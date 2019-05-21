Политика

Чиновникам в Кремле вернули зарплаты на докризисный уровеньОткрытый Нижний 08:53

Как сообщает РБК, в мае 2015-го зарплаты высокопоставленных чиновников, включая самого президента, а также главы правительства, министра обороны, директора ФСБ и других были сокращены на 10% в связи с финансовым кризисом. На протяжении четырёх лет Владимир Путин продлевал действие данного указа.
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Впервые за четыре года не вышел антикризисный указ президента об уменьшении зарплат высших должностных лиц на 10%

Эхо Москвы06:31

Чиновникам Кремля и правительства на 10% повысили зарплаты

Газета.Ru03:15

Путин разморозил зарплаты чиновникам Кремля и Белого дома

РБК00:00

Зарплаты кремлевских и правительственных чиновников вернулись на докризисный уровень

Ведомости01:45

Чиновникам Кремля и правительства вернули докризисные зарплаты

URA.Ru00:45

РБК: чиновникам Кремля и Белого дома восстановили докризисный уровень зарплаты

Коммерсантъ02:59

СМИ: чиновникам Кремля и Белого дома вернули урезанные из-за кризиса зарплаты

Говорит Москва00:57
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Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 10:36, Ашберн
Происшествия

В отеле Хургады отравился ребенок из России

В результате случая острого отравления российских граждан в отеле Aladdin Beach Resort (город Хургада) наступила смерть ребенка 2014 года рождения, - говорится в сообщении.
Обновлено в 06:28
Общество

Телеведущий Соловьев заявил, что приедет в Екатеринбург «гонять бесов»

Телеведущий Владимир Соловьев вновь оскорбил жителей Екатеринбурга, выступающих против строительства храма в сквере у Театра драмы.
Обновлено в 09:19
Экономика

Годовая прибыль Mitsubishi выросла на 23,5%

Компания ожидает повышения выручки в 2019 фингоду на 3% - до 2,58 трлн иен, а также снижения операционной прибыли до 90 млрд иен.
Обновлено в 09:39
Армия и оружие

В Новосибирске могут перестать выпускать СУ-34

Новосибирский завод имени Чкалова может лишиться производства истребителей-бомбардировщиков СУ-34.
Обновлено в 09:12
Политика

Совбез ООН отказался обсуждать принятие Украиной закона о госязыке

Экстренное заседание было инициировано Россией в связи с принятием на Украине закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Обновлено вчера в 15:55
Политика

Власти Польши заявили об обязанности России заплатить за грязную нефть

«Российские поставщики допустили серьезные ошибки и должны ответить за них финансово», — заявил премьер-министр Польши на пресс-конференции в Варшаве (цитата по Reuters).
Обновлено в 09:20
Экономика

ФАС отказала розничным сетям в признании Visa и Mastercard олигополией

Положение Visa и Mastercard на российском рынке нельзя считать доминирующим, сообщила Федеральная антимонопольная служба в ответ на жалобу розничных сетей.
Обновлено в 09:43
Экономика

ЦБ сообщил о заявках на регистрацию от двух новых рейтинговых агентств

Первый заместитель председателя Центробанка России Сергей Швецов рассказал, что два новых рейтинговых агентства подали в ЦБ заявки о регистрации.
Обновлено в 10:24
Армия и оружие

Дания пригрозила России истребителями в Гренландии

Министр обороны Дании Клаус Йорт Фредериксен не исключил, что Копенгаген перебросит истребители в Гренландию, если военная авиация России, которую планируется разместить на острове архипелага Земля Франца-Иосифа, будет нарушать гренландское воздушное пространство.
Обновлено вчера в 06:30
Происшествия

Сына Талькова оштрафовали за повторную езду в пьяном виде

Чертановский суд Москвы приговорил к штрафу в 200 тысяч рублей сына популярного советского певца Игоря Талькова за повторную езду в пьяном виде, а также лишил его водительских прав на два года, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 04:38
Политика

