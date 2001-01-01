ЖКХ
Чиновники еще больше запутывают «мусорные» тарифы — МироновREGNUM 09:37
Чиновники предлагают сложную формулу расчета стоимости вывоза мусора. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 июля, об этом заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Расчет платежей по объему отходов — здравая идея, считает Миронов, однако он раскритиковал формулу.
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 17:01, Вашингтон
Футбол
«Ювентус» сообщил о прибытии де Лигта в Турин
Защитник «Аякса» Матейс де Лигт прилетел в Турин, сообщается в официальном «твиттере» «Ювентуса».
Обновлено в 16:33
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Постпред Украины назвал закон о госязыке внутренним делом страны
Введение на Украине закона о госязыке является внутренним делом страны, заявил украинский постпред при ООН Владимир Ельченко на заседании Совбеза международной организации, посвященному вопросу принятия данной инициативы.
Обновлено в 12:23
Происшествия
В Росгвардии заявили, что бойцы не обязаны представляться
Бойцы Росгвардии не обязаны называть свое имя, должность и звание при обращении к гражданину.
Обновлено в 13:30
Происшествия
Из горящей гостиницы возле «Москва-Сити» эвакуировали 70 человек
Из гостиницы в Пресненском районе столицы эвакуировали порядка 70 человек из-за пожара.
Обновлено в 16:54
Шоу-бизнес
Алибасов побил участницу эфира «Пусть говорят» на Первом канале
Бари Алибасов, участвовавший в программе "Пусть говорят", набросился в начале эфира на свою подругу Лиану.
Обновлено в 13:21
Общество
Кудрово объединит Петербург и Ленобласть
Петербург и Ленинградская область должны быть связаны, оба региона представляют собой единый экономический комплекс.
Обновлено в 14:32
Политика
Совет ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение MH17
Совет Евросоюза призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 15:10
Футбол
«Црвена Звезда» вышла во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов
Сербская "Црвена Звезда" дома обыграла литовскую "Судуву" со счетом 2:1 во втором матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов и вышла в следующий раунд.
Обновлено в 16:49
Происшествия
В Москве в ДТП пострадали пять человек
На юго-западе Москвы в результате столкновения двух легковых автомобилей пострадали пять человек.
Обновлено в 14:35
Авто
Опубликовано первое фото УАЗ «Патриот» с АКПП
Ульяновский автозавод продемонстрировал первую фотографию новой версии внедорожника УАЗ «Патриот» с автоматический коробкой передач.
Обновлено в 02:49
Происшествия
В Якутии задержали снимающих сюжет о плохих дорогах журналистов
В городе Вилюйск в Якутии задержали съемочную группу телеканала «Якутия 24», которая готовила сюжет про плохие дороги.
Обновлено в 10:31
Космос
«Роскосмос» назвал причину переноса пуска «Протона-М»
Обновлено в 11:32
Экономика
Турецкие отели снизили цены для российских туристов
Отели Турции снижают цены на размещение в июле-августе на 10-15%.
Обновлено в 07:36
Политика
Главой Минобороны Германии станет Аннегрет Крамп-Карренбауэр
Председатель германского Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр в среду будет назначена министром обороны ФРГ.
Обновлено в 16:10
Экономика
Российские пенсионеры отказались копить на старость
На депозиты и денежные вклады в старости рассчитывает 23 процента респондентов. Об этом свидетельствую данные проведенного ВЦИОМ опроса.
Обновлено в 08:54
Политика
В Госдуме предложили судить попавших под санкции людей в России
В Госдуме предложили позволить переносить суды над лицами, находящимися под санкциями, в Россию.
Обновлено в 05:27
Политика
Трамп лишил Турцию самолетов F-35 из-за российских С-400
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом Доме сообщил, что не позволит купить Турции истребители-бомбардировщики F-35 из-за решения Анкары приобрести у России зенитные ракетные комплексы С-400.
Обновлено в 16:25
Политика
Санду сидя прослушала гимн Молдавии на встрече с Меркель
Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Молдавии Майя Санду не вставая прослушали национальные гимны перед переговорами в Берлине.
Обновлено в 08:45
Гаджеты
Apple может вернуться к использованию легендарного радужного логотипа
Либо же Apple может выпустить какие-то лимитированные версии с таким логотипом. Конечно, если эти слухи вообще правдивы.
Обновлено в 12:12
Происшествия
В Канаде при крушении гидросамолёта погибли три человека
В Канаде в результате крушения одномоторного гидросамолёта погибли три человека, ещё четверо пропали без вести.
Обновлено в 16:03
Футбол
Арустамян рассказал, почему Кварацхелия предпочел «Локомотиву» «Рубин»
Напомним, что весеннюю часть предыдущего сезона Кварацхелия провел в «Локомотиве». В июле полузащитник стал игроком «Рубина».
Обновлено в 15:14
Общество
В Москве зафиксировали большое количество крылатых муравьев
Обновлено в 11:52
Экономика
Российские миллионеры обогащались в пять раз быстрее в 2018 году
Темпы роста частного капитала в России в прошлом году составили 9 процентов, что почти в пять раз выше общемирового уровня.
Обновлено в 15:40
Футбол
Защитник «Сампдории» может перейти в «Оренбург»
Защитник «Сампдории» Лоренцо Шимич может продолжить карьеру в чемпионате России.
Обновлено в 16:56
Авто
В Бразилии нашли производство поддельных Ferrari и Lamborghini
Полиция бразильского города Итажаи в понедельник закрыла фабрику по производству поддельных суперкаров Ferrari и Lamborghini.
Обновлено в 07:55
Футбол
Егоров признал ошибки судьи Москалёва в матче «Спартак» — «Сочи»
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров оценил работу судьи Владимира Москалёва, который обслуживал матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Сочи» (1:0).
Обновлено в 07:06
Происшествия
Композитор Игорь Извеков найден мертвым в Москве
Обновлено в 11:11
Наука
Огурцы вдохновили ученых MIT на создание искусственных мышц
Команда ученых из Массачусетского технологического университета (MIT) представила свою новую разработку - искусственные мышцы для роботов, созданные по подобию огуречных усиков.
Обновлено вчера в 05:45