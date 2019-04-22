Политика
Соратников Порошенко вызвали на допросы в ГенпрокуратуруГазета.Ru 09:16
Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос бывшую главу Национального банка Валерию Гонтареву, экс-главу администрации экс-президента Бориса Ложкина и экс-замглавы администрации Алексея Филатова для допроса по делу бизнесмена Сергея Курченко, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные, опубликованные ведомством.
Читать в источнике
Оценить886
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7315 источников, обновлено в 13:13, Ашберн
Религия
У православных началась Страстная неделя
С 22 по 27 апреля у православных христиан идет Страстная неделя. Она называется так в память о последних днях земной жизни Иисуса Христа.
Обновлено вчера в 23:48
Политика
В Кремле считают преждевременным поздравлять Зеленского
Обновлено в 08:13
Экономика
Банк «Открытие» списал по 5 тысяч у неактивных клиентов «Бинбанка»
Банк «Открытие» списал по 5 тысяч рублей со «спящих» счетов клиентов санируемого им «Бинбанка» (до марта 2018 года принадлежал Михаилу Шишханову и Михаилу Гуцериеву, потом перешел под контроль ЦБ).
Обновлено в 11:38
Здоровье
Карантин по бруцеллезу объявлен в Ростовской области
В хуторе Нижнеантоновский Орловского района Ростовской области введен карантин по бруцеллезу.
Обновлено в 07:35
Происшествия
В Москве обнаружили тело чемпионки России по тайскому боксу
Тело победительницы Кубка России по тайскому боксу Кристины Мялиной обнаружили в Москве, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 05:29
Общество
Навального уличили в зарабатывании миллионов на компромате
Обновлено в 07:56
Политика
США введут санкции против Турции за покупку российской С-400
Обновлено в 04:54
Политика
США запретили миру покупать нефть у Ирана
США запретили миру покупать нефть у Ирана Отказ США от продления временных разрешений на закупку иранской нефти ставит под удар сделку Саудовской Аравии и России по сокращению добычи, то есть формат ОПЕК+.
Обновлено в 12:23
Культура
НТВ запустит документальный сериал «Намедни» без Парфенова
Телеканал НТВ готовит документальный сериал под рабочим названием «Намедни», говорится в сообщении на сайте телеканала.
Обновлено в 10:44
Происшествия
Адвокат Беньяш получил 100 тыс. рублей компенсации за арест
Первомайский суд Краснодара взыскал 100 тыс. рублей в пользу краснодарского адвоката Михаила Беньяша.
Обновлено в 08:39
Авто
Объявлены комплектации и цены нового Kia Soul для России
Новый KIA Soul предложат в России с двумя бензиновыми «атмосферниками»: 1,6-литровым 123-сильным MPI, работающим в паре с «механикой» или «автоматом», и 2,0-литровым 150-сильным мотором, доступным только с автоматической коробкой передач.
Обновлено в 06:06
Политика
Суд в Киеве приостановил переименование УПЦ
Окружной административный суд Киева приостановил процесс переименования канонической Украинской православной церкви, сообщила пресс-служба суда.
Обновлено в 10:12
Политика
Госпогранслужба Украины отказала Саакашвили во въезде в страну
Государственная погранслужба Украины заявила, что у бывшего президента Грузии и губернатора Одесской области Михаила Саакашвили нет оснований для законного въезда в страну.
Обновлено в 13:04
Культура
Тарасова послала не оценивших костюм Медведевой завистников
Знаменитый российский наставник по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась относительно повышенного внимания пользователей Сети к новому костюму спортсменки Евгении Медведевой, передает НСН.
Обновлено в 11:08
Шоу-бизнес
Вандалы осквернили могилу Евгения Осина
Неизвестные осквернили захоронение российского и советского певца Евгения Осина на московском Троекуровском кладбище, сообщается в телеграм-канале 112.
Обновлено в 11:14
Спорт
Олимпийская чемпионка Ильиных объявила о завершении карьеры
Обновлено в 11:42
Шоу-бизнес
Николаев появился на публике после сотрясения мозга
Телеведущий вышел в свет после недавней госпитализации. 70-летний Юрий Николаев посетил церемонию вручения премии "Аванс".
Обновлено в 11:04
Политика
Порошенко заявил о планах снова стать президентом Украины
Президент Украины Петр Порошенко вышел к участникам митинга, который проходит в его поддержку в центре Киева, и заявил, что рассчитывает вновь стать главой государства на следующих выборах.
Обновлено в 12:54
Экономика
Президент внес приятные изменения по транспортному налогу
Вступили в силу важные изменения по транспортному налогу. Поправки внесены Федеральным законом от 15.04.2019 № 63-ФЗ.
Обновлено в 09:25
Происшествия
Олимпийского чемпиона арестовали на акции экоактивистов в Лондоне
Олимпийского чемпиона 2012 года в гребном слаломе в каноэ-двойках Этьенна Стотта арестовали во время протестов экологических активистов в Лондоне.
Обновлено в 11:34
Армия и оружие
Около 100 боевиков ВСУ заболели корью в Донбассе — Филипоненко
В расположении 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ зафиксирована вспышка кори, заявил 22 апреля на брифинге офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, сообщается на сайте оборонного ведомства.
Обновлено в 08:07
Происшествия
На Шри-Ланке в результате терактов погибли трое детей совладельца ASOS
В результате терактов на Шри-Ланке погибли трое детей самого богатого человека Дании и крупнейшего акционера интернет-магазина ASOS, Андерса Холча Повлсена, сообщает Metro со ссылкой на представителя бизнесмена.
Обновлено в 06:34
Политика
Юрий Зайцев назначен новым главой правительства Калмыкии
Указ о назначении Юрия Викторовича Зайцева на должность исполняющего обязанности председателя правительства РК сегодня подписал врио главы РК Бату Хасиков.
Обновлено в 08:32
Происшествия
Открытое горение в двух СНТ в Нижегородской области ликвидировано
Пожарные ликвидировали открытое горение в дачных домах в СНТ "Отдых" и "Березка" в Нижегородской области, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 09:30
Шоу-бизнес
Пугачева забыла слова собственной песни на вечеринке в честь юбилея
Пугачева забыла слова собственной песни на вечеринке в честь юбилея Грандиозное празднование 70-летия Аллы Борисовны состоялось 20 апреля.
Обновлено в 10:14
Политика
В Госдуме назвали Comedy Club отвратительным из-за шуток про депутатов
Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов раскритиковал авторов программ Comedy Club и "Наша Russia".
Обновлено в 10:29
Общество
В Британии отыскали гигантского осла
Пятилетний осел Деррик в Британии может оказаться самым крупным ослом в мире, сообщает Nottinghamshire Live.
Обновлено в 12:28
Происшествия
Пять человек погибли от землетрясения на Филиппинах
Сегодня, 22 апреля, на Филиппинах произошло землетрясение, по данным Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, его магнитуда — 5,9. Геологическая служба США приводит другие данные — 6,3. Очаг природного бедствия располагался неподалеку от Манилы, залегая на глубине около 40 километров.
Обновлено в 11:05