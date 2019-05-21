Политика

Чиновникам Кремля и правительства на 10% повысили зарплатыГазета.Ru 03:15

Источники рассказали, что зарплаты сотрудников администрации президента и аппарата правительства вернулись к докризисному уровню. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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Чиновникам Кремля и правительства на 10% повысили зарплаты

Газета.Ru03:15

РБК: чиновникам Кремля и Белого дома восстановили докризисный уровень зарплаты

Коммерсантъ02:59

СМИ: чиновникам Кремля и Белого дома вернули урезанные из-за кризиса зарплаты

Говорит Москва00:57

Чиновникам Кремля и правительства вернули докризисные зарплаты

URA.Ru00:45

РБК: Сенаторам, депутатам и чиновникам Кремля вернули зарплаты, урезанные из-за кризиса

БИЗНЕС Online00:15

Чиновникам Кремля и Белого дома вернули урезанные из-за кризиса зарплаты

РБК00:00

Зарплаты кремлевских и правительственных чиновников вернулись на докризисный уровень

Ведомости01:45
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 04:32, Ашберн
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Самолет Ту-134 совершил последний пассажирский рейс

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Президент Зеленский подписал первый указ

Новый президент Украины Владимир Зеленский подписал свой первый указ 20 мая после инаугурации, передает ТАСС.
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Суд вынес приговор эксперту по делу о ДТП с «пьяным мальчиком»

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Большинство опрошенных россиян (78%) считают, что в России умеют делать качественные самолеты, отечественный авиапром необходимо развивать несмотря на существенные финансовые затраты.
Обновлено в 03:54
Здоровье

Рекомендации медиков по приему препаратов от фармкомпаний участились

Соглашения о сотрудничестве с фармацевтическими компаниями и рекомендации пациентам определенных препаратов все чаще стали приниматься российскими медиками, 20 мая сообщает пресс-секретарь федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.
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Происшествия

Самолет SSJ-100 отложил вылет из Екатеринбурга

Представитель авиакомпании "Ямал" проинформировал о задержании вылета самолета SSJ-100 из Екатеринбурга. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:02
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Forbes составил рейтинг самых перспективных россиян моложе 30 лет

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Майкл Пелино покидает «Авангард»

Обновлено в 02:57
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СМИ оценили финансовые потери Порошенко за время президентства

Бывший президент Украины Петр Порошенко за время своего пребывания у власти стал почти на 40% беднее, следует из подсчетов аналитиков агентства Bloomberg.
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Политика

Поклонская прокомментировала слова Зеленского о Крыме

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Политика

Зеленский попросил ЕС об усилении антироссийских санкций

Зеленский назвал окончание войны в Донбассе первым из стоящих перед ним вызовов и отметил «важность усиления санкций против страны-агрессора», говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 20:17
Армия и оружие

В Минобороны России рассказали о рационе солдат

Заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков рассказал, чем кормят солдат в армии.
Обновлено в 03:59
Общество

В России упростили порядок установления инвалидности

«Направление на медико-социальную экспертизу (МСЭ) будет передаваться медицинской организацией в бюро МСЭ в форме электронного документа с использованием информационных систем медицинских организаций и МСЭ без участия инвалида»,— сообщает пресс-служба правительства.
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Армия и оружие

У террористов есть химоружие и беспилотники, заявил глава ФСБ

Директор ФСБ Александр Бортников проинформировал о том, что в распоряжении террористов есть материалы для производства химоружия.
Обновлено в 04:03
Общество

В Петербурге главе РПЦ построят резиденцию за 2,8 млрд рублей

По данным издания, подрядчиком строительства проекта стоимостью 2,8 млрд рублей выступает компания «Геоизол», которая входит в структуру Управделами президента ФГБУ «Управление заказчика строительства и реконструкции объектов в Северо-Западном федеральном округе».
Обновлено в 04:19
Происшествия

Глава штаба ФБК Леонид Волков заявил о своем задержании

Обновлено в 01:20
Политика

Миссия МВФ начала работу на Украине

«Эксперты МВФ начали свою работу на Украине», — заявил собеседник агентства.
Обновлено в 04:28
Политика

Порошенко переехал в «прозрачный офис» из администрации президента

«Переехал в прозрачный офис», - написал он в Twitter.
Обновлено в 01:10
Здоровье

Опрос показал, каких врачей не хватает в России

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ Леонид Рошаль подчеркнул, что дефицит кадров и проблемы с оснащенностью в медицинских учреждениях препятствуют возможности выявлять онкологические и сердечно-сосудистые заболевания на ранней стадии, которые являются главными причинами смертности в стране.
Обновлено в 03:33
Шоу-бизнес

Тимати прокомментировал уход Егора Крида с Black Star

Основатель известного лейбла впервые прокомментировал уход Егора Крида с Black Star.
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Автор фэнтези-цикла «Песнь Льда и Пламени» Джордж Р. Р. Мартин сообщил, что был задействован в разработке японской игры в качестве консультанта.
Обновлено в 04:13
Происшествия

Китаянка погибла на предприятии в Ленобласти

В понедельник 20 мая гражданка Китая погибла на предприятии «Русвуд» на Ново-Пятницком шоссе (Ленобласть), сообщает АН «Оперативное прикрытие».
Обновлено в 01:58
Автоспорт

Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда

Обновлено вчера в 22:29
Финансы

Доллар и евро снижаются на открытии торгов

Курсы доллара и евро в начале торгов в понедельник, 20 мая снижаются к рублю. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено вчера в 03:13
Происшествия

Три человека погибли при взрыве на АЗС в Серпухове

Обновлено вчера в 09:39
Политика

Зеленский вызвал министра обороны Полторака

Президент Украины Владимир Зеленский вызвал подавшего в отставку министра обороны Степана Полторака в свою администрацию.
Обновлено в 04:25
Общество

Воспитателей в детсадах научат работать с детьми мигрантов

Воспитатели займутся языковой адаптацией малышей, для которых русский - неродной язык.
Обновлено вчера в 16:44
Политика

США решили ввести санкции против «Северного потока-2»

Вашингтон собирается ввести санкции против строящегося газопровода «Северный поток-2», заявил министр энергетики США Рик Перри во время выступления в Киеве, передает «Интерфакс».
Обновлено в 03:51
Общество

В Екатеринбурге убрали забор в сквере на месте строительства храма

В екатеринбургском сквере у Драмтеатра демонтировали забор вокруг стройплощадки храма Святой Екатерины.
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Экономика

Более 22 млрд рублей выделено на развитие Дальнего Востока

На социальное развитие центров экономического роста в Дальневосточном федеральном округе направят 22,44 млрд руб. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 00:45
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