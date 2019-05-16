Экономика
Чиновники меняют расчет прожиточного минимума пенсионеровВедомости 13:06
Если пенсия неработающего пенсионера не дотягивает до прожиточного минимума пенсионера региона, где он живет, или России в целом, ему полагается социальная доплата – из регионального и федерального бюджета соответственно. Это позволяет пенсионерам не оказаться за чертой бедности.
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Определять величину прожиточного минимума пенсионеров предложили по единым правилам
Парламентская газета07:09
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По информации Daily Mail, 29-летнего форварда хочет сохранить в своем составе на постоянной основе «Ньюкасл», где на правах аренды игрок провел минувший сезон.
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В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова
Подмосковные следователи закончили масштабную работу по расследованию резонансного уголовного дела о гибели популярного актера театра и кино Дмитрия Марьянова.
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Мужчины устроят забег на каблуках в защиту женщин от насилия
Мужчины наденут женские туфли на каблуках и устроят забег, принимая участие в благотворительной акции Walk a Mile («Пройти милю»).
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Истребитель F-16 потерпел крушение в Калифорнии возле базы ВВС, сообщило местное отделение телеканала ABC.
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