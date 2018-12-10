Подлинность копии документа, который почти год готовило Минэкономразвития, подтвердили несколько федеральных чиновников.

с чего всё началось

Представитель Минэкономразвития отказался от комментариев, а представитель Мутко не смог предоставить их в воскресенье.

Чиновники расписали специализации для регионов на ближайшие семь лет

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