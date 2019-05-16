Экономика
Чиновники меняют расчет прожиточного минимума пенсионеровВедомости 13:06
На 2019 г. прожиточный минимум пенсионера установлен в целом по стране и в каждом регионе на уровне фактического прожиточного минимума пенсионера во II квартале 2018 г. Теперь Минтруд предлагает соотношение фактического регионального и федерального показателя за первое полугодие текущего года умножать на прогноз федерального прожиточного минимума пенсионера на следующий год.
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Определять величину прожиточного минимума пенсионеров предложили по единым правилам
Парламентская газета07:09
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Новый Калининград.Ru07:28
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