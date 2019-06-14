Чиновников лишат незадекларированных доходовГазета.Ru 01:53

с чего всё началось

По данным агентства, ведомство предлагает обращать в доход государства средства с банковских счетов чиновников, легальность получения которых они не смогут подтвердить.

Происшествия В Севастополе суд освободил капитана украинского судна «ЯМК-0041» В Севастополе вынесли приговор капитану украинского рыболовецкого судна Виктору Новицкому, задержанному за незаконный промысел у побережья Крыма.

Происшествия В Москве ОМОН массово задерживает людей на Хохловской площади Сообщается, что перед бойцами ОМОНа к площади пришли активисты движения «Лев против», которые выступают против распития спиртных напитков в общественных местах и известны своими порой агрессивными действиями.

Армия и оружие Опубликовано видео боевых стрельб ЗРК «Тор» Минобороны опубликовало видео стрельб из арктических зенитных ракетных комплексов "Тор-М2ДТ".

Происшествия Российского сноубордиста застрелили в США В Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду Дмитрия Кольцова, пишет Los Angeles Times.

Происшествия Пожар на полигоне в Воронежской области потушен Пожарные ликвидировали возгорание на военном полигоне Погоново в Воронежской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Политика УВД по Западному округу Москвы объявило о поиске трех новых сотрудников Управление внутренних дел по Западному административному округу Москвы разместило на портале hh.ru три новых вакансии.

Энергетика «Укртрансгаз» заявил о чрезвычайной ситуации на Украине Оператор украинской газотранспортной системы «Укртрансгаз» предупредил, что в связи с дефицитом средств он не может рассчитаться по контрактам закупок газа для собственных производственно-технологических нужд.

Политика Зеленский пообещал освобождение задержанных Россией моряков в «ближайшее время» Президент Украины Владимир Зеленский встретился с семьями украинских моряков, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Финансы Банк России снизил ключевую ставку Центральный банк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.

Происшествия Приговор Кокорина и Мамаева отменен Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.

Общество СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».

Политика Зеленский проведет ревизию «судебной реформы» Порошенко Президент Украины Владимир Зеленский решил создать экспертную группу, которая оценит результаты проведенной его предшественником Петром Порошенко «судебной реформы».

Политика Трамп назвал иранцев «нацией террора» Ранее американские военные опубликовали видео, якобы подтверждающее причастность Ирана к атаке на танкеры в Оманском заливе.

Происшествия При обрушении моста в Китае в реку упали два автомобиля В Китае при обрушении моста две машины оказались в реке. Инцидент произошел в провинции Гуандун на юге страны.

Происшествия Ликвидирован пожар в историческом здании на Пречистенке Информация о пожаре в здании по адресу: улица Пречистенка, д. 36, стр. 1, поступила в 10:10 мск, его площадь составила 200 кв. м. Как сообщил журналистам начальнике Главного управления МЧС по Москве Илья Денисов, благодаря слаженным действиям пожарных удалось не допустить распространения пожара на соседнее здание.

Армия и оружие Украинская армия обстреляла из минометов Донецк: повреждены три дома В результате обстрела повреждены три жилых дома, - сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).