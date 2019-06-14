Чиновников лишат незадекларированных доходовГазета.Ru 01:53

с чего всё началось

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Происшествия Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери Напомним, ранее СМИ сообщали, что на причастность к убийству проверяется старший сын тренера, 18-летний Максим Соколов, голкипер команды «СКА-1946».

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