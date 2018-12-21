Общество
Чиновники Брянской области оскандалились с отдыхом своих детей
Чиновники Брянской области оскандалились с отдыхом своих детейLenta.ru18:36
Чиновники города Клинцы Брянской области отправили своих детей на отдых в Турцию за счет благотворительного фонда.
Lenta.ru18:36
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Общество
В Санкт-Петербурге прошел забег Дедов Морозов
Обновлено в 11:43
Общество
МВД России попросило передать ему функцию пожарного надзора
Как пишет ТАСС со ссылкой на знакомый с ситуацией источник, МВД будет проверять только собственные объекты, что предусматривают изменения, внесенные в Положение о федеральном государственном пожарном надзоре.
Обновлено в 15:21
Общество
Министр просвещения призвала не нагружать школьников в Новый год
Накануне Нового года и Рождества многие школьники в придачу к подаркам получают полный портфель домашних заданий.
Обновлено в 06:13
ЖКХ
До конца года в Москве выпадет до 15 см снега
Обновлено в 13:03
Общество
В Госдуму внесли законопроект о запрете продажи сим-карт в интернете
Как следует из пояснительной записки к документу, такие изменения в федеральный закон необходимо внести, чтобы создать правовую основу для внесения изменений в КоАП, которые предусмотрят ответственность за незаконное распространение сим-карт.
Обновлено в 09:01
ЖКХ
В Саратове прокуратура начала проверку после отключений отопления
В Саратове начались проверки нарушения отопительного сезона после двух аварий, оставивших без тепла около 26 тыс. человек, заявили в региональной прокуратуре.
Обновлено в 07:47
Общество
В России завершено строительство сети цифрового телевидения
В поселке Видяево Мурманской области запущен последний, 5040-й по счету, объект цифрового эфирного вещания в России.
Обновлено в 07:45
Общество
В Африке хотят лишить Disney прав на фразу «акуна матата»
Обновлено в 11:08
Общество
Один из последних участников Варшавского восстания умер в 94 года
В Иерусалиме скончался один из последних участников Варшавского восстания Симха Ротем (Шимон Ратайзер, псевдоним Казик).
Обновлено в 14:40
Общество
В Томске умер физик Сергей Псахье
В Томске умер директор Института физики прочности и материаловедения Сибирского отделения РАН, член-корреспондент РАН Сергей Псахье.
Обновлено в 07:02
Общество
Чиновница Глацких потеряла право на жилищную субсидию
Обновлено в 01:50
Общество
В Москве нашли коммуналку с комнатами по 26 миллионов
Комната выставлена на продажу за 26 миллионов рублей, однако продавцы не исключают возможности торга.
Обновлено в 07:03
Общество
В NASA раскрыли рождественское меню экипажа МКС
Представитель NASA Дэниел Хоут рассказал о меню экипажа Международной космической станции (МКС) на католическое Рождество, которое состоится 25 декабря.
Обновлено в 05:30
Здоровье
Названы пять самых опасных для здоровья сладостей
Обновлено в 04:08
Общество
Петербург и Красное село соединят линиями метро
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов проинспектировал Красносельский район В Красном селе может появится метро, пишет "Петербургский дневник".
Обновлено в 08:28