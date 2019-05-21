Чиновникам Кремля и правительства на 10% повысили зарплатыГазета.Ru 03:15

Источники рассказали, что зарплаты сотрудников администрации президента и аппарата правительства вернулись к докризисному уровню. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

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