ЖКХ

Чиновники еще больше запутывают «мусорные» тарифы — МироновREGNUM 09:37

Чиновники предлагают сложную формулу расчета стоимости вывоза мусора. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 июля, об этом заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Расчет платежей по объему отходов — здравая идея, считает Миронов, однако он раскритиковал формулу.
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Чиновники еще больше запутывают «мусорные» тарифы — Миронов

REGNUM09:37
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Отели Турции снижают цены на размещение в июле-августе на 10-15%.
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Главой Минобороны Германии станет Аннегрет Крамп-Карренбауэр

Председатель германского Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр в среду будет назначена министром обороны ФРГ.
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Экономика

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В Госдуме предложили судить попавших под санкции людей в России

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Обновлено в 05:27
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Политика

Санду сидя прослушала гимн Молдавии на встрече с Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Молдавии Майя Санду не вставая прослушали национальные гимны перед переговорами в Берлине.
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Apple может вернуться к использованию легендарного радужного логотипа

Либо же Apple может выпустить какие-то лимитированные версии с таким логотипом. Конечно, если эти слухи вообще правдивы.
Обновлено в 12:12
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В Канаде в результате крушения одномоторного гидросамолёта погибли три человека, ещё четверо пропали без вести.
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Футбол

Арустамян рассказал, почему Кварацхелия предпочел «Локомотиву» «Рубин»

Напомним, что весеннюю часть предыдущего сезона Кварацхелия провел в «Локомотиве». В июле полузащитник стал игроком «Рубина».
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В Москве зафиксировали большое количество крылатых муравьев

Обновлено в 11:52
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Темпы роста частного капитала в России в прошлом году составили 9 процентов, что почти в пять раз выше общемирового уровня.
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Обновлено в 15:45
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Защитник «Сампдории» Лоренцо Шимич может продолжить карьеру в чемпионате России.
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В Бразилии нашли производство поддельных Ferrari и Lamborghini

Полиция бразильского города Итажаи в понедельник закрыла фабрику по производству поддельных суперкаров Ferrari и Lamborghini.
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Егоров признал ошибки судьи Москалёва в матче «Спартак» — «Сочи»

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров оценил работу судьи Владимира Москалёва, который обслуживал матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Сочи» (1:0).
Обновлено в 07:06
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Огурцы вдохновили ученых MIT на создание искусственных мышц

Команда ученых из Массачусетского технологического университета (MIT) представила свою новую разработку - искусственные мышцы для роботов, созданные по подобию огуречных усиков.
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Галина Хованская
Российский политик
Российский политик. Председатель комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству с 21 декабря 2011 года.
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Миронов Сергей Михайлович
Российский политик. Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва с 5 октября 2016 года.
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