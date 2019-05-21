Политика
Чиновникам в Кремле вернули зарплаты на докризисный уровеньОткрытый Нижний 08:53
Как сообщает РБК, в мае 2015-го зарплаты высокопоставленных чиновников, включая самого президента, а также главы правительства, министра обороны, директора ФСБ и других были сокращены на 10% в связи с финансовым кризисом. На протяжении четырёх лет Владимир Путин продлевал действие данного указа.
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Происшествия
В отеле Хургады отравился ребенок из России
В результате случая острого отравления российских граждан в отеле Aladdin Beach Resort (город Хургада) наступила смерть ребенка 2014 года рождения, - говорится в сообщении.
Обновлено в 06:28
Общество
Телеведущий Соловьев заявил, что приедет в Екатеринбург «гонять бесов»
Телеведущий Владимир Соловьев вновь оскорбил жителей Екатеринбурга, выступающих против строительства храма в сквере у Театра драмы.
Обновлено в 09:19
Экономика
Годовая прибыль Mitsubishi выросла на 23,5%
Компания ожидает повышения выручки в 2019 фингоду на 3% - до 2,58 трлн иен, а также снижения операционной прибыли до 90 млрд иен.
Обновлено в 09:39
Армия и оружие
В Новосибирске могут перестать выпускать СУ-34
Новосибирский завод имени Чкалова может лишиться производства истребителей-бомбардировщиков СУ-34.
Обновлено в 09:12
Политика
Совбез ООН отказался обсуждать принятие Украиной закона о госязыке
Экстренное заседание было инициировано Россией в связи с принятием на Украине закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Обновлено вчера в 15:55
Политика
Власти Польши заявили об обязанности России заплатить за грязную нефть
«Российские поставщики допустили серьезные ошибки и должны ответить за них финансово», — заявил премьер-министр Польши на пресс-конференции в Варшаве (цитата по Reuters).
Обновлено в 09:20
Экономика
ФАС отказала розничным сетям в признании Visa и Mastercard олигополией
Положение Visa и Mastercard на российском рынке нельзя считать доминирующим, сообщила Федеральная антимонопольная служба в ответ на жалобу розничных сетей.
Обновлено в 09:43
Экономика
ЦБ сообщил о заявках на регистрацию от двух новых рейтинговых агентств
Первый заместитель председателя Центробанка России Сергей Швецов рассказал, что два новых рейтинговых агентства подали в ЦБ заявки о регистрации.
Обновлено в 10:24
Армия и оружие
Дания пригрозила России истребителями в Гренландии
Министр обороны Дании Клаус Йорт Фредериксен не исключил, что Копенгаген перебросит истребители в Гренландию, если военная авиация России, которую планируется разместить на острове архипелага Земля Франца-Иосифа, будет нарушать гренландское воздушное пространство.
Обновлено вчера в 06:30
Происшествия
Сына Талькова оштрафовали за повторную езду в пьяном виде
Чертановский суд Москвы приговорил к штрафу в 200 тысяч рублей сына популярного советского певца Игоря Талькова за повторную езду в пьяном виде, а также лишил его водительских прав на два года, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 04:38
Политика
На Украине против Порошенко возбудили дело о госизмене
Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело по статье о госизмене в отношении экс-президента Петра Порошенко.
Обновлено в 06:56
Армия и оружие
Второй МРК проекта 22800 «Советск» вышел на ходовые испытания
Второй малый ракетный корабль "Советск" (ранее "Тайфун", название сохранилось на борту) проекта 22800 ("Каракурт") вышел на заводские ходовые испытания.
Обновлено в 05:56
Экономика
Данные о доходах скрывают 24 млн россиян
Согласно подсчетам «Известий», оставшиеся 24 млн россиян в трудоспособном возрасте либо не работают вовсе, либо получают зарплату «в конверте».
Обновлено вчера в 18:05
Политика
Зеленский объяснил роспуск Верховной рады
Президент Украины Владимир Зеленский объяснил роспуск Верховной рады низким доверием граждан к парламенту, сообщает корреспондент The Moscow Post.
Обновлено в 09:12
Происшествия
Суд продлил арест фигурантам дела Абызова
Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей трёх фигурантов дела экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено в 08:39
Политика
Кремль ответил на призыв Зеленского усилить санкции против России
Заявление нового президента Украины Владимира Зеленского о необходимости усиления санкций против России не блещет новизной, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:03
Происшествия
Задержан вице-губернатор Ростовской области
Сотрудники правоохранительных органов задержали вице-губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша.
Обновлено в 05:12
Политика
Саакашвили вновь заявил о намерении вернуться на Украину
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что собирается вернуться на Украину, потому что по отношению к нему была допущена несправедливость.
Обновлено в 09:21
Хоккей
«Салават Юлаев» подписал контракт с форвардом «Локомотива»
Уфимский «Салават Юлаев» подписал контракт с российским форвардом Владиславом Картаевым.
Обновлено в 07:08
Происшествия
У пьяных водителей намерены конфисковывать автомобили
Пресс-служба МВД РФ обнародовала предложение ведомства о возможности конфискации автомобилей у пьяных водителей.
Обновлено вчера в 14:29
Политика
Порошенко переехал из администрации президента в «прозрачный офис»
Встретился с хорошими друзьями Украины — американским сенатором Рональдом Джонсоном и послом США в Евросоюзе Гордоном Сондландом, — написал Порошенко.
Обновлено вчера в 15:17
Хоккей
Сборная Чехии вырвала победу у Швейцарии на ЧМ-2019
Сборная Чехии обыграла команду Швейцарии в матче группового турнира чемпионата мира-2019 - 5:4. Решающую шайбу в пустые ворота забросил защитник Ян Рутта за полторы минуты до конца игры.
Обновлено в 08:48
Политика
Кучма посоветовал Зеленскому меньше говорить
Бывший президент Украины Леонид Кучма дал несколько советов новому главе государства Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 09:48
Футбол
«Реал» отказался от покупки Йовича из-за высокой стоимости
"Реал" отказался от приобретения нападающего "Айнтрахта" Луки Йовича, сообщает El Chiringuito.
Обновлено в 10:24
Происшествия
В Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе в Шереметьево
Сегодня жители Мурманской области прощаются с погибшими в авиакатастрофе в аэропорту Шереметьево. Церемония прошла в ДК им.С.М. Кирова.
Обновлено в 04:57
Здоровье
Названы вызывающие рак продукты
Главный внештатный специалист онколог министерства здравоохранения России Андрей Каприн назвал основные продукты, которые повышают риск возникновения опухолей.
Обновлено в 10:21
Энергетика
Топливный союз предупредил правительство о новом скачке цен на бензин
В письме говорится, что ситуация на российском топливном рынке напоминает весну 2018 года, когда топливо на АЗС резко подорожало.
Обновлено в 08:57