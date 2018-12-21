Общество

Чиновники Брянской области оскандалились с отдыхом своих детей
Lenta.ru
18:36

Чиновники города Клинцы Брянской области отправили своих детей на отдых в Турцию за счет благотворительного фонда.
Lenta.ru18:36

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Появилось объяснение скандала с отдыхом брянских детей в Турции

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Клинцы
Город в России
Город в России, административный центр Клинцовского района и городского округа Клинцы Брянской области. Население города - 62936 чел., с пригородами - чел.
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