Чиновники предлагают сложную формулу расчета стоимости вывоза мусора. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 июля, об этом заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Расчет платежей по объему отходов — здравая идея, считает Миронов, однако он раскритиковал формулу.

Чиновники еще больше запутывают «мусорные» тарифы — Миронов

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