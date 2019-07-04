Происшествия
Чиновники Минобрнауки потратили 360 млн на несуществующую системуКапитал страны 06:01
Как говорится в сообщении, речь идет о 360 миллионах рублей. Эта огромная сумма была потрачена на разработку некой системы, которая якобы будет обрабатывать итоги научной деятельности. Но, судя по всему, это загадочной системы вообще не существовало.
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с чего всё началось
Сотрудников Минобрнауки заподозрили в мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах, с 2012 по 2015 год ведомство заключило контракты на создание специализированной информационной системы, общая сумма которых превышала 360 млн рублей.Известиявчера в 17:01
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Наука
Минздрав оценил исследование о препятствующих раку продуктах
Ранее испанские ученые из Университета Гранады и Мадридского университета Комплутенсе выяснили, что употребление молока и молочных продуктов помогает предотвратить появление различных хронических заболеваний, в том числе рака и диабета.
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Общество
Рассекречены документы о действиях партизан под Москвой в годы войны
Главархив Москвы рассекретил более 50 документов о деятельности партизан в годы Великой Отечественной войны.
Обновлено в 00:47
Политика
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Авто
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Политика
Эрдоган обвинил США в грабеже из-за отказа в поставках F-35
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Футбол
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Кино
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Авто
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Бесполые фамилии появятся в Исландии
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Обновлено в 05:51
Армия и оружие
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Война в Донбассе является внутренним гражданским конфликтом Украины, несмотря на присутствие там иностранной военной техники и военнослужащих других государств.
Обновлено в 05:31
Происшествия
В Московском районе украден «Лексус» за 7 миллионов
Сумма причиненного автовладелице ущерба составила 7,3 миллионов рублей, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 03:52
Футбол
«Манчестер Сити» подписал защитника Анхелиньо из ПСВ
Защитник Анхелиньо перешел из ПСВ в «Манчестер Сити». Об этом английский клуб сообщил на своем официальном сайте.
Обновлено вчера в 15:21
Происшествия
В Кемерове обрушилась часть стены жилого дома, на место выехал мэр
В городе Кемерово сегодня днём, 4 июля, на первом этаже двухэтажного дома по улице Рукавишникова обрушилась часть стены, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 05:29
Футбол
Болельщики «Ростова» поставили ультиматум ФК «Чайка»
Объединение болельщиков «Ростсельмаша» (бывшее название ФК «Ростов». - прим. ред) выразило свое несогласие с тем, что руководство ФК «Чайка» в своей абонементной программе назвала часть секторов «Наш дом».
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Наука
Ученые расшифровали геном и раскрыли родину филистимлян
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Общество
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В Перми закрылся ресторан сети Black Star Burger, владельцем которой является известный рэп-исполнитель Тимати.
Обновлено в 01:45
Происшествия
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Храм на территории Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря в селе Чимеево Курганской области сгорел, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 08:46
Общество
Плавучий энергоблок «Академик Ломоносов» передан заказчику
Плавучий атомный энергоблок (ПЭБ) "Академик Ломоносов" официально был передан заказчику. Об этом сообщает пресс-служба Балтийского завода.
Обновлено вчера в 17:10
Авто
«АвтоВАЗ» приостановил производство: причины и последствия
Обновлено вчера в 05:09
Происшествия
В Петербурге пассажир троллейбуса ударил кондуктора
Полиция проводит проверку по обращению кондуктора троллейбуса, которую, по ее словам, ударил в лицо пассажир, сообщает в четверг пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
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Шоу-бизнес
Беременная Ирина Пегова потеряла ребенка от звезды «Брата-2»
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Происшествия
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Происшествия
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Обновлено в 04:46
Происшествия
Крупный пожар на складе в Краснодаре тушат несколько часов
Крупный пожар на складе в Краснодаре произошёл утром 4 июля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
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Авто
Jeep Gladiator появится в продаже в Европе весной 2020 года
Как сообщает издание «Известия» со ссылкой на Autoevolution, продажи нового пикапа на европейском рынке начнутся в апреле.
Обновлено в 03:08
Здоровье
В России стало больше регионов с эпидемией ВИЧ
В 2018 году регионом с самым высоким распространением ВИЧ стала Иркутская область — там заражены 1,8 процента населения (1814 человек на 100 тысяч жителей).
Обновлено вчера в 01:52