Экономика

Чиновники расписали специализации для регионов на ближайшие семь лет
Ведомости
вчера в 15:12

Представитель Минэкономразвития отказался от комментариев, а представитель Мутко не смог предоставить их в воскресенье.
Ведомостивчера в 15:12
с чего всё началось

Чиновники расписали специализации для регионов на ближайшие семь лет

Подлинность копии документа, который почти год готовило Минэкономразвития, подтвердили несколько федеральных чиновников.
Ведомостивчера в 15:12

Подробнее о событии

Регионы получат специализацию: Минэкономики создало стратегию пространственного развития

Комсомольская правда06:56

СМИ узнали о планах правительства оставить регионы без денег

Московский Комсомолец04:10

«Ведомости» рассказали о плане правительства сортировать регионы по специализации

Коммерсантъ03:53

Регионы России захотели оставить без денег

Lenta.ru03:20

«Ведомости» сообщили о плане кабмина сортировать регионы по специализации

РБК02:06

Власти составили список самых перспективных российских городов. Четверть из них — уральские

URA.Ruвчера в 23:13

Чиновники расписали специализации для регионов на ближайшие семь лет

Ведомостивчера в 15:12
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Экономика

В России запретили продавать непищевые спирты дешевле алкоголя

Правительство запретило продажу спиртосодержащей непищевой продукции по цене ниже цены алкогольной продукции.
Обновлено в 08:01
Экономика

40 субъектов России получат гранты за высокие темпы роста экономики

Поощрение получат те субъекты, где показатели наращивания экономического потенциала оказались наиболее высокими по итогам 2017 года.
Обновлено в 07:50
Экономика

Россия вышла на второе место в мире по производству оружия

Россия впервые с 2000-х годов вышла на второе место в мире по продажам оружия.
Обновлено в 07:55
Финансы

Официальный курс евро на вторник снизился на 37 копеек

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 37,02 копейки - до 75,7075 рубля, курс доллара - на 68,11 копейки, до 66,2416 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено в 05:00
Экономика

Названы регионы России с самой высокой средней пенсией

Отмечается, что в Чукотском автономном округе средний размер пенсии составлял, по данным на 1 июля, 25 тыс. 173 рубля.
Обновлено в 07:49
Экономика

Фонд дольщиков собрал с застройщиков 7,5 млрд рублей взносов

Начавший работать осенью прошлого года Фонд защиты прав дольщиков за все время работы собрал с российских застройщиков 7,5 миллиарда рублей взносов, сообщил в понедельник в Госдуме замгендиректора фонда Алексей Ниденс.
Обновлено в 07:52
Экономика

«Ведомости»: АСВ займется продажей активов рухнувших банков

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) откроет в Москве офис продаж активов банков, которые перешли под контроль агентства после отзыва у них лицензий.
Обновлено в 07:02
Экономика

«Росгосстрах» стал владельцем компании «ЭРГО Жизнь»

«Росгосстрах» стал владельцем 100% долей в капитале компании ООО «ЭРГО Жизнь».
Обновлено в 07:10
Экономика

Авиакомпании России за 11 месяцев перевезли рекордное число пассажиров

Российские авиакомпании по итогам одиннадцати месяцев 2018 года перевезли 107 млн пассажиров.
Обновлено в 06:35
Экономика

ЦБ выпустил монету в честь 25-летия принятия Конституции России

Банк России 10 декабря выпускает в обращение памятную монету из недрагоценного металла номиналом 25 рублей "25-летие принятия Конституции Российской Федерации".
Обновлено в 07:20
Экономика

Бензиновые протесты обвалили экономику Франции

Французской экономике предрекли замедление в последнем квартале 2018 года из-за бензиновых протестов.
Обновлено в 06:36
Экономика

Эстония оказалась эффективнее России

Лидерами рейтинга стали Эстония, Кипр и Словения. Россия поделила 19-20 места со Словакией.
Обновлено в 08:02
Экономика

Россиян захотели избавить от бумажной волокиты

Компания «Ростелеком» и Центральный банк России подготовили концепцию цифрового профиля граждан с электронными документами и актуальными данными из государственных информационных систем (ГИС).
Обновлено в 08:00
Экономика

Вложившая в «Северный поток — 2» €531 млн OMV продолжит финансирование

Австрийская нефтегазовая компания OMV, которая уже вложила в «Северный поток — 2» более €500 млн, готова продолжить финансирование в 2019 году.
Обновлено в 07:19
Финансы

Российский рынок может сделать остановку на достигнутых уровнях

Долларовый индикатор РТС сполз на 1,5% до 1140 п. Динамика российского фондового рынка сегодня - результат общих негативных настроений в мире из-за сохраняющейся напряженности по поводу торгового спора между США и Китаем, а также коррекции цен на нефть Brent.
Обновлено в 08:00
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