Чиновники города Клинцы Брянской области отправили своих детей на отдых в Турцию за счет благотворительного фонда.

Чиновники Брянской области оскандалились с отдыхом своих детей

Общество Общество В Санкт-Петербурге прошел забег Дедов Морозов

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