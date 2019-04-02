Общество

Численность населения Земли достигла 7,7 млрд человекТАСС 06:57

Численность населения Земли достигла 7,7 млрд человек в 2019 году, к 2050 оно может вырасти еще на 2 млрд.
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Население Земли к 2050 году вырастет до 9,7 млрд человек, следует из доклада генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, опубликованного (*pdf
) на сайте организации.
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