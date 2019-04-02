Общество
Численность населения Земли достигла 7,7 млрд человекТАСС 06:57
Численность населения Земли достигла 7,7 млрд человек в 2019 году, к 2050 оно может вырасти еще на 2 млрд.
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Политика
Власти отказались от идеи заменить Boeing на МС-21 для «Победы»
Лоукостер «Победа» («дочка» «Аэрофлота») «не может» закупать российский самолет МС-21 в качестве альтернативы Boeing 737 Max.
Обновлено в 14:11
Шоу-бизнес
Тело Ким Кардашьян выскальзывает из «голого» купальника не по размеру
2 апреля Кардашьян опубликовала снимок в «голом» купальнике.
Обновлено в 14:08
Общество
Польские священники сожгли книги о Гарри Поттере
Обновлено вчера в 19:28
Музыка
Шведские музыканты призвали бойкотировать «Евровидение» в Израиле
Более 170 шведских музыкантов и деятелей культуры призвали бойкотировать конкурс «Евровидение-2019», который пройдет в Израиле в мае.
Обновлено в 11:30
Общество
Весеннее тепло порадует москвичей к концу апреля
Роман Вильфанд сообщил, что 2−4 апреля ожидается солнечная погода, но 5 апреля — в конце текущей недели — «антициклон принесет в столицу небольшие осадки».
Обновлено в 02:32
Происшествия
В школе под Воронежем учитель «воспитывал» ребенка утюгом
Согласно информации, появившейся в СМИ, 20 марта в Землянской школе Семилукского района учитель технологии обжёг утюгом 12-летнего ученика, ребёнок получил ожоги 1 — 2 степени.
Обновлено в 12:49
Общество
В Россию прекращают ввоз двух противоопухолевых препаратов
Росздравнадзор сообщил о прекращении ввоза в РФ двух препаратов, применяемых при лечении онкологии.
Обновлено в 13:25
Шоу-бизнес
Богомолов: Собчак — адский демон
Театральный режиссер Константин Богомолов опубликовал у себя в инстаграме первое фото телеведущей Ксении Собчак.
Обновлено в 07:19
Происшествия
В зоне отчуждения Чернобыля вспыхнул пожар
В Чернобыльской зоне отчуждения вспыхнул пожар, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Обновлено в 14:09
Политика
На Украине завели уголовное дело по полёту Бойко и Медведчука в Россию
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины инициировало уголовное расследование в отношении украинских Госпогранслужбы и Госавиаслужбы по факту полёта в Россию политиков Юрия Бойко и Виктора Медведчука, сообщает 2 апреля «Украинская правда».
Обновлено в 12:55
Космос
Рогозин рассказал, почему уволил «нерадивых» разработчиков «Федерации»
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что разработчиков корабля "Федерация" пришлось уволить, чтобы уложиться в установленные сроки.
Обновлено в 13:22
Футбол
Александер Чеферин: «Поговорим с судьями, чтобы они останавливали матчи в случае проявлений расизма»
Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что с арбитрами будет проведена беседа по поводу мер, которые они должны принять при проявлениях расизма во время игр.
Обновлено в 11:35
Общество
Суд запретил строить на Байкале завод по розливу воды
Арбитражный суд Иркутской области запретил компании «Аквасиб» с китайским капиталом продолжать строительство завода по розливу бутилированной воды на берегу озера Байкал.
Обновлено в 11:06
Шоу-бизнес
У Екатерины Андреевой любовь к золоту порой не знает меры
Одной из звездных посетительниц экспозиции стала телеведущая Екатерина Андреева.
Обновлено в 11:44
Гаджеты
Названы самые мощные Android-смартфоны по итогам марта
AnTuTu показала ТОП-10 самых мощных смартфонов прошлого месяца.
Обновлено в 12:36
Культура
Назван лауреат премии Астрид Линдгрен
Бельгийский писатель Барт Муйарт стал лауреатом Международной премии памяти Астрид Линдгрен, вручаемой за достижения в области литературы для детей и подростков.
Обновлено в 09:51
Транспорт
«Аэрофлот» назвал стоимость места багажа в безбагажном тарифе
Стоимость одного места багажа в безбагажном тарифе "Аэрофлота" составит 40 евро (или две тысячи рублей) при оплате на сайте, 50 евро (2,5 тысячи рублей) при оплате в аэропорту, следует из информации на сайте компании.
Обновлено в 11:12
Политика
Пушков высмеял заявление Климкина о разрыве договора о дружбе с РФ
Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявление главы МИД Украины Павла Климкина, который поздравил граждан с прекращением договора о дружбе с РФ.
Обновлено в 02:29
Экономика
Андрей Молчанов планирует продать часть своей доли в группе ЛСР
Компания Solneau Limited, контролируемая Андреем Молчановым — основным акционером девелоперской группы ЛСР, планирует продать 5,7 млн акций компании, что составляет около 5,53% уставного капитала группы, сообщили в компании.
Обновлено в 14:18
Шоу-бизнес
Жена Зеленского Елена прячет ноги и влияние на мужа
Елена предпочитает демонстрировать образ продвинутой домохозяйки и оставаться в тени мужа.
Обновлено в 07:06
Экономика
Росстат зафиксировал рост реальных пенсий в феврале
Средний размер назначенных пенсий, по оценке Росстата, в феврале вырос на 5,9% в годовом выражении и составил 14 116 рублей.
Обновлено в 10:14
Происшествия
Лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане
Организатор экспедиции Оскар Конюхов рассказал, что в Южном океане шторм впервые за кругосветное путешествие перевернул лодку путешественника Федора Конюхова.
Обновлено в 04:28
Авто
Названы самые популярные подержанные SUV на столичном рынке
Аналитики изучили продажи бывших в употреблении кроссоверов и внедорожников на столичном рынке и назвали 10 наиболее популярных автомобилей.
Обновлено в 07:30
Экономика
Минфин объяснил идею сделать неналоговые платежи налогами
Минфин пока прорабатывает вопрос включения в Налоговый кодекс шести неналоговых платежей — утилизационного, экологического и гостиничного сборов, а также платы за негативное воздействие на окружающую среду, сборов с большегрузов и с операторов связи.
Обновлено в 05:45
Армия и оружие
Ополченцы в Донбассе уничтожили «Ведьму»
Обновлено в 13:12
Шоу-бизнес
46-летняя Елена Корикова показала округлившийся живот
Елена Корикова с сыном Сегодня 46-летняя Елена Корикова, которая в настоящий момент ни с кем официально не встречается, опубликовала в своем микроблоге в Instagram фотографию, на которой предстала с внушительным животом.
Обновлено вчера в 16:44