Экономика
Чиновников лишат незадекларированных доходовГазета.Ru 01:53
По данным агентства, ведомство предлагает обращать в доход государства средства с банковских счетов чиновников, легальность получения которых они не смогут подтвердить.
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с чего всё началось
Министерство юстиции намерено конфисковать у госслужащих незадекларированные денежные суммы, если они не смогут предоставить подтверждение законности их получения, говорится в сообщении на сайте ведомства.BFM.ru03:53
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У чиновников будут изымать не только имущество, но и деньги со счетов
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