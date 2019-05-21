Политика
Чиновникам Кремля и правительства на 10% повысили зарплатыГазета.Ru 03:15
Источники рассказали, что зарплаты сотрудников администрации президента и аппарата правительства вернулись к докризисному уровню. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Читать в источнике
Оценить576
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 04:32, Ашберн
Транспорт
Самолет Ту-134 совершил последний пассажирский рейс
Обновлено в 00:28
Политика
Президент Зеленский подписал первый указ
Новый президент Украины Владимир Зеленский подписал свой первый указ 20 мая после инаугурации, передает ТАСС.
Обновлено в 03:54
Происшествия
ВЦИОМ: россияне считают необходимым развивать отечественный авиапром
Большинство опрошенных россиян (78%) считают, что в России умеют делать качественные самолеты, отечественный авиапром необходимо развивать несмотря на существенные финансовые затраты.
Обновлено в 03:54
Здоровье
Рекомендации медиков по приему препаратов от фармкомпаний участились
Соглашения о сотрудничестве с фармацевтическими компаниями и рекомендации пациентам определенных препаратов все чаще стали приниматься российскими медиками, 20 мая сообщает пресс-секретарь федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.
Обновлено вчера в 15:31
Происшествия
Самолет SSJ-100 отложил вылет из Екатеринбурга
Представитель авиакомпании "Ямал" проинформировал о задержании вылета самолета SSJ-100 из Екатеринбурга. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:02
Хоккей
Майкл Пелино покидает «Авангард»
Обновлено в 02:57
Политика
СМИ оценили финансовые потери Порошенко за время президентства
Бывший президент Украины Петр Порошенко за время своего пребывания у власти стал почти на 40% беднее, следует из подсчетов аналитиков агентства Bloomberg.
Обновлено вчера в 21:32
Политика
Поклонская прокомментировала слова Зеленского о Крыме
Обновлено в 01:44
Политика
Зеленский попросил ЕС об усилении антироссийских санкций
Зеленский назвал окончание войны в Донбассе первым из стоящих перед ним вызовов и отметил «важность усиления санкций против страны-агрессора», говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 20:17
Армия и оружие
В Минобороны России рассказали о рационе солдат
Заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков рассказал, чем кормят солдат в армии.
Обновлено в 03:59
Общество
В России упростили порядок установления инвалидности
«Направление на медико-социальную экспертизу (МСЭ) будет передаваться медицинской организацией в бюро МСЭ в форме электронного документа с использованием информационных систем медицинских организаций и МСЭ без участия инвалида»,— сообщает пресс-служба правительства.
Обновлено в 02:26
Армия и оружие
У террористов есть химоружие и беспилотники, заявил глава ФСБ
Директор ФСБ Александр Бортников проинформировал о том, что в распоряжении террористов есть материалы для производства химоружия.
Обновлено в 04:03
Общество
В Петербурге главе РПЦ построят резиденцию за 2,8 млрд рублей
По данным издания, подрядчиком строительства проекта стоимостью 2,8 млрд рублей выступает компания «Геоизол», которая входит в структуру Управделами президента ФГБУ «Управление заказчика строительства и реконструкции объектов в Северо-Западном федеральном округе».
Обновлено в 04:19
Происшествия
Глава штаба ФБК Леонид Волков заявил о своем задержании
Обновлено в 01:20
Политика
Миссия МВФ начала работу на Украине
«Эксперты МВФ начали свою работу на Украине», — заявил собеседник агентства.
Обновлено в 04:28
Политика
Порошенко переехал в «прозрачный офис» из администрации президента
«Переехал в прозрачный офис», - написал он в Twitter.
Обновлено в 01:10
Здоровье
Опрос показал, каких врачей не хватает в России
Сопредседатель Центрального штаба ОНФ Леонид Рошаль подчеркнул, что дефицит кадров и проблемы с оснащенностью в медицинских учреждениях препятствуют возможности выявлять онкологические и сердечно-сосудистые заболевания на ранней стадии, которые являются главными причинами смертности в стране.
Обновлено в 03:33
Шоу-бизнес
Тимати прокомментировал уход Егора Крида с Black Star
Основатель известного лейбла впервые прокомментировал уход Егора Крида с Black Star.
Обновлено в 04:05
Игры
Джордж Р. Р. Мартин участвовал в разработке японской игры
Автор фэнтези-цикла «Песнь Льда и Пламени» Джордж Р. Р. Мартин сообщил, что был задействован в разработке японской игры в качестве консультанта.
Обновлено в 04:13
Происшествия
Китаянка погибла на предприятии в Ленобласти
В понедельник 20 мая гражданка Китая погибла на предприятии «Русвуд» на Ново-Пятницком шоссе (Ленобласть), сообщает АН «Оперативное прикрытие».
Обновлено в 01:58
Автоспорт
Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда
Обновлено вчера в 22:29
Финансы
Доллар и евро снижаются на открытии торгов
Курсы доллара и евро в начале торгов в понедельник, 20 мая снижаются к рублю. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено вчера в 03:13
Происшествия
Три человека погибли при взрыве на АЗС в Серпухове
Обновлено вчера в 09:39
Политика
Зеленский вызвал министра обороны Полторака
Президент Украины Владимир Зеленский вызвал подавшего в отставку министра обороны Степана Полторака в свою администрацию.
Обновлено в 04:25
Общество
Воспитателей в детсадах научат работать с детьми мигрантов
Воспитатели займутся языковой адаптацией малышей, для которых русский - неродной язык.
Обновлено вчера в 16:44
Политика
США решили ввести санкции против «Северного потока-2»
Вашингтон собирается ввести санкции против строящегося газопровода «Северный поток-2», заявил министр энергетики США Рик Перри во время выступления в Киеве, передает «Интерфакс».
Обновлено в 03:51
Общество
В Екатеринбурге убрали забор в сквере на месте строительства храма
В екатеринбургском сквере у Драмтеатра демонтировали забор вокруг стройплощадки храма Святой Екатерины.
Обновлено в 04:22
Экономика
Более 22 млрд рублей выделено на развитие Дальнего Востока
На социальное развитие центров экономического роста в Дальневосточном федеральном округе направят 22,44 млрд руб. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 00:45