Футбол

Чиро Иммобиле: «Полуфинал Кубка Италии почти украли у „Лацио“»Спорт-Экспресс вчера в 19:35

Интер — Лацио
1 – 1
3 : 4 по пенальти
Кубок Италии, Четвертьфинал, вчера
Стадион «Джузеппе Меацца»
Роберто Гальярдини
44′
Роберто Гальярдини
Матиас Весино
46′
68′
Уоллес Сантос
70′
Уоллес Сантос
Баштуш
73′
Штефан Раду
80′
Сенад Лулич
Риза Дурмуси
Жоау Мариу
Лаутаро Хавьер Мартинес
81′
Матиас Весино
82′
86′
Адам Марушич
87′
Сергей Милинкович-Савич
88′
Хоакин Корреа
Фелипе Кайседо
96′
Лукас Лейва
101′
Луис Альберто
Марко Пароло
Маттео Политано
Седрик Соареш
106′
Антонио Кандрева
Раджа Наингголан
107′
108′
Чиро Иммобиле
109′
Чиро Иммобиле
Марцело Брозович
111′
Квадво Асамоа
118′
120′+4′
Штефан Раду
Мауро Икарди
120′+5′
П
Нападающий "Лацио" Чиро Иммобиле после победы над "Интером" в 1/4 финала Кубка Италии отметил, что римляне заслужили выход в полуфинал. По его словам, он вложил в игру сердце и душу.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Лацио» по пенальти обыграл «Интер» в четвертьфинале Кубка Италии

Советский спортвчера в 18:01

С. Индзаги: никогда не видел, чтобы судья назначал пенальти после 122 минут игры

Чемпионатвчера в 23:37

Симоне Индзаги: «Попросил команду показать характер, и она сделали это»

Спорт-Экспрессвчера в 23:56

«Лацио» вырвал победу у «Интера» в серии пенальти

Газета.Ruвчера в 18:15

Симоне Индзаги: «Никогда не видел, чтобы судья назначал пенальти после 122 минут игры»

Матч ТВ00:19

«Лацио» обыграл в серии пенальти «Интер» и вышел в полуфинал Кубка Италии

Sport24.ruвчера в 17:58

Кубок Италии. 1/2 финала. «Лацио» сыграет с «Миланом», «Фиорентина» – с «Аталантой»

Sports.ruвчера в 19:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7219 источников, обновлено в 15:11, Ашберн
Происшествия

Аспирант мехмата МГУ задержан по подозрению в изготовлении взрывчатки

"По предварительным данным, 25-летний уроженец Нижнекамска - аспирант мехмата МГУ - был задержан по подозрению в изготовлении взрывчатки в комнате общежития университета на Ленинских горах", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 09:32
Спорт

12 российских легкоатлетов признаны виновными в употреблении допинга

Обновлено в 09:39
Технологии

Хакеры выложили в интернет около 2,2 млрд украденных логинов и паролей

Обновлено в 09:46
Происшествия

В Кабо-Верде задержали 11 российских моряков

Власти Кабо-Верде задержали 11 российских моряков, сообщили РИА Новости в посольстве России в африканской республике.
Обновлено в 12:05
Происшествия

Генпрокуратура объявила о новом расследовании гибели группы Дятлова

Представители прокуратуры Свердловской области в марте отправятся на перевал Дятлова, чтобы выяснить причины гибели туристической группы в 1959 году, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:26
Происшествия

Российскую актрису Ирину Усок задержали в США

Обновлено в 12:50
Авто

Завод Haval готовится к серийному производству

Обновлено в 03:53
Общество

Роспотребнадзор подтвердил массовое отравление в детсадах Москвы

Роспотребнадзор подтвердил, что в конце декабря 2018 года в Москве были выявлены случаи массового заболевания кишечной инфекцией в дошкольных образовательных учреждения на юго-востоке Москвы.
Обновлено в 09:48
Транспорт

МВД не сумело запустить систему проверки ОСАГО с помощью камер

«Совершенно секретно»: Министерство внутренних дел и Союз автостраховщиков не сумели к 1 февраля запустить систему проверки полисов ОСАГО при помощи камер фотовидеофиксации, сообщает «Коммерсант».
Обновлено в 08:03
Происшествия

