 апреля на стадионе "Олимпийский".

Армия и оружие Первые истребители Су-57 может получить авиационный полк в ЮВО Истребители пятого поколения Су-57 может первым получить один из авиационных полков Южного военного округа.

Спорт Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Крюков завершил карьеру Крюков добавил, что у него появилась еще одна цель в виде прощальной гонки.

Политика В Конгрессе США заявили об «усталости» от антироссийских санкций Сенаторы Конгресса США заявили о снижении энтузиазма в отношении новых санкций против России. Об этом 8 апреля сообщило агентство Bloomberg.

Общество Суд отпустил Серебренникова из-под домашнего ареста 4. Освободить режиссера призывали Кобзон, Оксимирон, Кейт Бланшетт и Изабель Юппер Серебренников находился под домашним арестом с августа 2017 года.

Политика Губернатор Одесской области отказался покидать пост по указу Порошенко Председатель Одесской областной администрации Максим Степанов отказался уйти в отставку, несмотря на соответствующий указ президента Украины.

Политика ФБР начало расследование против Коломойского, пишут СМИ Федеральное бюро расследований (ФБР) ведет расследование в отношении украинского бизнесмена Игоря Коломойского, сообщило издание Daily Beast со ссылкой на источники.

Единоборства Лобов выиграл дебютный бой в кулачных боях Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата Артем Лобов успешно провел дебютный поединок по кулачному бою.

Происшествия Вынесен приговор уральскому маньяку Алексею Фалькину Сегодня, 8 апреля, Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга приговорил 36-летнего жителя Екатеринбурга Алексея Фалькина к 20 годам лишения свободы, а с учетом прошлого приговора – к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.

Авто В России возобновят продажи бюджетных седанов Ravon Бренд Ravon может восстановить поставки своих моделей в страны СНГ, в том числе и в Россию, сообщает Speedme.ru.

Здоровье Российские регионы отказались закупать лекарства для больных ВИЧ За год выросло число регионов, не участвовавших в закупках лекарств для лечения больных ВИЧ. Если в 2017 году их был 21, то в 2018 – уже 35.

Политика Лукашенко назвал возможного победителя выборов на Украине Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что действующий украинский лидер Пётр Порошенко станет победителем выборов главы государства на Украине.