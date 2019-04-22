Соратников Порошенко вызвали на допрос по делу о хищенияхРБК 07:43

Украинская Генеральная прокуратура вызвала на допрос и для вручения подозрений бывшего главу администрации президента (АП) Украины Бориса Ложкина, заместителя главы АП Алексея Филатова и экс-председателя республиканского Нацбанка Валерию Гонтареву.

Соратников Порошенко вызвали на допрос по делу о хищениях

Происшествия Новгородские власти опровергают забастовку медиков в Окуловке Новгородские власти опровергают сообщения о забастовке медиков в Окуловском районе Новгородской области, якобы начавшейся сегодня, 22 апреля.

Шоу-бизнес Экстренно госпитализирована Любовь Успенская Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.

Происшествия Новый взрыв произошел на Шри-Ланке Произошел еще один взрыв на Шри-Ланке, передает Reuters со ссылкой на очевидца. Уточняется, что взрыв произошел возле одной из церквей.

Финансы Рубль вырос по отношению к доллару на открытии торгов На открытии торгов Московской биржи рубль вырос по отношению к доллару на 28,5 копейки — до 63,76 руб./$.

Шоу-бизнес Ирина Шейк впервые показала свою красавицу-сестру Российская модель Ирина Шейк опубликовала в своем аккаунте в Instagram несколько фотографий своей старшей сестры, среди которых селфи в автомобиле, где модель запечатлена без макияжа.

Политика WP: США планируют ввести полный запрет на импорт иранской нефти Греция, Италия и Тайвань снизили импорт иранской нефти из Ирана до нуля еще в ноябре 2018-го.

Экономика ФАС признала Samsung виновной в координации цен на гаджеты в России Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала российскую "дочку" Samsung виновной в координации цен на гаджеты в России, говорится в понедельник в сообщении регулятора.

Политика В Раде анонсировали рассмотрение закона об импичменте Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий анонсировал рассмотрение закона об импичменте президента.

Авто Идеальное купе Mazda RX-7 почти без пробега выставили на продажу На сайте Bring A Trailer появилось объявление о продаже купе Mazda RX-7 образца 1994 года, пробег которого составляет всего 7,4 тысячи километров.

Общество Тимур Бекмамбетов женился на помощнице президента Татарстана Российский режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов женился на помощнице главы Татарстана по развитию городской среды Наталии Фишман.

Здоровье В США назвали количество жертв неправильных диет В настоящее время от неправильно выбранных диет в США умирает 170 человек на 100 тысяч населения.

Шоу-бизнес Ирину Цывину похоронят на Троекуровском рядом с Галкиным и Глаголевой Похоронят ее на Троекуровском кладбище, на аллее актеров, рядом с могилами Владислава Галкина и Веры Глаголевой.

Происшествия Один человек пострадал в драке со стрельбой на севере Москвы Драка со стрельбой произошла на Хорошевском шоссе в Москве, в результате пострадал один человек.

Энергетика Белорусский НПЗ сообщил о поломке оборудования из-за российской нефти На Мозырском нефтеперерабатывающем заводе в Белоруссии заявили, что некачественная российская нефть привела к поломке дорогостоящего оборудования.

Политика Губернатор голосовавшей за Порошенко Львовской области ушел в отставку Львовская область стала единственным регионом, где Петр Порошенко обошел Владимира Зеленского во втором туре.

Наука Представлен велосипед, который не падает Специалисты Делфтского технического университета и компании-производителя электровелосипедов Koninklijke Gazelle создали прототип велосипеда, который не падает на скоростях выше 4 км/ч.

Политика Мизулина назвала запрет признаком свободы Заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина на форуме безопасного интернета рассказала об обратной стороне изобилия прав.

Политика Елена Зеленская: кто станет первой леди Украины После обработки 90,25% протоколов на президентский выборах на Украине побеждает Владимир Зеленский, а это значит, что после того, как он займет кресло главы государства, первой леди страны станет его супруга Елена.

Экономика Многие проекты смогут избежать перехода на эскроу-счета Многие проекты смогут избежать перехода на эскроу-счета Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое позволяет строить ряд жилищных объектов без использования эскроу-счетов.

Хоккей Воронин покинет «Спартак» по окончании сезона Нападающий "Спартака" Артем Воронин покинет команду по окончании сезона в связи с истечением контракта.

Происшествия СК рассказал о ходе расследования убийства следователя Шишкиной Следственный комитет России устанавливает личность мужчины, совершившего нападение на фигуранта уголовного дела, которое расследовала следователь Евгения Шишкина, убитая в октябре 2018 года в Подмосковье.

Кино В Сети появился трейлер фильма «Герой» с Александром Петровым Главные роли в ленте сыграли Александр Петров, Владимир Машков и Светлана Ходченкова.