Происшествия

Чиновников Минобрнауки уличили в мошенничестве на 365 млн рублейИзвестия вчера в 16:00

Сотрудников Минобрнауки заподозрили в мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах, с 2012 по 2015 годы ведомство заключило три контракта на создание специализированной информационной системы на сумму 364,7 млн рублей.
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Как взять миллионера: чиновников Минобрнауки уличили в мошенничестве

Сотрудников Минобрнауки заподозрили в мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах, с 2012 по 2015 год ведомство заключило контракты на создание специализированной информационной системы, общая сумма которых превышала 360 млн рублей.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

СМИ узнали о расследовании особо крупного мошенничества в Минобрнауки

РБК00:43

Чиновники Минобрнауки потратили 365 млн на несуществующий проект

URA.Ruвчера в 23:18

Чиновники потратили 360 млн на несуществующую систему

Газета.Ru02:00

Чиновников Минобрнауки заподозрили в мошенничестве на 360 миллионов рублей

Дождь02:28

СМИ: Полиция расследует дело о мошенничестве на 360 млн рублей в Минобрнауки

Life.ruвчера в 18:22

Чиновников Минобрнауки подозревают в мошенничестве на сумму в сотни миллионов рублей

РЕН ТВвчера в 17:13

Как взять миллионера: чиновников Минобрнауки уличили в мошенничестве

Известиявчера в 17:01
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Политика

Минобороны обнародовало список погибших подводников

Обновлено вчера в 13:12
Экономика

ФАС возбудила дело против Минобороны из-за продажи лома

ФАС считает Минобороны и подведомственную ему организацию виновными в нарушении закона «О конкуренции» на аукционах по продаже лома черных и цветных металлов.
Обновлено в 01:29
Общество

Петербуржцы определят концепцию арт-парка на проспекте Добролюбова

В Петербурге заработала интернет-площадка для голосования за лучшую концепцию арт-парка, который появится вместо судебного квартала возле проспекта Добролюбова.
Обновлено в 04:08
Политика

Суд перенес заседание по делу Вышинского на 15 июля

Обновлено вчера в 10:43
Авто

Jeep Gladiator появится в продаже в Европе весной 2020 года

Как сообщает издание «Известия» со ссылкой на Autoevolution, в апреле продажи нового пикапа на европейском рынке начнутся.
Обновлено в 03:08
Происшествия

В Зауралье на пожаре в Чимеевском монастыре сгорела чудотворная икона

Вчера днем, в Белозерском районе на территории Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря произошел пожар.
Обновлено в 02:26
Наука

В Минздраве оценили исследование о препятствующих раку продуктах

Главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян прокомментировал RT исследование испанских учёных, согласно которому умеренное употребление молока и молочных продуктов с низкой жирностью снижает риск развития ряда болезней.
Обновлено в 04:06
Происшествия

Убийство экс-главы киргизской диаспоры в Екатеринбурге попало на видео

В интернете появилось видео последних минут жизни экс-главы киргизской диаспоры Камчыбека Каримова, застреленного 2 июля в Екатеринбурге.
Обновлено в 01:20
Экономика

В Подмосковье увеличились расходы и доходы бюджета региона на 2019 год

Как пояснила министр экономики и финансов Московской области Елена Мухтиярова, доходы бюджета увеличиваются в 2019 году на 1,4 млрд рублей и и составят 557,4 млрд рублей.
Обновлено в 04:18
Происшествия

В Донбассе горит заминированный лес

Обновлено в 02:17
Общество

Голикова заявила о сокращении численности населения малых городов

За последние 15 лет численность населения в малых российских городах сократилась на 1,5 млн человек.
Обновлено в 03:54
Происшествия

Очевидцы рассказали об аварийном всплытии подлодки в Баренцевом море

Подводная лодка, предположительно АПЛ « Подмосковье», совершила аварийное всплытие вечером 1 июля в акватории Баренцева моря на выходе из Кольского залива.
Обновлено вчера в 06:57
Происшествия

Следственный комитет возбудил дело из-за ЧП во время салюта в Минске

Обновлено в 03:40
Происшествия

В Тюмени задержан подозреваемый в стрельбе в ТРЦ «Кристалл»

В Тюмени задержан подозреваемый в стрельбе в торговом центре «Кристалл».
Обновлено в 01:34
Технологии

Атомный ПЭБ «Академик Ломоносов» официально передан «Росэнергоатому»

Обновлено в 03:45
Единоборства

Уральский Халк получил работу после ухода из UFC

Россиянин получил прозвище Уральский Халк и известен по выступлениям в организации Russian Cagefighting Championship.
Обновлено в 04:05
Политика

«Нафтогаз» готовится к перебоям с транзитом российского газа

На Украине готовятся к худшему. Киев ожидает трехмесячные перебои в транзите российского газа в начале следующего года.
Обновлено в 03:28
Футбол

Лэмпард назначен главным тренером «Челси»

Обновлено в 04:09
Политика

В Гибралтаре по подозрению в поставках нефти в Сирию задержали танкер

Обновлено в 02:44
Здоровье

За рост смертности на Кубани решили наказывать главных врачей

«Роста общей продолжительности жизни можно добиться только снижением общей смертности», - отметила вице-губернатор.
Обновлено в 01:57
Общество

В Свердловской области появились лжеприставы

Как сообщили ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области, приставы не пишут должникам по электронной почте.
Обновлено в 01:40
Происшествия

На Камчатке автобус сбил четырех пешеходов

В Петропавловске-Камчатском автобус сбил четырех человек, один из которых погиб.
Обновлено в 03:47
Футбол

Грузинский регбист назвал свое отстранение смешной реакцией России

Обновлено в 01:56
Происшествия

В Кронштадте прошла панихида по погибшим на секретном аппарате морякам

Обновлено в 03:33
Общество

Минтруд изменил список запрещенных для россиянок профессий

По планам ведомства, документ вступит в силу в 2021 году. В перечень войдут 98 профессий, которыми женщины не смогут заниматься.
Обновлено в 01:54
Наука

В Мёртвом море происходят солевые снегопады

Ни одно другое соленое озеро на Земле не демонстрирует такого необычного солевого обмена, что делает Мертвое море уникальной системой.
Обновлено вчера в 14:01
Армия и оружие

Турция призвала Россию контролировать силы Асада в Идлибе

В Сочи 17 сентября прошлого года министры обороны России и Турции подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации и договорились о создании в Идлибе в САР демилитаризованной зоны.
Обновлено в 04:19
Общество

Минсельхоз предложил регулировать сбор диких ягод и грибов

Министерство сельского хозяйства может получить право регулировать сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод, орехов, березового сока и лекарственных растений.
Обновлено вчера в 12:32
Шоу-бизнес

Ушел из жизни актер Артуро Фернандес

Деятель искусства умер на 91-м году жизни. Известный в Испании актер Артуро Фернандес скончался в возрасте 90 лет.
Обновлено в 03:36
Шоу-бизнес

Стала известна дата крестин сына принца Гарри и Меган Маркл

Принц Гарри и герцогиня Сассекская Меган Маркл готовятся к крещению сына Арчи.
Обновлено 01 июля в 07:15
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