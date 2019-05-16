Экономика

Чиновники меняют расчет прожиточного минимума пенсионеровВедомости 13:06

На 2019 г. прожиточный минимум пенсионера установлен в целом по стране и в каждом регионе на уровне фактического прожиточного минимума пенсионера во II квартале 2018 г. Теперь Минтруд предлагает соотношение фактического регионального и федерального показателя за первое полугодие текущего года умножать на прогноз федерального прожиточного минимума пенсионера на следующий год.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Размер прожиточного минимума пенсионера будут устанавливать по единой схеме

Аргументы и Факты08:59

Чиновники меняют расчет прожиточного минимума пенсионеров

Ведомости13:06

Минтруд назвал причины изменения расчета прожиточного минимума пенсионеров

Rambler News Service12:19

Минтруд представил проект борьбы с «пенсионной чересполосицей» в регионах

РБК14:21

Определять величину прожиточного минимума пенсионеров предложили по единым правилам

Парламентская газета07:09

Минтруд представил единый порядок определения величины прожиточного минимума пенсионеров

ТАСС07:03

Калининградские пенсионеры недополучают из-за занижения прожиточного минимума

Новый Калининград.Ru07:28
Показать все источники
Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 22:08, Ашберн
Музыка

«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 07:28
Технологии

Немецкое пятиместное аэротакси Lilium Jet совершило первый полет

Немецкая компания Lilium провела успешные беспилотные испытания пятиместного электрического аэротакси, выполненного по схеме конвертоплана.
Обновлено в 03:29
Политика

Посольство России анонсировало ответные меры на новые санкции США

Россия примет ответные меры на новые санкции США, введеные против пяти россиян и специального отряда быстрого реагирования «Терек», говорится в заявлении посольства России в США, опубликованном в Facebook.
Обновлено в 20:17
Наука

Психологи рассказали, какие пары чаще занимаются сексом

Психологи из Норвежского университета естественных и технических наук провели опрос 92-х состоящих в романтических отношениях пар, и выяснили, чем отличаются те из них, кто чаще других занимается сексом.
Обновлено в 07:31
Здоровье

Эксперты рассказали, как снизить аллергенность продуктов

Одним из способов профилактики заболевания и снижения аллергических реакций является отварка продуктов перед употреблением.
Обновлено в 15:05
Политика

Порошенко довел до слез главу Еврокомиссии

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер расплакался во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко, срок полномочий которого истекает.
Обновлено в 19:15
Музыка

Лазарев выступил в полуфинале Евровидения-2019

Обновлено в 16:16
Политика

Депутаты предложили России перейти на юлианский календарь

Депутаты полагают, что после перехода на юлианский календарь восстановится «прерванное григорианским календарем почти на столетие течение времени».
Обновлено в 01:49
Политика

Помпео оценил переговоры с Путиным

Государственный секретарь США Майк Помпео в интервью Fox News Radio заявил, что положительно оценивает переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 21:19
Общество

Назван доход, необходимый российской семье для нормальной жизни

51% опрошенных уверены, что для достойной жизни требуется доход в 60–120 тысяч рублей, а 11% семей нуждаются в доходе от 120 тысяч рублей и выше.
Обновлено в 04:32
Хоккей

Сборная Чехии взяла верх над Латвией на чемпионате мира

Обновлено в 16:45
Происшествия

Во Владивостоке сотрудница банка похитила 28 млн рублей

Следствие полагает, что, действуя подобным образом в течение ноября 2018 года, кассиру удалось похитить свыше 28 миллионов рублей.
Обновлено в 21:15
Гаджеты

Смартфон Xiaomi Mi 9 SE выходит в России

Обновлено в 15:46
Политика

Власти Рязани ответили на жалобу Путину о «пропавшей» детской площадке

Обновлено в 16:08
Наука

Ученый счел невозможной смысловую расшифровку «манускрипта Войнича»

Смысловая расшифровка одной из самых загадочных рукописей в мире – «манускрипта Войнича» невозможна, считает заведующий отделом Института прикладной математики им. Келдыша РАН Юрий Орлов.
Обновлено в 21:41
Происшествия

В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова

Подмосковные следователи закончили масштабную работу по расследованию резонансного уголовного дела о гибели популярного актера театра и кино Дмитрия Марьянова.
Обновлено в 11:14
Шоу-бизнес

Муж Нюши опубликовал ее снимок без макияжа

Вчера Игорь Сивов поздравил Нюшу с Днем семьи и опубликовал кадры, где на лице супруги нет ни грамма косметики.
Обновлено в 17:00
Общество

Абаза — город № 1 в России

19rus.info заглянуло в Википедию и выяснило, что в список городов России включены все 1 117 городов Российской Федерации с указанием численности населения по данным предварительных итогов Всероссийской переписи населения 2010 года.
Обновлено в 21:08
Наука

Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов

Обновлено в 05:59
Общество

В России может вырасти стоимость техосмотра

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект о фотофиксации процедуры техосмотра, инициатива предусматривает также введение электронной диагностической карты автомобиля.
Обновлено в 11:48
Армия и оружие

В Минобороны сообщили о разведактивности у границ России за неделю

В течение прошедшей недели разведку возле российских границ осуществлял 21 иностранный летательный аппарат, следует из инфографики газеты Вооружённых сил России «Красная звезда».
Обновлено в 21:33
Авто

АвтоВАЗ начал отгрузку внедорожной Lada Granta

АвтоВАЗ начал отгрузку автомобилей кросс-универсал Lada Granta своим дилерам.
Обновлено в 13:17
Общество

Начальник оперативного управления МВД уйдет в отставку

Глава оперативного управления МВД, бывший начальник московского главка Анатолий Якунин заявил, что уходит в отставку.
Обновлено в 20:19
Общество

Мэр приостановил возведение храма в Екатеринбурге

Обновлено в 16:23
Футбол

Агент Роналду может помочь Дзюбе перейти в английский клуб

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился информацией о возможном переходе нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в один из английских клубов.
Обновлено в 21:42
Армия и оружие

Два эсминца ВМС США вошли в Персидский залив

Два ракетных эсминца американских военно-морских сил прошли через Ормузский пролив и вошли в Персидский залив, сообщает пресс-служба Военно-морского института США со ссылкой на источник в Пентагоне.
Обновлено в 20:28
Политика

Предприниматель Игорь Коломойский вернулся на Украину

Обновлено вчера в 23:10
Шоу-бизнес

Сестра Светланы Пермяковой стала звездой «Модного приговора»

Обновлено в 12:42
Происшествия

Анестезиолог во Франции обвиняется в 24 отравлениях пациентов

Французская прокуратура предъявила 47-летнему анестезиологу Фредерику Пешье обвинения в 17 новых случаях отравления пациентов, теперь на его «счету» 24 отравления пациентов, девять из которых закончились летальным исходом.
Обновлено в 17:37
Происшествия

Власти Кубы озвучили причину крушения Boeing 737 в 2018 году

Как сообщает издание Granma, Институт гражданской авиации Кубы обнародовал отчет о возможных причинах катастрофы лайнера Boeing 737 в аэропорту Гаваны в мае 2018 года, разбившегося сразу после взлета.
Обновлено в 19:30
Как работают Яндекс.Новости?
Главное