Чиновникам Кремля и правительства на 10% повысили зарплатыГазета.Ru 03:15

Источники рассказали, что зарплаты сотрудников администрации президента и аппарата правительства вернулись к докризисному уровню. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Чиновникам Кремля и правительства на 10% повысили зарплаты

Политика Президент Зеленский подписал первый указ Новый президент Украины Владимир Зеленский подписал свой первый указ 20 мая после инаугурации, передает ТАСС.

Происшествия ВЦИОМ: россияне считают необходимым развивать отечественный авиапром Большинство опрошенных россиян (78%) считают, что в России умеют делать качественные самолеты, отечественный авиапром необходимо развивать несмотря на существенные финансовые затраты.

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Происшествия Самолет SSJ-100 отложил вылет из Екатеринбурга Представитель авиакомпании "Ямал" проинформировал о задержании вылета самолета SSJ-100 из Екатеринбурга. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика СМИ оценили финансовые потери Порошенко за время президентства Бывший президент Украины Петр Порошенко за время своего пребывания у власти стал почти на 40% беднее, следует из подсчетов аналитиков агентства Bloomberg.

Политика Зеленский попросил ЕС об усилении антироссийских санкций Зеленский назвал окончание войны в Донбассе первым из стоящих перед ним вызовов и отметил «важность усиления санкций против страны-агрессора», говорится в сообщении.

Армия и оружие В Минобороны России рассказали о рационе солдат Заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков рассказал, чем кормят солдат в армии.

Общество В России упростили порядок установления инвалидности «Направление на медико-социальную экспертизу (МСЭ) будет передаваться медицинской организацией в бюро МСЭ в форме электронного документа с использованием информационных систем медицинских организаций и МСЭ без участия инвалида»,— сообщает пресс-служба правительства.

Армия и оружие У террористов есть химоружие и беспилотники, заявил глава ФСБ Директор ФСБ Александр Бортников проинформировал о том, что в распоряжении террористов есть материалы для производства химоружия.

Общество В Петербурге главе РПЦ построят резиденцию за 2,8 млрд рублей По данным издания, подрядчиком строительства проекта стоимостью 2,8 млрд рублей выступает компания «Геоизол», которая входит в структуру Управделами президента ФГБУ «Управление заказчика строительства и реконструкции объектов в Северо-Западном федеральном округе».

Политика Миссия МВФ начала работу на Украине «Эксперты МВФ начали свою работу на Украине», — заявил собеседник агентства.

Здоровье Опрос показал, каких врачей не хватает в России Сопредседатель Центрального штаба ОНФ Леонид Рошаль подчеркнул, что дефицит кадров и проблемы с оснащенностью в медицинских учреждениях препятствуют возможности выявлять онкологические и сердечно-сосудистые заболевания на ранней стадии, которые являются главными причинами смертности в стране.

Шоу-бизнес Тимати прокомментировал уход Егора Крида с Black Star Основатель известного лейбла впервые прокомментировал уход Егора Крида с Black Star.

Игры Джордж Р. Р. Мартин участвовал в разработке японской игры Автор фэнтези-цикла «Песнь Льда и Пламени» Джордж Р. Р. Мартин сообщил, что был задействован в разработке японской игры в качестве консультанта.

Происшествия Китаянка погибла на предприятии в Ленобласти В понедельник 20 мая гражданка Китая погибла на предприятии «Русвуд» на Ново-Пятницком шоссе (Ленобласть), сообщает АН «Оперативное прикрытие».

Финансы Доллар и евро снижаются на открытии торгов Курсы доллара и евро в начале торгов в понедельник, 20 мая снижаются к рублю. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Политика Зеленский вызвал министра обороны Полторака Президент Украины Владимир Зеленский вызвал подавшего в отставку министра обороны Степана Полторака в свою администрацию.

Общество Воспитателей в детсадах научат работать с детьми мигрантов Воспитатели займутся языковой адаптацией малышей, для которых русский - неродной язык.

Политика США решили ввести санкции против «Северного потока-2» Вашингтон собирается ввести санкции против строящегося газопровода «Северный поток-2», заявил министр энергетики США Рик Перри во время выступления в Киеве, передает «Интерфакс».

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