На Украине против Порошенко возбудили дело о госизмене

Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело по статье о госизмене в отношении экс-президента Петра Порошенко.
Обновлено в 06:56
Армия и оружие

Второй МРК проекта 22800 «Советск» вышел на ходовые испытания

Второй малый ракетный корабль "Советск" (ранее "Тайфун", название сохранилось на борту) проекта 22800 ("Каракурт") вышел на заводские ходовые испытания.
Обновлено в 05:56
Экономика

Данные о доходах скрывают 24 млн россиян

Согласно подсчетам «Известий», оставшиеся 24 млн россиян в трудоспособном возрасте либо не работают вовсе, либо получают зарплату «в конверте».
Обновлено вчера в 18:05
Политика

Зеленский объяснил роспуск Верховной рады

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил роспуск Верховной рады низким доверием граждан к парламенту, сообщает корреспондент The Moscow Post.
Обновлено в 09:12
Шоу-бизнес

Гоген Солнцев забрал супругу с «фонарем» из санатория после потасовки

Обновлено в 03:15
Происшествия

Суд продлил арест фигурантам дела Абызова

Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей трёх фигурантов дела экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено в 08:39
Политика

Кремль ответил на призыв Зеленского усилить санкции против России

Заявление нового президента Украины Владимира Зеленского о необходимости усиления санкций против России не блещет новизной, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:03
Происшествия

Задержан вице-губернатор Ростовской области

Сотрудники правоохранительных органов задержали вице-губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша.
Обновлено в 05:12
Происшествия

Суд вынес приговор медэксперту по делу о «пьяном» мальчике из Балашихи

Обновлено в 04:06
Культура

Исполнявших «Темную ночь» музыкантов выгнали из польского музея

Обновлено в 05:13
Политика

Саакашвили вновь заявил о намерении вернуться на Украину

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что собирается вернуться на Украину, потому что по отношению к нему была допущена несправедливость.
Обновлено в 09:21
Хоккей

«Салават Юлаев» подписал контракт с форвардом «Локомотива»

Уфимский «Салават Юлаев» подписал контракт с российским форвардом Владиславом Картаевым.
Обновлено в 07:08
Происшествия

У пьяных водителей намерены конфисковывать автомобили

Пресс-служба МВД РФ обнародовала предложение ведомства о возможности конфискации автомобилей у пьяных водителей.
Обновлено вчера в 14:29
Политика

Порошенко переехал из администрации президента в «прозрачный офис»

Встретился с хорошими друзьями Украины — американским сенатором Рональдом Джонсоном и послом США в Евросоюзе Гордоном Сондландом, — написал Порошенко.
Обновлено вчера в 15:17
Хоккей

Сборная Чехии вырвала победу у Швейцарии на ЧМ-2019

Сборная Чехии обыграла команду Швейцарии в матче группового турнира чемпионата мира-2019 - 5:4. Решающую шайбу в пустые ворота забросил защитник Ян Рутта за полторы минуты до конца игры.
Обновлено в 08:48
Политика

Кучма посоветовал Зеленскому меньше говорить

Бывший президент Украины Леонид Кучма дал несколько советов новому главе государства Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 09:48
Футбол

«Реал» отказался от покупки Йовича из-за высокой стоимости

"Реал" отказался от приобретения нападающего "Айнтрахта" Луки Йовича, сообщает El Chiringuito.
Обновлено в 10:24
Происшествия

В Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе в Шереметьево

Сегодня жители Мурманской области прощаются с погибшими в авиакатастрофе в аэропорту Шереметьево. Церемония прошла в ДК им.С.М. Кирова.
Обновлено в 04:57
Здоровье

Названы вызывающие рак продукты

Главный внештатный специалист онколог министерства здравоохранения России Андрей Каприн назвал основные продукты, которые повышают риск возникновения опухолей.
Обновлено в 10:21
Энергетика

Топливный союз предупредил правительство о новом скачке цен на бензин

В письме говорится, что ситуация на российском топливном рынке напоминает весну 2018 года, когда топливо на АЗС резко подорожало.
Обновлено в 08:57
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