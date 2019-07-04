Происшествия
Чиновников Минобрнауки уличили в мошенничестве на 365 млн рублейИзвестия вчера в 16:00
Сотрудников Минобрнауки заподозрили в мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах, с 2012 по 2015 годы ведомство заключило три контракта на создание специализированной информационной системы на сумму 364,7 млн рублей.
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с чего всё началось
Сотрудников Минобрнауки заподозрили в мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах, с 2012 по 2015 год ведомство заключило контракты на создание специализированной информационной системы, общая сумма которых превышала 360 млн рублей.Известиявчера в 17:01
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Общество
Против Маслякова начинается судебный процесс из-за КВН
Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super.
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Происшествия
К салюту-убийце в Минске оказалась причастна Россия
Обновлено в 05:47
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Космос
На Марсе начался новый весенний «сезон бурь», сообщили в ЕКА
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Политика
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Шойгу назвал основную причину ЧП на глубоководном аппарате
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Наука
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Главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян прокомментировал RT исследование испанских учёных, согласно которому умеренное употребление молока и молочных продуктов с низкой жирностью снижает риск развития ряда болезней.
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Политика
В Гибралтаре задержали подозреваемое в поставках нефти в Сирию судно
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В результате извержения вулкана Стромболи на одноимённом острове в Италии погиб человек, ещё один пострадал.
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Киев арестовал «свидетеля» по делу гибели «Боинга» над Донбассом
Еще в понедельник, 1 июля, журналист в Сети сообщил, что бойца ДНР накачали психотропными веществами и тайно вывезли из Республики для подготовки с его помощью провокации против России в деле гибели малайзийского пассажирского лайнера МН-17 в небе над Донбассом летом 2014 года.
Обновлено в 09:59
Финансы
ЦБ в июле рассмотрит возможность снижения ключевой ставки
Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что возможность снижения ключевой ставки будет рассмотрена на заседании совета директоров 26 июля.
Обновлено в 07:54
Политика
Захарова ответила на вопрос о долге России перед Советом Европы
Россия выполнит финансовые обязательства перед Советом Европы (СЕ) на фоне восстановления полномочий делегации РФ в ПАСЕ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Обновлено в 10:01
Общество
Голикова рассказала о сокращении численности населения малых городов
Население малых городов России сократилось на полтора миллиона человек за 15 лет.
Обновлено в 05:32
Футбол
Украинский футболист обратился с угрозами в адрес игроков «Краснодара»
Украинский полузащитник венгерского клуба «Халадаш» Юрий Габовда в преддверии товарищеского матча против «Краснодара-2» в своем сториз Instagram написал, что «москальская рожа ляжет».
Обновлено в 08:59
Политика
Путин прибыл с визитом в Италию
Российский президент встретится с руководством страны и папой Римским Президент РФ Владимир Путин прилетел в Италию, где у него запланированы ряд встреч, сообщили в пресс-службе Кремля.
Обновлено в 07:53
Футбол
Комитет по этике РФС рассмотрит обращение «Ростова» по поводу «Чайки»
Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит заявление руководства "Ростова" по поводу оскорбительных высказываний в адрес болельщиков команды со стороны "Чайки" из села Песчанокопского и лично президента клуба Андрея Чайки, сообщил РИА Новости председатель комитета Семен Андреев.
Обновлено в 10:11
Происшествия
Возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка в Москве
По факту гибели ребенка на востоке столицы в результате падения дерева на детской площадке, Следственный комитет России по Москве возбудил уголовное дело.
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Происшествия
Кокорин и Мамаев этапированы в колонию
8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Александра Кокорина к году и шести месяцам колонии, а Павла Мамаева — к году и пяти месяцам.
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Рейтинги партии «Слуга народа» упали
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Обновлено в 08:01
Авто
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Чтобы отпраздновать свое триумфальное возвращение, бренд De Tomaso выпустил изображения и предварительные сведения о своем совершенно новом автомобиле под названием «P72».
Обновлено в 06:03
Политика
Советник Зеленского ответил на слова Путина о сепаратистах
Советник команды президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев дал комментарий после того, как президент России Владимир Путин заявил, что его украинский коллега называет жителей региона сепаратистами.
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«Человек-паук: Вдали от дома» установил кассовый рекорд
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Футбол
В парке «Краснодар» покажут матч «быков» со «Спартаком»
Трансляция матча в рамках Кубка Париматч Премьер начнется в амфитеатре в 19:00, сообщается в аккаунте парка в Instagram.
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По итогам первых пяти месяцев 2019 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составила 1 млн 518,7 тыс. рублей.
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