Чиновников администрации Порошенко вызвали на допрос в ГенпрокуратуруРИА Новости 08:06

Генеральная прокуратура Украины вызвала экс-главу администрации президента Бориса Ложкина, заместителя главы администрации Алексея Филатова и экс-главу Нацбанка Валерию Гонтареву для допроса и вручения сообщения о подозрении по делу против бизнесмена Сергея Курченко, соответствующие повестки размещены в понедельник на сайт ведомства.

Чиновников администрации Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру

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