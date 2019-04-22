Политика

Соратников Порошенко вызвали на допрос по делу о хищенияхРБК 07:43

Украинская Генеральная прокуратура вызвала на допрос и для вручения подозрений бывшего главу администрации президента (АП) Украины Бориса Ложкина, заместителя главы АП Алексея Филатова и экс-председателя республиканского Нацбанка Валерию Гонтареву.
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Окружение Порошенко начали вызывать на допросы

Lenta.ru08:21

Соратников Порошенко вызвали на допросы в Генпрокуратуру

Газета.Ru09:16

Соратники Порошенко вызваны на допрос по делу о масштабных хищениях

Известия09:09

На Украине после президентских выборов вызвали на допрос соратников Порошенко

URA.Ru08:45

В Генпрокуратуру Украины вызваны экс-чиновники администрации Порошенко

RT на русском09:51

Соратников Порошенко вызвали на допрос по делу о хищениях

РБК07:43

Генпрокуратура вызвала на допрос по делу Курченко чиновников из администрации Порошенко

ТАСС07:43
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