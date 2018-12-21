Общество
Чиновники Брянской области оскандалились с отдыхом своих детей
Чиновники Брянской области оскандалились с отдыхом своих детейLenta.ru18:36
Чиновники города Клинцы Брянской области отправили своих детей на отдых в Турцию за счет благотворительного фонда.
Lenta.ru18:36
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Общество
МВД хочет получить полномочия по пожарному надзору
МВД России намерено получить полномочия по пожарному надзору, уведомление о начале разработки соответствующих поправок в положение о министерстве опубликовано на портале нормативных правовых актов.
Обновлено в 19:49
Общество
Две тысячи Дедов Морозов устроили забег по центру Петербурга
Новогодний забег "Дедов Морозов", который прошел в Санкт-Петербурге, собрал около двух тысяч участников.
Обновлено в 13:31
Общество
Министр просвещения призвала не нагружать школьников в Новый год
Накануне Нового года и Рождества многие школьники в придачу к подаркам получают полный портфель домашних заданий.
Обновлено в 06:13
ЖКХ
До конца года в Москве выпадет до 15 см снега
Обновлено в 13:03
Общество
В Госдуму внесли законопроект о запрете продажи сим-карт в интернете
Как следует из пояснительной записки к документу, такие изменения в федеральный закон необходимо внести, чтобы создать правовую основу для внесения изменений в КоАП, которые предусмотрят ответственность за незаконное распространение сим-карт.
Обновлено в 09:01
ЖКХ
В Саратове после отключений отопления проводится прокурорская проверка
Обновлено в 20:33
Общество
В России завершено строительство сети цифрового телевидения
В поселке Видяево Мурманской области запущен последний, 5040-й по счету, объект цифрового эфирного вещания в России.
Обновлено в 07:45
Транспорт
Большой Москворецкий мост полностью отремонтируют к декабрю 2019 года
Ремонтные работы на Большом Москворецком мосту в Москве полностью завершатся к декабрю 2019 года, рассказал журналистам заместитель мэра Москвы по ЖКХ и благоустройству Петр Бирюков.
Обновлено в 11:23
Общество
Умер российский ученый Сергей Псахье
Обновлено в 05:13
Общество
Один из последних участников Варшавского восстания умер в 94 года
В Иерусалиме скончался один из последних участников Варшавского восстания Симха Ротем (Шимон Ратайзер, псевдоним Казик).
Обновлено в 14:40
Общество
В Москве нашли коммуналку с комнатами по 26 миллионов
Комната выставлена на продажу за 26 миллионов рублей, однако продавцы не исключают возможности торга.
Обновлено в 07:03
Общество
В Африке хотят лишить Disney прав на фразу «акуна матата»
Обновлено в 11:08
Здоровье
Названы пять самых опасных для здоровья сладостей
Диетологи предупреждают: исследуя упаковку товара, важно не только обращать внимание на калорийность, содержание сахара, пустые углеводы, но и на количество химических веществ в продукте.
Обновлено в 04:08
Общество
Чиновница Глацких потеряла право на жилищную субсидию
Директор департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких некоторое время имела право на получение субсидии из бюджета для приобретения жилья.
Обновлено в 01:50
Общество
Петербург и Красное село соединят линиями метро
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов проинспектировал Красносельский район В Красном селе может появится метро, пишет "Петербургский дневник".
Обновлено в 08:28