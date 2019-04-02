Общество

Численность населения Земли достигла 7,7 млрд человекТАСС 06:57

Численность населения Земли достигла 7,7 млрд человек в 2019 году, к 2050 оно может вырасти еще на 2 млрд.
Читать в источнике
с чего всё началось
Население Земли к 2050 году вырастет до 9,7 млрд человек, следует из доклада генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, опубликованного (*pdf
) на сайте организации.
РБК08:03

Подробнее о событии

ООН сообщила о росте численности населения Земли до 7,7 млрд человек

Ведомости05:45

В ООН рассказали о численности населения Земли к середине века

РИА Новости07:51

Численность населения Земли достигла 7,7 млрд человек

ТАСС06:57

Население Земли достигло 7,7 млрд человек

Коммерсантъ06:31

В ООН спрогнозировали численность населения Земли к 2050 году

РБК08:03

ООН: население Земли достигнет 9,7 миллиарда к 2050 году

Телеканал 360°04:35

Численность населения Земли достигла 7 млрд 700 млн человек

Говорит Москва04:52
Показать все источники
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 17:25, Ашберн
Экономика

Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов

По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
Обновлено вчера в 22:42
Футбол

В полуфинальных матчах Кубка России по футболу используют систему VAR

В связи с внедрением системы произошли изменения в составах судейских бригад Система видеопомощи арбитрам (VAR) будет использована в первых полуфинальных матчах Олимп - Кубка России по футболу, сообщает ТАСС.
Обновлено в 15:59
Космос

Рогозин уволил разработчиков корабля «Федерация» за нерадивость

Обновлено в 16:16
Происшествия

Очевидец назвал Викторию Скрипаль инициатором драки в Ярославле

Ранее Виктория Скрипаль рассказала агентству, что накануне пришла в офис ТСЖ вместе с супругом забирать дела у прежнего председателя, которого, по словам собеседницы, переизбрали, и передать документы новому председателю.
Обновлено в 15:48
Политика

Новый президент Казахстана Токаев пообещал беречь дружбу с Россией

Обновлено в 16:22
Транспорт

Власти Москвы утвердили названия четырех новых станций метрополитена

Власти Москвы на заседании президиума правительства столицы во вторник утвердили названия четырех строящихся и проектируемых станций метрополитена.
Обновлено в 07:02
Футбол

«Ювентус» одержал уверенную победу над «Кальяри»

2 апреля между коллективами «Кальяри» и «Ювентус» на стадионе «Сан-Элия» был разыгран матч 30-го тура регулярного сезона итальянской Серии А 2018/19.
Обновлено в 16:51
Политика

На Украине потребовали отправить Зеленского в тюрьму за русский язык

Экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион, комментируя итоги первого тура президентских выборов, потребовала отправить кандидата Владимира Зеленского в тюрьму за то, что он обратился к своим избирателям на русском языке.
Обновлено в 16:08
Происшествия

В Польше задержан вывезший троих детей из Швеции россиянин

Органы ювенальной юстиции Швеции забрали троих детей из семьи Лисовых, когда их мама тяжело заболела.
Обновлено в 15:53
Армия и оружие

В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»

Как пишет украинский портал Ukrinform, с сентября 2016 года Червона воевала в зоне боевых действий в составе батальона "Донбасс-Украина", у нее был позывной "Ведьма".
Обновлено в 15:59
Кино

Семья Юлии Началовой высказалась против съемок фильма о певице

Родители Юлии Началовой получили предложение увековечить память певицы, но не поддержали инициативу снять о ней художественный фильм, пишет РИА «Новости».
Обновлено в 06:12
Происшествия

Уткин заявил, что ему плеснули в лицо неизвестной жгучей жидксотью

Известный комментатор Василий Уткин сообщил о совершённом на него нападении.
Обновлено в 17:02
Общество

