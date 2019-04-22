Политика
Чиновников администрации Порошенко вызвали на допрос в ГенпрокуратуруРИА Новости 08:06
Генеральная прокуратура Украины вызвала экс-главу администрации президента Бориса Ложкина, заместителя главы администрации Алексея Филатова и экс-главу Нацбанка Валерию Гонтареву для допроса и вручения сообщения о подозрении по делу против бизнесмена Сергея Курченко, соответствующие повестки размещены в понедельник на сайт ведомства.
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Авто
В России упали продажи люксовых автомобилей
Обновлено вчера в 23:47
Политика
Наташа Королева обрадовалась победе Зеленского на выборах
Обновлено вчера в 18:06
Происшествия
Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве
В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:58
Гаджеты
Смартфоны Meizu подешевели на треть
Компания Meizu объявила о радикальном снижении цен на ее смартфоны и аксессуары. Теперь все это предлагается с 30-процентной скидкой.
Обновлено в 04:37
Авто
Kia объявил стоимость нового кроссовера Soul
Корейский автопроизводитель Kia объявил комплектации и цены нового, третьего поколения Soul.
Обновлено в 06:42
Политика
Обработано более 98% протоколов: результаты Порошенко унизительны
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины обработала 98,75% протоколов: за Владимира Зеленского проголосовали 73,18% избирателей (13 млн 363 тыс. 914 украинцев), за действующего президента Петра Порошенко — 24,49% (4 млн 473 тыс. 042).
Обновлено в 03:57
Недвижимость
Медведев поручил Мутко взять под контроль достройку долевых объектов
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Виталию Мутко взять под контроль достройку объектов долевого строительства, которые не попали под условия постановления и будут дальше строиться с эскроу-счетами.
Обновлено в 07:33
Политика
Порошенко получил от США гарантии неприкосновенности
Пётр Порошенко, потерпевший поражение в битве за президентское кресло, уже получил гарантии неприкосновенности от Соединённых Штатов.
Обновлено вчера в 15:52
Общество
«Метрострой» не смог отсудить у властей Петербурга 850 млн рублей
Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области отказал компании "Метрострой" во взыскании с городской Дирекции транспортного строительства 849,7 миллиона рублей неустойки по госконтракту на выполнение работ по строительству Фрунзенского радиуса метрополитена.
Обновлено в 07:19
Шоу-бизнес
Названа дата прощания и похорон актрисы Ирины Цывиной
Прощание с актрисой пройдет в Доме кино 22 апреля в 11 часов утра.
Обновлено вчера в 09:13
Происшествия
На Шри-Ланке в результате терактов погибли трое детей совладельца ASOS
В результате терактов на Шри-Ланке погибли трое детей самого богатого человека Дании и крупнейшего акционера интернет-магазина ASOS, Андерса Холча Повлсена, сообщает Metro со ссылкой на представителя бизнесмена.
Обновлено в 06:34
Общество
Чиновник назвал повышение зарплат рабочих риском для экономики
Чиновник назвал повышение зарплат рабочих риском для экономики Игорь Ксенофонтов выступил против повышения денежной компенсации.
Обновлено в 08:01
Общество
Исследование выявило убыль населения в 60 регионах России
Регионами, лидирующими в 2016–2018 годах по убыли населения, стали Еврейская автономная область, Магаданская и Тамбовская области, свидетельствуют данные исследования «РИА Рейтинг», проведенного по заказу «РИА Новости».
Обновлено в 02:49
Политика
Трамп поздравил Зеленского с победой на выборах президента
Обновлено вчера в 21:07
Политика
В штабе Зеленского не приняли поздравления Януковича
Экс-президент Украины ранее поздравил Зеленского в соцсетях и призвал его не подвести доверившихся ему украинцев Представитель штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что команда Зеленского не принимает поздравлений от бывшего украинского лидера Виктора Януковича.
Обновлено в 06:46
Политика
Матвиенко заявила о необходимости диалога с новым президентом Украины
Россия готова вести диалог с новым президентом Украины и заинтересована в нормализации отношений между странами, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 08:06
Шоу-бизнес
61-летний Виктор Салтыков признался в особой любви к сексу
Российский эстрадный певец Виктор Салтыков, солист групп «Мануфактура», «Форум» и «Электроклуб», посетил программу «Жить здорово!» на Первом канале и сделал шокирующее заявление.
Обновлено в 06:08
Политика
В Кремле сочли преждевременным поздравлять Зеленского
В Кремле считают преждевременным говорить о поздравлении российским лидером Владимиром Путиным Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины и о возможности совместной работы с ним, будут судить по конкретным делам, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 08:03
Кино
В умирающей безумной старушке не сразу признали Веру Алентову
На показе даже маститые киноманы не сразу узнали в героине одну из главных актрис России.
Обновлено в 04:13
Общество
«Аэрофлот» запустил продажу льготных билетов
Авиакомпания «Аэрофлот» начала продажу льготных билетов из Владивостока в Москву и Новосибирск, сообщили 22 апреля власти Приморья.
Обновлено в 00:04
Политика
Климкин обратился к Зеленскому с цитатой из мультфильма «Жил-был пес»
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обратился к лидеру президентской гонки Владимиру Зеленскому, процитировав мультфильм "Жил-был пес".
Обновлено в 08:09
Происшествия
Взрыв Tesla на парковке в Китае попал на видео
В Сети появилось видео самовоспламенения автомобиля Tesla в Шанхае.
Обновлено в 02:21
Энергетика
Цены на нефть выросли до максимума почти за полгода
Утром в понедельник стоимость барреля нефти марки Brent впервые с ноября 2018 года превысила $74, достигнув на максимуме отметки $74,31, что на 3,25% превышает уровень закрытия предыдущих торгов.
Обновлено в 04:18
Политика
Галкин назвал главные качества Зеленского
Обновлено в 07:45
Экономика
Совфед одобрил закон «Об ипотечных каникулах»
В понедельник, 22 апреля, Совет Федерации РФ одобрил закон «Об ипотечных каникулах».
Обновлено в 07:16
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Любовь Успенская
Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Религия
У православных христиан началась Страстная неделя
Сегодня, 22 апреля, у православных христиан наступает самое строгое время года — Страстная седмица, это последняя неделя перед Пасхой.
Обновлено в 01:32