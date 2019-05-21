Политика
Чиновникам Кремля и правительства на 10% повысили зарплатыГазета.Ru 03:15
Источники рассказали, что зарплаты сотрудников администрации президента и аппарата правительства вернулись к докризисному уровню. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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Политика
На Порошенко подали первое заявление по обвинению в преступлениях
Заявление на преступления экс-президента Украины Петра Порошенко подано в Госбюро расследований по преступлениям.
Обновлено вчера в 15:46
Политика
Экс-глава спецслужбы Израиля: Запад проиграл России на Украине
Бывший глава израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми назвал провалом планы Запада по ослаблению России на Украине.
Обновлено в 04:18
Политика
Двух журналистов «Коммерсанта» уволили из-за статьи о Матвиенко
Двух журналистов «Коммерсанта» Ивана Сафронова и Максима Иванова уволили из-за статьи о возможном уходе спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко с занимаемого поста.
Обновлено вчера в 05:48
Политика
У здания Конституционного суда Украины собрались радикалы
Около 150 членов ряда неонацистских организаций Украины собрались у здания Конституционного суда в Киеве, сообщило 21 мая издание Strana.ua.
Обновлено в 05:54
Общество
The Bell: В Пушкине построят резиденцию патриарха Кирилла за 2,8 млрд
Новую загородную резиденцию патриарха Московского и всея Руси Кирилла построят под Петербургом в Пушкине, об этом сообщает The Bell со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 05:01
Политика
Совбез ООН отказался обсуждать принятие Украиной закона о госязыке
Экстренное заседание было инициировано Россией в связи с принятием на Украине закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Обновлено вчера в 15:55
Культура
В Польше запретили исполнять песню «Темная ночь»
В польском городе Гданьске во время акции в музее Второй мировой войны директор учреждения прервал выступление певца Петра Косевского, который исполнял песню Марка Бернеса «Темная ночь».
Обновлено в 04:17
Происшествия
Китаянка погибла на предприятии в Ленобласти
В понедельник 20 мая гражданка Китая погибла на предприятии «Русвуд» на Ново-Пятницком шоссе (Ленобласть), сообщает АН «Оперативное прикрытие».
Обновлено в 01:58
Происшествия
Оперативники задержали заместителя губернатора Ростовской области
Заместитель губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ, строительства и архитектуры Сергей Сидаш задержан в Ростове-на-Дону в рамках уголовного дела, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.
Обновлено в 03:37
Происшествия
ФСБ просит оставить под арестом обвиняемого в шпионаже Пола Уилана
ФСБ просит продлить до конца лета срок содержания под стражей обвиняемого в шпионаже Пола Уилана.
Обновлено в 05:50
Автоспорт
Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда
Скончался австрийский гонщик, трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда, сообщили в его семье, пишет газета The Guardian со ссылкой на агентство APA.
Обновлено вчера в 22:29
Общество
В России упростили процедуру установления инвалидности
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое упрощает процедуру освидетельствования граждан для установления инвалидности.
Обновлено в 04:57
Политика
Президент Украины Владимир Зеленский распустил Верховную раду
23 апреля Зеленский одержал победу на президентских выборах на Украине во втором туре.
Обновлено вчера в 04:41
Происшествия
В Новосибирской области 13 школьников отравились крысиным ядом
В Новосибирской области в районном центре Чаны 13 учеников младших классов, по предварительным данным, отравились ядом для уничтожения грызунов.
Обновлено в 00:59
Кино
Финальная серия «Игры престолов» побила рекорды по просмотрам
Финальная серия популярного сериала «Игры престолов» (Game of Thrones) побила рекорды по просмотрам.
Обновлено вчера в 16:07
Политика
Зеленский вызвал министра обороны Украины в свою администрацию
Президент Украины Владимир Зеленский вызвал подавшего в отставку министра обороны Степана Полторака в свою администрацию, сообщает «Укринформ».
Обновлено в 04:22
Игры
Sony на видео показала скорость и геймплей приставки PlayStation 5
Ранее были раскрыты некоторые особенности новой игровой консоли, а теперь в Сети опубликовали видео работы PlayStation 5. На встрече с инвесторами японская компания демонстрировала скорость работы PlayStation 5 и PlayStation 4 Pro.
Обновлено в 05:11
Происшествия
Крупный пожар в автосалоне в Кемерове удалось локализовать
Крупный пожар в автосалоне в Кемерове удалось локализовать.
Обновлено вчера в 11:48
Политика
Порошенко переехал в «прозрачный офис» из администрации президента
«Переехал в прозрачный офис», - написал он в Twitter.
Обновлено в 01:10
Происшествия
В Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе в Шереметьево
Сегодня жители Мурманской области прощаются с погибшими в авиакатастрофе в аэропорту Шереметьево. Церемония прошла в ДК им.С.М. Кирова.
Обновлено в 04:57
Шоу-бизнес
Наталья Фриске высказалась о Шепелеве и «Русфонде»
Сестра певицы прокомментировала информацию о погашении долга В недавнем интервью младшая сестра покойной поп-звезды Жанны Фриске Наталья заявила, что ничего не знает о продаже имущества семьи ради погашения долга "Русфонду".
Обновлено в 03:32
Политика
Чиновникам вернули урезанные 10% зарплаты, заявили в Кремле
Об увеличении зарплат чиновникам администрации президента и аппарата правительства РФ речь не идет, им лишь вернули урезанные несколькими годами ранее в связи с дефицитом бюджета 10% заработной платы, заявил во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:36
Политика
На Украине начала работу экспертная миссия МВФ
Экспертная миссия Международного валютного фонда во вторник начала свою работу на Украине, передает агентство УНН со ссылкой на представительство миссии.
Обновлено в 02:57
Политика
Посол Венесуэлы исключил появление военной базы РФ в стране
В марте 2019 г. официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявила, что у России нет планов создать в Венесуэле военную базу для размещения российских войск.
Обновлено в 05:44
Экономика
ЦБ сравнил надзор за рынком с работой полной пациентов больницы
Центробанк в какой-то степени похож на больницу, заявил первый зампред регулятора Сергей Швецов, комментируя вопрос об уровне доверия к ЦБ.
Обновлено в 05:33
Политика
США выдали Huawei временную лицензию
Министерство торговли Соединённых Штатов выдало китайской компании Huawei временную генеральную лицензию, позволяющую ей ограниченное возобновление деятельности.
Обновлено вчера в 18:00
Происшествия
Замглавы Росрезерва предъявили обвинение в хищении более 3 млрд рублей
Следственный комитет РФ предъявил обвинение в хищении более 3 млрд рублей заместителю руководителя Росрезерва Александру Кирюхину и еще четырем фигурантам дела.
Обновлено в 05:13