Чиновникам в Кремле вернули зарплаты на докризисный уровеньОткрытый Нижний 08:53

Как сообщает РБК, в мае 2015-го зарплаты высокопоставленных чиновников, включая самого президента, а также главы правительства, министра обороны, директора ФСБ и других были сокращены на 10% в связи с финансовым кризисом. На протяжении четырёх лет Владимир Путин продлевал действие данного указа.

Чиновникам в Кремле вернули зарплаты на докризисный уровень

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