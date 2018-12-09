Подлинность копии документа, который почти год готовило Минэкономразвития, подтвердили несколько федеральных чиновников.

с чего всё началось

Представитель Минэкономразвития отказался от комментариев, а представитель Мутко не смог предоставить их в воскресенье.

Чиновники расписали специализации для регионов на ближайшие семь лет

Экономика Экономика В России запретили продавать непищевые спирты дешевле алкоголя Правительство запретило продажу спиртосодержащей непищевой продукции по цене ниже цены алкогольной продукции.

Экономика Экономика 40 субъектов России получат гранты за высокие темпы роста экономики Поощрение получат те субъекты, где показатели наращивания экономического потенциала оказались наиболее высокими по итогам 2017 года.

Экономика Экономика Россия вышла на второе место в мире по производству оружия Россия впервые с 2000-х годов вышла на второе место в мире по продажам оружия.

Финансы Финансы Официальный курс евро на вторник снизился на 37 копеек Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 37,02 копейки - до 75,7075 рубля, курс доллара - на 68,11 копейки, до 66,2416 рубля, следует из данных Банка России.

Экономика Экономика Названы регионы России с самой высокой средней пенсией Отмечается, что в Чукотском автономном округе средний размер пенсии составлял, по данным на 1 июля, 25 тыс. 173 рубля.

Экономика Экономика Фонд дольщиков собрал с застройщиков 7,5 млрд рублей взносов Начавший работать осенью прошлого года Фонд защиты прав дольщиков за все время работы собрал с российских застройщиков 7,5 миллиарда рублей взносов, сообщил в понедельник в Госдуме замгендиректора фонда Алексей Ниденс.

Экономика Экономика «Ведомости»: АСВ займется продажей активов рухнувших банков Агентство по страхованию вкладов (АСВ) откроет в Москве офис продаж активов банков, которые перешли под контроль агентства после отзыва у них лицензий.

Экономика Экономика «Росгосстрах» стал владельцем компании «ЭРГО Жизнь» «Росгосстрах» стал владельцем 100% долей в капитале компании ООО «ЭРГО Жизнь».

Экономика Экономика Авиакомпании России за 11 месяцев перевезли рекордное число пассажиров Российские авиакомпании по итогам одиннадцати месяцев 2018 года перевезли 107 млн пассажиров.

Экономика Экономика ЦБ выпустил монету в честь 25-летия принятия Конституции России Банк России 10 декабря выпускает в обращение памятную монету из недрагоценного металла номиналом 25 рублей "25-летие принятия Конституции Российской Федерации".

Экономика Экономика Бензиновые протесты обвалили экономику Франции Французской экономике предрекли замедление в последнем квартале 2018 года из-за бензиновых протестов.

Экономика Экономика Эстония оказалась эффективнее России Лидерами рейтинга стали Эстония, Кипр и Словения. Россия поделила 19-20 места со Словакией.

Экономика Экономика Россиян захотели избавить от бумажной волокиты Компания «Ростелеком» и Центральный банк России подготовили концепцию цифрового профиля граждан с электронными документами и актуальными данными из государственных информационных систем (ГИС).

Экономика Экономика Вложившая в «Северный поток — 2» €531 млн OMV продолжит финансирование Австрийская нефтегазовая компания OMV, которая уже вложила в «Северный поток — 2» более €500 млн, готова продолжить финансирование в 2019 году.