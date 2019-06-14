Экономика

Чиновников лишат незадекларированных доходовГазета.Ru 01:53

По данным агентства, ведомство предлагает обращать в доход государства средства с банковских счетов чиновников, легальность получения которых они не смогут подтвердить.
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с чего всё началось
Министерство юстиции намерено конфисковать у госслужащих незадекларированные денежные суммы, если они не смогут предоставить подтверждение законности их получения, говорится в сообщении
 на сайте ведомства.
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Калькуляторные конфискации: у чиновников отберут незадекларированные доходы?

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