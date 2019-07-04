Сотрудников Минобрнауки заподозрили в мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах, с 2012 по 2015 год ведомство заключило контракты на создание специализированной информационной системы, общая сумма которых превышала 360 млн рублей.

с чего всё началось

Как говорится в сообщении, речь идет о 360 миллионах рублей. Эта огромная сумма была потрачена на разработку некой системы, которая якобы будет обрабатывать итоги научной деятельности. Но, судя по всему, это загадочной системы вообще не существовало.

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