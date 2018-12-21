Общество

Чиновники Брянской области оскандалились с отдыхом своих детей
Lenta.ru
18:36

Чиновники города Клинцы Брянской области отправили своих детей на отдых в Турцию за счет благотворительного фонда.
Lenta.ru18:36

Подробнее о событии

Появилось объяснение скандала с отдыхом брянских детей в Турции

Регион 3217:06

В Брянской области чиновников обвинили в выделении бесплатных путевок в Турцию своим детям

КП - Брянск06:51

Глава Клинцов объяснил поездку дочери и детей чиновников в Турцию

БрянскToday08:45

Дети брянских чиновников и депутатов бесплатно отдохнули в Турции

Брянские новостивчера в 13:06

Скандал в Клинцах: дети чиновников бесплатно отдохнули в Турции

Наш Брянск.Ruвчера в 13:21

Дети брянских чиновников бесплатно отдохнули в Турции

Брянский объективвчера в 11:42

Сенсация в Клинцах: появилось интервью насчет бесплатных путевок в Турцию детям чиновников

Город32вчера в 11:17
Показать все источники
Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 20:49, Ашберн
Общество

МВД хочет получить полномочия по пожарному надзору

МВД России намерено получить полномочия по пожарному надзору, уведомление о начале разработки соответствующих поправок в положение о министерстве опубликовано на портале нормативных правовых актов.
Обновлено в 19:49
Общество

Две тысячи Дедов Морозов устроили забег по центру Петербурга

Новогодний забег "Дедов Морозов", который прошел в Санкт-Петербурге, собрал около двух тысяч участников.
Обновлено в 13:31
Общество

Министр просвещения призвала не нагружать школьников в Новый год

Накануне Нового года и Рождества многие школьники в придачу к подаркам получают полный портфель домашних заданий.
Обновлено в 06:13
ЖКХ

До конца года в Москве выпадет до 15 см снега

Обновлено в 13:03
Общество

В Госдуму внесли законопроект о запрете продажи сим-карт в интернете

Как следует из пояснительной записки к документу, такие изменения в федеральный закон необходимо внести, чтобы создать правовую основу для внесения изменений в КоАП, которые предусмотрят ответственность за незаконное распространение сим-карт.
Обновлено в 09:01
ЖКХ

В Саратове после отключений отопления проводится прокурорская проверка

Обновлено в 20:33
Общество

В России завершено строительство сети цифрового телевидения

В поселке Видяево Мурманской области запущен последний, 5040-й по счету, объект цифрового эфирного вещания в России.
Обновлено в 07:45
Транспорт

Большой Москворецкий мост полностью отремонтируют к декабрю 2019 года

Ремонтные работы на Большом Москворецком мосту в Москве полностью завершатся к декабрю 2019 года, рассказал журналистам заместитель мэра Москвы по ЖКХ и благоустройству Петр Бирюков.
Обновлено в 11:23
Общество

Умер российский ученый Сергей Псахье

Обновлено в 05:13
Общество

Один из последних участников Варшавского восстания умер в 94 года

В Иерусалиме скончался один из последних участников Варшавского восстания Симха Ротем (Шимон Ратайзер, псевдоним Казик).
Обновлено в 14:40
Общество

В Москве нашли коммуналку с комнатами по 26 миллионов

Комната выставлена на продажу за 26 миллионов рублей, однако продавцы не исключают возможности торга.
Обновлено в 07:03
Общество

В Африке хотят лишить Disney прав на фразу «акуна матата»

Обновлено в 11:08
Здоровье

Названы пять самых опасных для здоровья сладостей

Диетологи предупреждают: исследуя упаковку товара, важно не только обращать внимание на калорийность, содержание сахара, пустые углеводы, но и на количество химических веществ в продукте.
Обновлено в 04:08
Общество

Чиновница Глацких потеряла право на жилищную субсидию

Директор департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких некоторое время имела право на получение субсидии из бюджета для приобретения жилья.
Обновлено в 01:50
Общество

Петербург и Красное село соединят линиями метро

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов проинспектировал Красносельский район В Красном селе может появится метро, пишет "Петербургский дневник".
Обновлено в 08:28
Главное