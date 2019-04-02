Численность населения Земли достигла 7,7 млрд человекТАСС 06:57

с чего всё началось

Численность населения Земли достигла 7,7 млрд человек в 2019 году, к 2050 оно может вырасти еще на 2 млрд.

Музыка Шведские музыканты призвали бойкотировать «Евровидение» в Израиле Более 170 шведских музыкантов и деятелей культуры призвали бойкотировать конкурс «Евровидение-2019», который пройдет в Израиле в мае.

Общество Весеннее тепло порадует москвичей к концу апреля Роман Вильфанд сообщил, что 2−4 апреля ожидается солнечная погода, но 5 апреля — в конце текущей недели — «антициклон принесет в столицу небольшие осадки».

Происшествия В школе под Воронежем учитель «воспитывал» ребенка утюгом Согласно информации, появившейся в СМИ, 20 марта в Землянской школе Семилукского района учитель технологии обжёг утюгом 12-летнего ученика, ребёнок получил ожоги 1 — 2 степени.

Общество В Россию прекращают ввоз двух противоопухолевых препаратов Росздравнадзор сообщил о прекращении ввоза в РФ двух препаратов, применяемых при лечении онкологии.

Шоу-бизнес Богомолов: Собчак — адский демон Театральный режиссер Константин Богомолов опубликовал у себя в инстаграме первое фото телеведущей Ксении Собчак.

Происшествия В зоне отчуждения Чернобыля вспыхнул пожар В Чернобыльской зоне отчуждения вспыхнул пожар, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Политика На Украине завели уголовное дело по полёту Бойко и Медведчука в Россию Государственное бюро расследований (ГБР) Украины инициировало уголовное расследование в отношении украинских Госпогранслужбы и Госавиаслужбы по факту полёта в Россию политиков Юрия Бойко и Виктора Медведчука, сообщает 2 апреля «Украинская правда».

Космос Рогозин рассказал, почему уволил «нерадивых» разработчиков «Федерации» Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что разработчиков корабля "Федерация" пришлось уволить, чтобы уложиться в установленные сроки.

Футбол Александер Чеферин: «Поговорим с судьями, чтобы они останавливали матчи в случае проявлений расизма» Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что с арбитрами будет проведена беседа по поводу мер, которые они должны принять при проявлениях расизма во время игр.

Общество Суд запретил строить на Байкале завод по розливу воды Арбитражный суд Иркутской области запретил компании «Аквасиб» с китайским капиталом продолжать строительство завода по розливу бутилированной воды на берегу озера Байкал.

Культура Назван лауреат премии Астрид Линдгрен Бельгийский писатель Барт Муйарт стал лауреатом Международной премии памяти Астрид Линдгрен, вручаемой за достижения в области литературы для детей и подростков.

Транспорт «Аэрофлот» назвал стоимость места багажа в безбагажном тарифе Стоимость одного места багажа в безбагажном тарифе "Аэрофлота" составит 40 евро (или две тысячи рублей) при оплате на сайте, 50 евро (2,5 тысячи рублей) при оплате в аэропорту, следует из информации на сайте компании.

Политика Пушков высмеял заявление Климкина о разрыве договора о дружбе с РФ Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявление главы МИД Украины Павла Климкина, который поздравил граждан с прекращением договора о дружбе с РФ.

Экономика Андрей Молчанов планирует продать часть своей доли в группе ЛСР Компания Solneau Limited, контролируемая Андреем Молчановым — основным акционером девелоперской группы ЛСР, планирует продать 5,7 млн акций компании, что составляет около 5,53% уставного капитала группы, сообщили в компании.

Шоу-бизнес Жена Зеленского Елена прячет ноги и влияние на мужа Елена предпочитает демонстрировать образ продвинутой домохозяйки и оставаться в тени мужа.

Экономика Росстат зафиксировал рост реальных пенсий в феврале Средний размер назначенных пенсий, по оценке Росстата, в феврале вырос на 5,9% в годовом выражении и составил 14 116 рублей.

Происшествия Лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане Организатор экспедиции Оскар Конюхов рассказал, что в Южном океане шторм впервые за кругосветное путешествие перевернул лодку путешественника Федора Конюхова.

Авто Названы самые популярные подержанные SUV на столичном рынке Аналитики изучили продажи бывших в употреблении кроссоверов и внедорожников на столичном рынке и назвали 10 наиболее популярных автомобилей.

Экономика Минфин объяснил идею сделать неналоговые платежи налогами Минфин пока прорабатывает вопрос включения в Налоговый кодекс шести неналоговых платежей — утилизационного, экологического и гостиничного сборов, а также платы за негативное воздействие на окружающую среду, сборов с большегрузов и с операторов связи.