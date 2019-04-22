Политика

Чиновников администрации Порошенко вызвали на допрос в ГенпрокуратуруРИА Новости 08:06

Генеральная прокуратура Украины вызвала экс-главу администрации президента Бориса Ложкина, заместителя главы администрации Алексея Филатова и экс-главу Нацбанка Валерию Гонтареву для допроса и вручения сообщения о подозрении по делу против бизнесмена Сергея Курченко, соответствующие повестки размещены в понедельник на сайт ведомства.
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Соратников Порошенко вызвали на допрос по делу о хищениях

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РЕН ТВ08:01

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ТАСС07:43

Окружение Порошенко начали вызывать на допросы

Lenta.ru08:21
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Чиновник назвал повышение зарплат рабочих риском для экономики Игорь Ксенофонтов выступил против повышения денежной компенсации.
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Экс-президент Украины ранее поздравил Зеленского в соцсетях и призвал его не подвести доверившихся ему украинцев Представитель штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что команда Зеленского не принимает поздравлений от бывшего украинского лидера Виктора Януковича.
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Бизнесмен, владелец инвестиционной компании. Президент Еврейской конфедерации Украины. С июня 2018 года - вице-президент Всемирного еврейского конгресса. С 10 июня 2014 года по 29 августа 2016 года - глава Администрации президента Украины.
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