Названы самые «аварийные» имена водителей Москвы

Обновлено в 16:08
Происшествия

В Петербурге в академии имени Можайского произошел взрыв

Обновлено в 07:28
Политика

Лавров не сомневается, что Запад признает итоги выборов на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность в том, что Запад признает итоги выборов президента Украины.
Обновлено в 10:15
Общество

Москва уступила регионам в благосостоянии креативного класса

Специализирующаяся на аудите и консалтинге компания PwC и фонд Calvert 22 опубликовали очередной Индекс креативного капитала — исследования, который оценивает развитие новой экономики в крупнейших городах России.
Обновлено в 17:00
Политика

В НАТО готовят «пакет мер» в отношении России в Чёрном море

Главы МИД стран НАТО в ходе встречи в Вашингтоне намерены принять «пакет мер» в ответ на действия России в Чёрном море, информирует РИА Новости со ссылкой на представителя Госдепа.
Обновлено в 14:48
Общество

Фролов выиграл у стороны Началовой суд по делу о 20 миллионах рублей

Обновлено в 12:35
Космос

Возможный источник выбросов метана обнаружен на Марсе

Ученые предположили, что источником неожиданных выбросов метана в атмосфере Марса, зафиксированных ранее марсоходом Curiosity, является слой вечной мерзлоты, где содержится в замороженном виде этот газ.
Обновлено в 12:00
Общество

В Россию перестанут ввозить спрей «Септолете плюс»

В Россию прекратят ввозить антисептический препарат «Септолете плюс» в виде спрея, который применяется при инфекциях полости рта.
Обновлено в 14:20
Происшествия

В Кабардино-Балкарии неизвестный открыл стрельбу по полицейским

Водитель машины открыл по ним огонь, после чего ему удалось скрыться", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 15:45
Общество

Работники Ford в России пригрозили пикетами в случае невыплаты компенсаций

Работники завода Ford во Всеволожске заявили о намерении выйти на пикеты в случае отказа руководства предприятия выплатить компенсацию после увольнения в размере двух годовых окладов, рассказал председатель всеволожской профсоюзной организации Ford Михаил Сергеев.
Обновлено в 15:06
Политика

Власти отказались от идеи заменить Boeing на МС-21 для «Победы»

Обновлено в 14:11
Авто

Фрэнк Торрес назначен вице-президентом подразделения Nissan в России

Nissan Европа объявила о назначении Фрэнка Торреса, занимавшего в компании должность вице-президента по корпоративному планированию, вице-президентом подразделения Nissan Россия, сообщает пресс-служба подразделения компании.
Обновлено в 10:35
Общество

Семья затравленной за письмо Путину девочки переехала

Обновлено в 14:48
Космос

«Роскосмос» решил помочь S7 с «Морским стартом» после смерти Филевой

Космическая госкорпорация «Роскосмос» после гибели в авиактастрофе совладелицы S7 Наталии Филевой предложит помощь руководству компании с реализацией проекта плавучего космодрома «Морской старт» (принадлежит S7 Space).
Обновлено в 17:04
Авто

Названы самые популярные подержанные SUV на столичном рынке

Аналитики изучили продажи бывших в употреблении кроссоверов и внедорожников на столичном рынке и назвали 10 наиболее популярных автомобилей.
Обновлено в 07:30
Общество

Свидетельство СНИЛС больше не выдают

Свидетельства ОПС, выданные до вступления в силу нового порядка сохраняют свое действие, не нуждаются в обмене и уравнены в документами подтверждающим регистрацию в системе персучета.
Обновлено в 11:39
Происшествия

Серийный убийца приговорен в Москве к пожизненному заключению

Обновлено в 14:39
Происшествия

В Госдуме предложили ужесточить наказание за «пьяные» ДТП

В Госдуме предложили ужесточить наказание за "пьяные" ДТП, сообщил депутат от "Единой России" Андрей Исаев.
Обновлено в 13:02
Как работают Яндекс.Новости?
Главное