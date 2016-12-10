Чиновников лишат незадекларированных доходовГазета.Ru 01:53

с чего всё началось

По данным агентства, ведомство предлагает обращать в доход государства средства с банковских счетов чиновников, легальность получения которых они не смогут подтвердить.

Политика Владимир Путин назвал дату саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске В ходе заседания Владимир Путин обратился к главам других государств и пригласил их на саммит в следующем году.

Общество В Латвии переименовали школу имени Пушкина В латвийском городе Лиепая местная дума проголосовала за переименование 2-й средней школы имени Александра Пушкина в «школу Лиедага».

Политика Полицейские вступились за генерала Андрея Пучкова, уволенного из-за дела журналиста Ивана Голунова Три дня назад глава МВД Владимир Колокольцев объявил о прекращении дела в связи с недоказанностью вины Голунова и отправил в отставку двух генералов.

Происшествия В Петербурге из горящего приюта спасли 300 кошек и семь собак Как сообщает пресс-служба ведомства, из здания было эвакуировано около 300 кошек и семь собак. Никто из животных не пострадал.

Религия Православные 15 июня отметят Троицкую родительскую субботу На Троицкую родительскую субботу принято поминать покойных родственников.

Транспорт Завершено строительство первого железнодорожного пути Крымского моста Строители сомкнули рельсы на первом пути железнодорожной части Крымского моста, сообщил 14 июня инфоцентр «Крымский мост».

Экономика Акционеры «Ростелекома» утвердили дивиденды-2018 Акционеры "Ростелекома" на годовом общем собрании утвердили дивиденды по результатам 2018 года в размере 2,5 рубля на обыкновенную и привилегированную акцию, что совокупно составит 6 961 200 252,5 рубля.

Путешествия Каждый седьмой забайкалец побывал в Китае в 2018 году Каждый седьмой забайкалец - один из 157 тысяч туристов - побывал в Китае в 2018 году, сообщается 14 июня на сайте Забайкалкрайстата.

Наука Низкий уровень витамина К ограничивает подвижность пожилых Учёные обнаружили, что низкий уровень циркулирующего в крови витамина К связан с ограничением подвижности и инвалидностью среди пожилых людей.

Транспорт Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.

Происшествия Историческое здание загорелось в центре Москвы В центре Москвы произошел пожар в историческом здании. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия Пензенцы сообщают о кровавом конфликте с цыганами в Чемодановке Жители Чемодановки рассказывают о кровавом конфликте между русскими и цыганским населением.

Происшествия В Оманском заливе атаковали два танкера В Оманском заливе было совершено нападение на два нефтяных танкера.

Происшествия Прокуратура не получала обращений по поводу «воскресшего» Цапка Ранее в СМИ появились фотографии, в которых СМИ узнали погибшего главаря кущевской банды Обращения с просьбой установить личность человека, которого СМИ приняли за "воскресшего" главаря кущевской банды Сергея Цапка, в прокуратуры Краснодарского края и Сочи не поступали.

Экономика Сбербанк покончил с мошенниками Сбербанку удалось полностью устранить проблему подмены мошенниками его номеров, сообщает РИА Новости со ссылкой на зампреда правления Сбербанка Станислава Кузнецова.

Гаджеты Huawei добавила рекламу на экран блокировки смартфонов Кажется, давление со стороны США вредит Huawei гораздо сильнее, чем мы думали: компания начала добавлять рекламу на экран блокировки своих смартфонов.

Общество Разин оценил состояние Алибасова Продюсер Андрей Разин рассказал о состоянии своего друга Бари Алибасова, отметив, что после отравления тот уже никогда не будет прежним.

Культура Авербух рассказал о том, как катался в паре с Тутберидзе Известный хореограф Илья Авербух, вспоминая историю знакомства с тренером Этери Тутберидзе, отметил, что в начале карьеры они катались в дуэте.

Происшествия В Саратове полицейский сбил насмерть пожилого пешехода Главное управление МВД по Саратовской области проводит проверку по факту ДТП с участием полицейского, который на автомобиле сбил насмерть пожилого мужчину на пешеходном переходе в Саратове, сообщает в пятницу пресс-служба главка.

Происшествия В Дагестане задержан редактор отдела газеты «Черновик» Редактор отдела религии дагестанской газеты «Черновик» Абдулмумин Гаджиев задержан силовиками и доставлен в следственные органы.

Космос Более 30 спутников запустят вместе с «Метеором-М» с Восточного 5 июля Более 30 спутников будут запущены в качестве попутной нагрузки вместе с российским аппаратом "Метеор-М" №2-2 с космодрома Восточный 5 июля 2019 года, говорится в распространенном в пятницу сообщении компании "Главкосмос" (дочернее предприятие Роскосмоса).

Армия и оружие Многоцелевой самолет МАИ-411 дагестанского концерна получил сертификат летной годности Сертификат летной годности после прохождения всех испытаний получен в Дагестане многоцелевым четырехместным самолетом МАИ-411, который произведен на базе Кизлярского оборонного предприятия "Концерн КЭМЗ".

Общество На Москву надвигается гроза с градом "В ближайшие 1-2 часа с сохранением до 10.00 часов 15 июня местами в Москве ожидается гроза, ливневой дождь, местами сильный, в отдельных районах град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 м/с", — сообщили в МЧС.

Футбол Эден Азар на презентации «Реала» поцеловал эмблему клуба Азар признался, что нынешний тренер команды Зедан является его кумиром детства, и этот факт только усилил его желание играть за «Реал».