Следствие просит продлить арест Кокорина и Мамаева

Обновлено в 12:16
Авто

Новый Subaru Legacy получит планшет в салоне в стиле «Теслы»

Автоконцерн Subaru поделился первым тизером седана Legacy новой генерации, премьера которого запланирована на чикагское автошоу в начале февраля.
Обновлено вчера в 22:30
Авто

Ford Focus, Kuga и Mondeo получили спецверсию в России

Российские дилеры Ford начали продажи специальной версии «Ультра Комфорт» для семейства Focus, кроссовера Kuga и седана Mondeo.
Обновлено в 05:50
Автоспорт

Бюджет Alfa Romeo в 2019 году составит 250 млн евро

Обновлено в 08:16
Транспорт

МЧС предупредило о гололёде и тумане в Москве

Обновлено в 15:03
Кино

«Москино» покажет фильмы с участием Ирины Муравьевой

С 8 по 11 февраля в сети кинотеатров «Москино» бесплатно покажут фильмы с участием народной артистки РФ, актрисы театра и кино Ирины Муравьевой.
Обновлено в 14:12
Политика

Трамп заявил о желании заключить новый ДРСМД

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы заключить новый Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 13:48
Авто

Toyota и Lexus отзывают более 84 тысяч автомобилей в России

Обновлено в 04:40
Общество

В Якутске школа отказалась принимать русскоязычных детей

Национальная школа "Айыы Кыhата" в Якутске отказалась принимать на учебу детей, говорящих на русском языке.
Обновлено в 09:41
Политика

Молдавского президента могут вернуть на родину спецбортом

Молдавского президента могут вернуть на родину спецбортом Молдавского президента Игоря Додона, внепланово задержавшегося в Москве из-за нелетной погоды на родине, пытаются отправить домой.
Обновлено в 06:39
Гаджеты

В Apple заявили о трудностях при использовании сервисов и ApplePay

В компании отметили, что некоторые пользователи могут столкнуться с трудностями при использовании привычных сервисов, а также оплачивать покупки посредством ApplePay.
Обновлено в 14:56
Гаджеты

Samsung случайно показал смартфон со складным экраном

Компания Samsung случайно опубликовала видео, на котором «засветила» еще не вышедший смартфон со складным экраном.
Обновлено в 11:13
Происшествия

Героиню статьи о героине арестовали за хранение наркотиков

Обновлено в 08:19
Общество

Беглов принял решение не расторгать контракт с «Метростроем»

Исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов принял решение отозвать уведомление о расторжении контрактов с ОАО «Метрострой» при определенных условиях, сообщает пресс-служба Смольного.
Обновлено в 13:59
Теннис

Звонарева победила Касаткину в четвертьфинале турнира в Петербурге

Обновлено в 12:37
Происшествия

На границе Мексики и Гватемалы произошло землетрясение магнитудой 6,6

Обновлено в 15:05
Технологии

Суд обязал iHerb удалить приложения из AppStore и Google Play в России

Жестков попросил Генпрокуратуру через суд добиться блокировки на сайте iHerb информации о несертифицированных в России БАДах, а также удаления мобильного приложения магазина из AppStore и Google Play.
Обновлено в 08:58
Происшествия

В ДНР сообщили о задержании трёх причастных к терактам диверсантов

В самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили о задержании трёх завербованных СБУ диверсантов, причастных к серии терактов и диверсий на территории ДНР.
Обновлено в 13:50
Авто

Mercedes-Benz V-Class получил новый дизельный мотор

В салоне обновленного Mercedes-Benz V-Class появились планшеты, отделка кожей Lugano и Nappa, элементы из дерева, карбона и алюминия.
Обновлено в 05:10
Общество

Верховный суд отклонил жалобу Telegram на блокировку

В апреле 2018 года Таганский суд Москвы удовлетворил иск РКН о блокировке Telegram на территории РФ в связи с отказом администрации мессенджера предоставить ФСБ ключи для дешифровки переписки, необходимые для получения данных о террористах.
Обновлено в 09:00
Футбол

«Зенит» объявил о переходе футболиста «Бока Хуниорс» Барриоса

Санкт-петербургский «Зенит» объявил о трансфере колумбийского полузащитника аргентинского клуба «Бока Хуниорс» Вильмара Барриоса.
Обновлено в 14:56
ещё по теме
Главное